-Ordenan acarreo a través del chat Godín

-Pleito acabará con acuerdos en Aras

-Salarios altos, aguinaldos altísimos

-Llora MC por millón perdido

Son varios, sino es que decenas de empleados de la Delegación del Bienestar, los que están en plan de no voy y punto, toda vez que a los chats de asuntos laborales o mejor conocidos como “el chat Godín”, les llegó el mensaje de que deberán ir a la concentración masiva del próximo primero de julio en el Zócalo para festejar el quinto aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

Es la misma imagen institucional que ha sido utilizada por el gobierno federal como invitación oficial, la que les hicieron llegar para darles a conocer que entre los días 28 y 30 de junio, deberán de abordar un autobús y empezar el viaje hasta la capital.

Obvio que el gasto correrá por parte del gobierno federal, que aquí es donde entra la queja principal de los burócratas, ya que esta “visita” la consideran inútil, cuando en los centros integradores ( oficinas ) no hay hojas de máquina, computadoras, aire acondicionado a pesar del calorón.

La inconformidad no termina ahí porque, mientras la federación está dispuesta a soltar dinero para amontonar gente en el Zócalo, en la zona serrana en el estado les dicen que no hay recurso para gasolina ni vehículos para moverse. Es más, en algún municipio no hay ni siquiera oficinas decentes para trabajar.

Serán de todos los rincones del estado donde tengan al menos una oficina al servicio del Bienestar, de donde deberán de mandar una comitiva a festejar el triunfo del actual presidente en aquella jornada electoral del 1 de julio del 2018.

Lo que más cala a algunos de los funcionarios, es que ya dieron la indicación de que todos tienen que ir aunque no quieran, asegurando que son órdenes del delegado, Juan Carlos Loera, quien estamos seguros ya tiene su boleto de avión, dejando a la raza de a pie en camiones con distancias de más de 18 horas por recorrer.

Entre todo el relajo el “negrito en el arroz” fue detectado en Cuauhtémoc, donde los empleados federales ya dijeron que no abordarán un solo camión. A ver cómo los obligan a que pasen semejante travesía.

***

A dos años que detonaron las protestas de clientes de Aras Investment Bussiness Group por el incumplimiento de pagos de rendimientos y capital, y pese a que hay cuatro personas vinculadas a proceso, los afectados siguen sin recibir un peso y, lo peor de todo, por un pleito entre abogados, ahora parece que algunos acuerdos dejarán de tener validez.

El Corporativo Legal Benavides, que desde febrero comenzó a hacer negociaciones a nombre de Aras, está por perder el poder que le fue otorgado por haberse extralimitado en sus facultades, de acuerdo con Érika Jasso, quien es representante del CEO, Armando Gutiérrez, y de la propia Aras.

Y es que Luis Benavides, que dirige dicho despacho, ha mantenido reuniones no sólo con víctimas, sino con personal de la Fiscalía Zona Centro, para negociar posibles soluciones al conflicto, sin tener poder legal para ello, según comento Jasso, que representa directamente al exCEO, Armando Gutiérrez Rosas.

Aunque Luis Benavides señaló que el actual presidente de la compañía. Andrés Balderrama, le dio un poder pleno para actuar a nombre de Aras, Jasso asegura que no es verdad y que el abogado incluso se ha negado a informarle sobre las acciones que ha realizado, con el pretexto que sólo hablará sobre el tema con Gutiérrez Rosas y no con ella.

El asunto aquí, más allá del pleito por la representación, es que los afectados que siguen sin recuperar su dinero y que pudieran haber tenido acercamiento con Benavides para buscar algún convenio, quedarán bailando y con las manos vacías una vez más por estos pactos que podrían ser no reconocidos por Aras.

***

A nada está Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda durante el gobierno de Javier Corral, de tener una ficha roja tras haber perdido la protección federal que le había sido otorgada y ser declarado, ahora sí, un prófugo de la justicia.

Al exfuncionario, acusado de un desvío de 98.6 millones de pesos, no cumplió con la orden del juez de distrito de comparecer ante el juzgador que lleva la causa penal en su contra y, en consecuencia, quedó sin efecto la suspensión que le habían otorgado para no ser detenido.

Seguramente la Fiscalía Anticorrupción ya lo busca para cumplimentarle una orden de aprehensión, pero de no localizarlo en territorio chihuahuense o de plano tener elementos para sospechar de una fuga, el siguiente paso será solicitarle a Interpol la emisión de una ficha roja.

Y es que Arturo suele pasar largos periodos en Estados Unidos, específicamente en Nuevo México. Además, su incomparecencia ante el tribunal local, que redundó en el retiro de la suspensión, evidencia que no tiene interés en responder ante las autoridades y levanta la sospecha de que no se encuentra en el estado.

***

Fueron publicados el pasado miércoles 21 de junio los tabuladores salariales y sus manuales en el Periódico Oficial del Estado; con base en esto, y tomando únicamente a los organismos descentralizados -y alguno desconcentrado-, nos encontramos con que la presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Mayra Arroniz, sigue a la cabeza en salarios, con una percepción anual de 2.5 millones de pesos, bajita la mano.

Tiene un salario mensual de 27 mil pesos y una compensación de 155 mil, lo que da un sueldo cada 30 días de 183 mil pesos aproximadamente. Podríamos calcular un aguinaldo de unos 227 mil pesos, y con ello queda cerrado el número indicado de percepción anual, aunque faltan muchos arrimadijos por computar.

Luego está el Tribunal Estatal Electoral, con la magistrada Roxana García: salario mensual de 30 mil, compensación de 139 mil, aguinaldo de unos 227 mil, ingresos anuales de 2 millones 273 mil pesos.

Abajito -diferencia de mil pesos anuales- está la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, 40 mil de sueldo mensual, 130 mil de compensación, gratificación anual de 227 mil, ingreso total anual de 2 millones 272 mil centavos más, centavos menos.

Y así para abajo los sueldos anualizados de los titulares de organismos, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 2.2 mdp; Fiscalía Anticorrupción, 1.8 mdp; Coesvi, 1.4 mdp; Ichitaip, 1.4 mdp; Centro de Conciliación Laboral, 1.4 mdp; Pensiones Civiles del Estado, 1.3 mdp; etc.

Tenía mucha razón de la nueva administración al anticipar desde el inicio la importancia de meter en cintura a los organismos descentralizados, porque observaba un gran boquete financiero con carga a la administración pública, y finalmente con costo al bolsillo de los contribuyentes.

***

Más o menos les tocó como de a millón de pesos a cada partido, PAN, MC, PRI y Morena, para completar el financiamiento a los nuevos institutos políticos, Pueblo y México Republicano.

Nadie lloró tanto como Movimiento Ciudadano, en la sesión del IEE, que terminó casi a las diez de la noche.

El representante Javier Alejandro Gómez Vidal casi desgarra sus vestiduras frente a la cámara al pedir que se bajara el punto en tanto terminan de resolverse las impugnaciones en contra de los nuevos partidos, que ya están frotando sus manos para recibir vía spei el depósito mensual de 323 mil 132 pesos, que de julio a diciembre caerá en sus cuentas.

***

Resulta que ahora Mápula es la zona más aclamada para vivir en Chihuahua, o al menos eso parece con los que han pretendido ampararse pero ni siquiera han comprobado que la construcción del nuevo relleno sanitario les afecta de manera directa por tener terreno o habitar en las cercanías…

También de un momento a otro la comunidad de Horcasitas, relativamente cercana al predio adquirido por el Municipio para el nuevo relleno, aumentó el número de habitantes, y que se verían altamente afectados por la cercanía del vertedero de basura, eso aseguran varios de los inconformes que a diario le sacan más contras al proyecto.

Para todos los que siguen en la postura de mantenerse desinformados, el alcalde Marco Bonilla volvió a recordar que la información de los estudios y el proceso de adquisición del terreno es pública y está al alcance de todos.

Mínimo que asistan a las reuniones a donde se les ha convocado para explicarles la obra, y que no han sido pocas, se ha convocado a todos los sectores para socializar el proyecto, pero se hacen de oídos sordos.