-Opera mafia en la Deportiva sur

-Pagó Ortiz multa de 700 mil, pero ganó millones

-Sí dieron clases maestros responsables

-Cientos de llantas a la vista y su riesgo

Una pequeña mafia se ha apoderado de la Deportiva Sur, bajo el mando del Instituto del Deporte en el estado. Son los guardias de seguridad cuya palabra, prácticamente, es ley.

Dejan pasar a quien les da la gana, no queremos pensar que con mochada por delante, al interior de la misma.

En esa unidad, antes el acceso era general para los vehículos, incluso hay cajones de estacionamiento para algunas áreas como las canchas de frontón a lo largo del parque.

De unos años atrás, los guardias deciden quién pasa y quién no. Prácticamente, los ingresos a toda la deportiva están bloqueados. Sólo está abierto el estacionamiento del Gran Estadio de Beisbol. De ahí en más, no hay acceso por ningún lado, sólo a algunos privilegiados.

Lo mismo sucede con el Polideportivo Sur, que parece más un gimnasio privado que un lugar para la participación comunitaria.

Apenas al pasar la puerta, ya tienen los visitantes un guardia encima cuestionando de una forma déspota la razón para estar allí, según nos cuenta un lector a quien, en días pasados y que se le hizo fácil entrar para comprar algo en la tiendita que hay en el sitio. La foto en versión digital de GPS.

Casi fue arrastrado fuera del lugar por un guardia que no se quiso identificar y que cuestionaba el uso de los baños. Igual que si fuera un lugar privado y no un lugar de puertas abiertas para la ciudadanía.

Qué bueno que van a invertir 80 millones de pesos en la Deportiva Sur, que buena falta que le hacen, ya que el pasto está seco en muchas de las zonas y el alumbrado dañado, lo que la deja en penumbras apenas oscurece. Pero también sería bueno que cuidaran el tipo de personal que resguarda el lugar, un poco de cortesía y buena educación no le hace daño a nadie.

***

A los promotores de espectáculos que trajeron al cantante Gerardo Ortiz para cerrar la Expogan 2023, les costó poco más de 705 mil pesos la multa por la interpretación de 15 narcocorridos o canciones que hacen apología del delito, con lo que cerró las noches de palenque en la feria ganadera.

En la Subdirección de Gobernación, la representación artística había dejado como garantía 674 mil pesos, así que dicha cantidad de hizo efectiva por la autoridad municipal, no sin antes notificarle que le faltaban unos 31 mil pesos de cubrir para dar el total de la multa.

El acta levantada por Gobernación asienta varios de los éxitos del cantante, como “Palma Salazar”, “Aerolínea Carrillo”, “Dámaso”, “El C-1”, “Cara a la muerte” y otras canciones prohibidas en la capital por su contenido violento o porque ponen como héroes a los antihéroes del delito en México.

Pero lo mismo hicieron Los Tucanes de Tijuana el pasado seis de octubre, al comienzo de la Expogan, con el depósito de una garantía, la entrega de una lista de canciones y el posterior pago de la multa, recurso que, como los demás, va a un fondo para atender problemas de violencia familiar y otros en la ciudad.

El grupo interpretó “Fiesta en la sierra”, “El águila blanca”, “El centenario”, “El papá de los pollitos” y otras de ya viejo cuño, pero igual de agresivas y enaltecedoras de la cultura de la muerte y la violencia.

Tal vez el costo de la multa ya hasta está presupuestado en la inversión de los promotores de estos espectáculos, que pagan 700 mil pesos por la infracción, pero ganan fácilmente entre 15 y 20 millones de pesos. Por eso les vale un cacahuate partido por la mitad la sanción, mientras tengan quien pague por entrar a su espectáculo.

Pero lo que sí puede ser noticia es que la agrupación Edición Especial acató la restricción de la autoridad municipal, antes de subir al escenario previa revisión de su lista de canciones, se les notificó cuáles no podrían interpretar y se ajustaron a ello. Digno también de reconocer cuando el artista respeta la disposición.

En la presentación de Gerardo Ortiz, con 15 canciones "bélicas" interpretadas, el público reaccionó, y al calor de la música y los tragos, se presentó una riña que también ameritó que se levantara un acta administrativa por este hecho.

De nuevo se puede apreciar cómo la música mueve emociones; en este caso están muy lejos de ser positivos, aunque haya quien lo siga dudando.

***

En la escuela primaria Simón Bolívar, de la colonia Cerro de la Cruz, los maestros y el Consejo Técnico Escolar acordaron en pleno domingo no suspender sus clases, pese al paro convocado por las secciones Octava y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Primero la pandemia, luego las clases sin libros, luego los libros sin clases. No es posible seguir así...”, básicamente ese fue el razonamiento para no sumarse a la protesta magisterial que consideraron contradictoria porque los más afectados son los niños.

Así como esa primaria federal, más o menos en la mitad de los planteles optaron por mantenerse abiertos, en un amplio consenso de directivos, maestros y padres de familia. Era lo lógico, porque primero estuvieron en clases sin tener los libros y ahora que tienen los libros, era un sinsentido suspender las clases.

Por ello, es digno de reconocerse ese consenso plantel por plantel que incluso fue más amplio que el logrado por los líderes sindicales de los sistemas estatal y federalizado, Manuel Quiroz y Eduardo Zendejas.

Aunque el SNTE reportó casi el 100 por ciento de las escuelas en suspensión de actividades, la propia secretaria de Educación y Deporte, Sandra Gutiérrez Fierro, presentó un reporte con datos del día en el que aparecen los jardines de niños con 46 por ciento en paro, primarias con 50 por ciento y secundarias con 40 por ciento.

Fuera de las cifras, salta a la vista que también hubo maestros y directores responsables que optaron por la no suspensión de actividades, por diferentes factores, como la falta de comunicación de las estructuras sindicales y la ausencia de acuerdos bien fundamentados para hacer un paro.

En medio de todo, también sobresale el argumento de quienes optaron por ir en contra de las instrucciones sindicales, pues si la meta es el bien de los niños y la igualdad es una de las herramientas fundamentales para los programas educativos, el paro y el problema de los libros únicamente remarcan más las desigualdades.

Igual que como en tiempos de la pandemia, que dejó entre muchas otras cosas dos años escolares casi perdidos, ahora el conflicto por cuestiones políticas también termina por afectar a los alumnos, sobre todo a los que más lo necesitan, los que están en el sistema educativo público.

En la pandemia los niños que tenían educación privada no perdieron clases porque se conectaron en línea todos los días en horario normal de clases, mientras que las escuelas públicas no; ahora no es diferente, el sistema privado sigue, pero el público está estancado.

Ojalá que el ejemplo de las escuelas que no suspendieron sus actividades sea tomado por el resto durante la semana, en lo que llega una resolución de la justicia federal que seguramente desechará cualquier amparo.

***

Tenemos imagen en nuestra edición digital de varios desponchados, lo mismo localizados aquí en la mancha urbana que por ejemplo en la carretera a Aldama como “El Graner” o en Palestina, donde el denominador común es la acumulación de llantas.

Inclusive tenemos imagen del desponchado donde ocurrió un triple asesinato, el 78, en la Colonia El Camino, igual, a un lado, la acumulación de neumáticos usados, muchos de ellos en pésimo estado, pero todos en busca de ser comercializados.

Tiene mucho trabajo que hacer protección civil, por el riesgo que existe por la concentración de llantas.

Hay un negocio denominado desponchados Gorilas, con varias sucursales en la ciudad, en todas ellas con gran acumulación de neumáticos a la intemperie y sin ninguna protección exterior; probablemente la sucursal que más acumula llantas es la Dostoievski, a la altura de Hemingway.

Un operativo en estos y en muchos otros desponchados por motivos de seguridad para revisar mecanismos contra incendios y condiciones en que son acumuladas las llantas no estaría nada mal, debido al carácter inflamable del material ahí concentrado.