-Otra vez intentaron ejecutar al del Charger

-Casi 20 denuncias contra Claudia

-Olvido selectivo del líder priista

-Los beneficios del diputado Castrejón

Afuera de una casa en el fraccionamiento Los Arroyos, al norte de la ciudad, comenzó el pasado miércoles por la tarde la disputa a balazos con armas largas de la que salió herido Miguel A. B.G. Es el propietario del Charger blanco que logró salir con vida del ataque debido a que pudo huir del lugar.

En el sitio donde inició el altercado quedó un lesionado no identificado, mientras que el conductor del lujoso vehículo y un acompañante, Ricardo Iván B.B., ya heridos ambos, lograron escapar hasta la avenida Miguel de Cervantes y Tecnológico, para perder a los agresores.

Los atacantes todavía regresaron a Los Arroyos para abandonar el vehículo que traían, un Ford Fusion, que minutos después de los hechos fue localizado por los agentes de la Policía Municipal, gracias a las cámaras que registraron una parte de su recorrido.

El vehículo no pasa desapercibido a pesar de que es modelo 2015, pues su precio ronda los 60 mil dólares en la versión SRT Hellcat. Bastante equipado, es de un millón de pesos por lo bajito.

De hecho, tenemos en la edición digital de GPS las imágenes tomadas del Marketplace de Facebook donde, desde hace una semana, el mismo Charger blanco con 60 mil kilómetros, automático y con asientos en piel, era ofrecido en 990 mil pesos, “sólo para conocedores”.

El ataque generó algunas versiones, como que el objetivo era un líder criminal de mucho peso en la ciudad, lo que en minutos fue descartado por comandantes de la Fiscalía del Estado; lo que sí quedó claro es que la víctima principal, que vive de milagro dadas las lesiones que presenta, ya había sido atacado hace unos años.

Otra versión inocentona fue que el incidente había sido provocado por una transacción de compra-venta de vehículos, pero eso estuvo muy alejado de la realidad. Ni modo que el calibre .223 sea utilizado para ir a tratar con simples loteros.

Por ahora, el delito de lesiones es el único que persiguen los investigadores estatales, pero alrededor del caso hay otras pistas que apunta a negocios más ilícitos que los carros “chuecos” o de dudosa procedencia en el lote anexo al panteón San José, ubicado también al norte de la capital.

Dos intentos de asesinar al conductor del Charger, la primera ahí mismo en el lote de autos y la segunda en Los Arroyos, no pueden quedar en el aire, como tampoco puede pasarse por alto quiénes fueron los primeros en enterarse del ataque y apoyar a los infortunados sujetos.

Seguramente por ahí saldrán más pistas para los investigadores.

***

Cerca de una veintena de denuncias del PAN Estatal son las que ha palomeado el dirigente albiazul, Gabriel “Gabo” Díaz, contra Morena en Chihuahua, especialmente contra la candidata presidencial, que de forma oficial todavía no es nombrada como tal, Claudia Sheinbaum.

Los azules han objetado y cuestionado de todo, desde los espectaculares con los que fue tapizado el estado en medio del proceso interno morenista, hasta los actos masivos que han promovido a favor de la abanderada que quiere construir el segundo piso de la 4T.

Asimismo, han denunciado el gasto tanto de quienes representan a la presidenciable, como de los demás morenistas que quieren una candidatura en el próximo periodo electoral.

El dato de las denuncias cobra relevancia porque la parte jurídica será fundamental en la batalla electoral que ha comenzado. Es un anticipo de lo que viene para cuando arranquen formalmente las campañas, que no han llegado siquiera a la fase interna de los partidos.

Sobre decir que han sido pocos los efectos legales de la cascada de denuncias presentada por el albiazul, pero en su momento, es previsible, alguien buscará hacer valer la ley o habrá elecciones tan judicializadas que van a perder mucha credibilidad.

***

A través de una serie de videos posteados en redes sociales y enviados en cadenas de WhatsApp, el líder estatal del PRI, Alejandro Domínguez, lanzó una austera minicampaña de posicionamiento personal e institucional, a días de consolidarse, o no, la alianza con el PAN y el PRD.

Fuera del Revolucionario Institucional fue tomado como pataleo del dirigente su intento de posicionarse en un proceso que, evidentemente, el tricolor no puede ir solo, pues ni siquiera tiene candidato presidencial propio por primera vez en su historia.

Validaron, pues, el ejercicio en los otros partidos que plantean la alianza del frente opositor. Al fin que Domínguez tiene derecho a pedir para él y el ala del PRI que representa, a ver qué logra sacar en la negociación que sigue como gelatina sin cuajar, pese a la disposición panista y perredista de buscar acuerdos.

Sin embargo, en el PRI es donde le sobraron mentadas al dirigente, pues basó su campaña en esos videos en los que muestra logros de los gobiernos tricolores. En específico aparece el estadio Juárez Vive en la frontera y el parque El Palomar y unos pasos superiores de la avenida Teófilo Borunda.

Dichas obras, presume Domínguez, fueron de gobiernos priistas eficientes, pero sólo refiere el nombre de un gobernador, Patricio Martínez, al hacer el pequeño ejercicio de memoria. O de olvido selectivo, también podría decirse.

Dos de los tres videos difundidos hasta ahora corresponden a gestiones de un gobernador y un alcalde de la capital, César Duarte y Javier Garfio, ambos de Balleza, al que el dirigente del PRI prefirió no recordar. El error de hacerse pato no fue bien visto por los tricolores, no nada más los que son o fueron duartistas.

Ciertamente, Martínez García nunca pisó la cárcel en calidad de reo, como sí lo hicieron los otros dos en mención, pero el ejercicio de memoria está incompleto si quería defender la historia tricolor, que no es tan buena como la pinta Domínguez, aunque tampoco tan mala como quisieran los no priistas.

***

Fueron efectivamente decenas de miles los chihuahuenses que acudieron a los panteones para visitar a sus difuntos y observaron el despliegue de elementos y unidades para el operativo de seguridad correspondiente.

En el día de mayor afluencia a los camposantos se observó por tierra y aire la presencia de la policía municipal. Además hubo asistencia de Servicios Públicos Municipales para mantener la limpieza y los inspectores de Gobernación realizaron recorridos para asegurar el orden en la venta ambulante.

Por ahí estuvieron supervisando las tareas los titulares de estas dependencias, encabezados por el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, a cargo de los asuntos del despacho del alcalde ante los días de descanso que tomó a propósito de las festividades.

Los panteones se mantendrán resguardados hasta el cinco de noviembre. Apenas concluya ese operativo, continuarán de frente con el Buen Fin y las fiestas decembrinas.

***

Ha de traer mareado el diputado local, Oscar Castrejón, a alguno de sus alumnos de la Facultad de Derecho, para que se haya atrevido a tratar de convencer a sus compañeros para acudir a su informe el pasado 31 de octubre en la Plaza de Armas.

“Hola compañeros los quiero invitar al informe legislativo del maestro, va a ser mañana aquí en el centro, ojalá que puedan acompañarnos y pues ya mañana los que vengan podemos ver si hablamos con el lic para ver si les quiere dar algún beneficio”, así o más claro.

No dice que tipo de beneficio, un punto o dos, valiosos en época de segundo parcial en la facultad de derecho de la UACH, donde Castrejón se supone da clases.

Ese beneficio no creemos que haya sido ocurrencia del alumno que mando el mensaje, cuya imagen tenemos por captura de pantalla, pero evidentemente sea lo que sea, puntos académicos o dinero, deja muy mal parado al legislador.

Sobre todo porque nos dicen que el informe que no fue informe, sino un festejo, en plena Plaza de Armas, en noche de Halloween, estuvo gélido; la mayoría de los asistentes fueron personas adultas mayores, supuestamente maiceadas con despensas.

De ahí en más, los asistentes fueron los mismos transeúntes, que al ver música, se acercaban hasta a bailar. Tenemos video de como quedo finalmente el festejo, muy pobre y tristemente organizado.

Sería bueno saber cuál fue ese beneficio ofrecido, y si los muchachos, al menos algunos de ellos, hicieron caso al llamado de acudir al informe que no fue informe, para recibir ese supuesto “beneficio”.