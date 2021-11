-Otra transa con terrenos en la UACh

-La muerte de Don Manuel, llamado de atención

-De mordelones a cuidar nuez

-Loera construye base que ya quisieran otros

No sólo al rector, Luis Fierro, y al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) les quieren cargar ciertas irregularidades en la pretendida venta de terrenos que forman parte del patrimonio de la máxima casa de estudios.

Hay otras transas que los universitarios han descubierto, atribuibles al secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Stsuach), Ricardo Moncayo. Pero ni por evidentes se han investigado más a fondo, mucho menos denunciado.

Resulta que la organización sindical tiene unos terrenos de mucho valor por la zona de La Cantera, el desarrollo de mayor plusvalía de la actualidad, en la zona poniente de la capital.

Se habla de entre 300 y 400 millones de valor de los inmuebles, producto de una muy añeja adquisición que logró el sindicato, obviamente barata hace décadas, cuando ni por error se pensaba en el poniente como sector de desarrollo.

Ahora que su precio se ha disparado, Moncayo los ha puesto a la venta en un sospechosa operación que ya tiene meses, sin aval del sindicato, al que ha cerrado toda discusión y debate, pese a que los reclamos han ido en aumento durante este año.

Hay un fuerte olor a corrupción en el manejo de esos bienes de los sindicalizados, pero el dirigente encuentra la forma de callar a quienes levantan la voz. Para colmo unos se venden con una carne asada y unas cervecitas, así que los reclamos poco han trascendido.

En este caso, los bienes no son propiedad de la UACh, pero sí de una organización gremial que se gobierna con una asamblea general y no con las ocurrencias de un líder sindical al estilo del charrismo del siglo pasado.

Poco a poco la base sindical arma su rebelión y qué mejor momento que este, cuando el alto mando universitario, protector del dirigente, se derrumba.

***

Dio cuenta con puntualidad El Diario del homicidio de Don Manuel, quien fue encontrado en el interior de una camioneta vieja en la cual pernoctaba a ratos mientras realizaba labor de velador en la ampliación de un centro comunitario municipal al norte de la ciudad, en la colonia El Porvenir.

Podría ser un hecho de violencia como cualquier otro de los cientos que ocurren todos los días, pero éste ocurre prácticamente en instalaciones municipales, que deberían tener una atención especial de seguridad.

Es cierto que el lugar de los hechos se localiza en una colonia cuyos habitantes enfrentan como principal problema la delincuencia, con robos todos los días, venta de drogas al menudeo y otros delitos.

Pero precisamente es lo que justifica los esfuerzos de la autoridad por generar opciones de desarrollo a los niños y jóvenes de la zona, quienes se enfrentan todos los días con estos problemas.

Es un rumor a gritos que en esas zonas los agentes policiacos de todos los niveles no se paran ni por asomo, y cuando lo hacen sólo dejan la polvareda detrás de las unidades.

El hecho generó estupor y alarma entre los padres de familia, muchos de quienes llevan a sus hijos al centro comunitario para recibir atención, y se encuentran con este lamentable suceso.

***

Tarde, pero les llegó una reprimenda descomunal a los “mordelones” motociclistas de Vialidad, que fueron sacados de las calles de esta capital para ser escoltas de camiones que trasladan cosechas de alto valor como la nuez.

Era ya mucho el descaro de los agentes viales, antes denominados tránsitos, que se escondían en cualquier esquina o detrás de cualquier arbusto, para salir al paso de los incautos automovilistas, en busca del moche que ya no bajaba hasta de miles en el caso de los guiadores ebrios.

La policía vial tiene la obligación de encender las torretas y patrullar para generar prevención, lejos del espíritu recaudatorio con el cual realizaban su labor. Impensable que esos pesos llegaran a la recaudación, se quedaba en los bolsillos de los motociclistas viales, en la red burocrática de corrupción existente desde siempre.

Ahora la decisión es hacer valer su calidad de policías, capacitados en el uso de armas de fuego, integrándolos a la vigilancia de las unidades de transporte que trasladan cosechas de alto valor. Que sean útiles, en lugar de estar a la caza de las mordidas sobre el periférico de la juventud y otros puntos estratégicos y sumamente jugosos.

Esperemos que los patrulleros en automóviles, únicos a cargo de la seguridad vial, entiendan la lección y no vayan a reproducir las viejas mañas que los han hecho famosos para mal.

***

Inauguró el rector Luis Fierro un Simposio de Relaciones Internacionales organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Su discurso, al encabezar el evento académico, bordó en la condena a la corrupción, con un basta a la simulación. Un choro mareador equivocado de sexenio.

Muy difícil explicar el tema, con el silencio durante años por la manipulación de los recursos que por ley le corresponden a la institución educativa que representa.

Menos aún con la decisión de licitar iluminación LED y los paneles solares, que se pretendía transexenal y por millones, un procedimiento sumamente extraño por realizarse al final de su administración, que se cayó por su propio peso.

Y por supuesto con el tema pendiente de la cancelación del contrato para el diseño e implementación del Nuevo Modelo Educativo, suspendido de manera radical hace apenas unos días, cuyo contenido es todo un misterio en montos y obligaciones.

Hablar de la corrupción en que incurren maestros o alumnos por faltar a clases, como lo señaló el rector, es un juego de niños, pecado menor frente a estos tres elementos verdaderamente graves.

***

Claro que tiene mucha trascendencia la determinación de bajar del orden del día la resolución que podría declarar a Chihuahua víctima en la manipulación de recursos federales involucrados en el “conejazo”.

Le permitiría al gobierno estatal interponer recursos y ofrecer pruebas en el megaproceso intentado por Javier Corral en contra de Alejandro Gutiérrez y toda la cofradía política detrás de él, desde Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones y otros más.

Tendría la titular del Ejecutivo chihuahuense mano ancha en un tema donde el exgobernador no quiere ni que se asome.

Políticamente entonces el asunto ya se batió demasiado, porque la Fiscalía General de la República no desea convidar tamañas facultades a una administración estatal sea la que sea, Corral anda asustado y el Ministro ponente seguramente no haya qué hacer.

El proyecto fue misteriosamente bajado en la sesión misma, sin dar mayor explicación. Pudiera no haber mayor trasfondo, y ser sólo especulaciones, pero de que hay operadores federales cercanos a la 4T al pendiente de la agenda de la Corte y sus resolutivos, los hay.

Ingenuo sería pensar de otra manera, como una simple cuestión de debate entre los ministros acerca del sentido de la resolución.

***

El evento que encabezó Juan Carlos Loera en Ciudad Juárez hace un par de días es muestra de lo que anda haciendo por todo el Estado.

Habrá tenido en el lugar a 100 ó 200 personas, ante quienes se presenta como el representante federal que reparte los apoyos sociales.

Multiplicado el evento es sin duda una base electoral interesantísima y fuerte que ya quisieran otros actores en la ruta hacia el 2024.

“Hoy estuve en mi querida #CiudadJuárez haciendo entrega de tarjetas de la #Pensión para el #Bienestar de las Personas #AdultasMayores. Este es uno de los programas sociales que mejor representan la esencia de la #4T, pues trabajamos por el #bienestar de quienes más lo necesitan”, escribió en su muro social el delegado de programas federales.

En las fotos divulgadas no aparece la primera autoridad municipal también morena, Cruz Pérez Cuéllar, seguramente porque hubo “incompatibilidad” de agendas, no porque no lo haya invitado Loera. ¿O no lo invitó?