-Otro retoque de cochambre a la comunicación

Han terminado por caer estos días los últimos pedazos de piel que cubrían al auténtico espíritu malicioso e improductivo de lo que hace tres años y fracción fue presentado como nuevo amanecer. Eran desplazados hace tres años los excesos del priista César Duarte y abría la puerta de par en par la esperanza, la certidumbre... el optimismo.

La carga de la imagen pública en ese mentado "nuevo amanecer", la lleva sin duda su área de Comunicación Social y ésta es dirigida en última instancia por el gobernador Javier Corral, ayudado por su coordinador (a) del ramo con sueldo superior a los 100 mil pesos mensuales y un presupuesto anual por cientos de millones de pesos.

En octubre del 2016, presentó Corral como su jefe de esa área a su amigo personal y socio en algún momento, Jesús Antonio Pinedo Cornejo. Lo despidió un año después, ahora sabemos oficialmente, por corrupción.

Puso en su lugar a María José Valles Medina, una exasesora en mercadotecnia del exalcalde priista de la ciudad de Chihuahua, Javier Garfio, llevado por Corral a prisión durante meses.

Ella quedó lejos, muy lejos de las expectativas de su patrón; se embarazó, dio a luz hace un par de meses y su jefe decidió relevarla. No hubo una sola línea oficial que explicara las razones de la separación.

Fue presentado en su lugar Manuel del Castillo Escalante. ¡Sorpresa! exfuncionario de primer nivel en el régimen priista de Héctor “Teto” Murguía; también de José Reyes Baeza, y para rematar, nada más pero nada menos, prestador de servicios con ¡César Duarte Jáquez!

Muchos cientos de millones de pesos de los chihuahuenses, manejados por Corral en Comunicación Social, que han servido de nada para el Estado y para él mismo, reprobado sí, porque su trabajo ha sido menos que malo, pero sin auxilio alguno de su oficina de imagen mediática.

¿Por qué? La respuesta queda clara en las características de sus tres comunicadores.



***





A la ausencia de un perfil adecuado en los “voceros”, se suma la corrupción ahora confirmada por la Auditoría Superior del Estado.

Antonio Pinedo construyó una red de complicidades, mediante la cual el órgano revisor halló irregularidades en 44 millones, una cantidad muy relevante tomando en cuenta que el presupuesto anual fue reducido apenas a 200 millones de pesos.

El entramado corrupto parece de telenovela, porque lo integran su pareja sentimental, que resulta ser hermana de la administradora de la misma coordinación de Comunicación Social. A esa manipulación de recursos se atribuye un desfalco de aproximadamente nueve millones, mediante las empresas Xtreme Sports, Malcomsat y Upcon, en procedimientos que violentaron todas las normas habidas y por haber en materia de adquisiciones.

La representante legal de dichas personas morales de giro mercantil, lo era precisamente la pareja de Pinedo, elemento que en principio despierta la sospecha de la Auditoría Superior, porque constituye un evidente conflicto de interés. Se convirtió esa observación en una veta de oro para sabuesos auditores.

Los contratos observados en este rubro SH/ADE/006/H/2018 y SH/ADE/001/2018, surgen por un elemento infantil, una evidencia que no se puede ocultar: el mismo apellido de las firmantes, tanto de la administradora de Comunicación Social como por la representación de las empresas. Firmaban dos personas con apellido Licón Atilano. Las rúbricas a un lado una de la otra.

Luego, por si fuera poco, se encontraron otros elementos adicionales, la manipulación de estudios para justificar las contrataciones directas. Las empresas simulaban cotizaciones elevadas para justificar la compra a la otra y viceversa. Irregularidad en adquisiciones gravísima, evidente dolo. La doble moral del discurso choca contra los hechos irrefutables de la irregularidad.

Así de manera burda, los expedientes deberán ser derivados a la Fiscalía Anticorrupción para efectos de tipo penal, integrar carpeta y echar a andar la maquinaria persecutoria del delito.

Es gravísimo el asunto. Pareciera haber tocado fondo el desaseado manejo administrativo del área que debe cuidar la imagen de la administración estatal, pero no es así. Hay más observaciones, también por millones.

El descaro es tal que estuvieron realizando anticipos caprichosos por 1.7 millones para el Canal 28, sin mediar relación contractual. La discrecionalidad absoluta, ejemplo claro de responsabilidad administrativa.

Nadie suelta esas cantidades sin tener un soporte, menos el Gobierno que amarra sus pesos y centavos a la comprobación previa. Sólo un ingenuo o alguien que está ávido de lucro autoriza algo así. Es una historia truculenta de evidente danza de los billetes.

Pero no es nada. Más adelante hay una observación por más de ocho millones bajo el concepto de asesorías o servicios profesionales, para el mismo canal televisivo. Ahora no sólo le cobran por spots y cápsulas, sino que son asesores de Corral en materia de marketing y comunicación. Habrase visto.

Esos ocho millones no son más que una pizca de los 33 que bajo ese rubro fueron manejados por el excomunicador social, que difícilmente pueden encontrar explicación.

Sergio Valles le cobra al gobernador por sus preguntas a modo, elaboradas en un esquema de autoflagelo y conmiseración para un titular del ejecutivo caído en desgracia, que paga a precio de oro esos coloquios televisivos, semana a semana. Engaño vil incluso a la audiencia que desconoce que cada palabra del guión está tapizado en billetes.



***



Es el contexto en que el tercer comunicador toma posesión del cargo, con observaciones e irregularidades a las cuales debe dar seguimiento en los fríos escritorios de la Auditoría y de la Fiscalía, situaciones que nada abonan a la reprobación de ocho de cada diez chihuahuenses a una administración panista que se encuentra por los suelos, la única de los gobernadores blanquiazules, los cuales en general gozan de mucho mejor credibilidad y confianza.

La explicación del porqué todo sale mal en esa área es simple: la función de comunicación social ha sido pervertida, inclusive en mayor medida que las correspondientes a administraciones anteriores.

Discrecionalidad, capricho, falta de profesionalismo, deshonestidad, simulación, son adjetivos que se quedan cortos, pecados que el nuevo amanecer critica en las administraciones pasadas, pero que son una realidad en su sinuoso ejercicio banal de gobierno.

Se encuentra el manejo de la comunicación muy apartado de aquellos principios y moral panista, que el gobernador agrede y traiciona de manera constante con su manera impredecible y voluble de tomar decisiones.

Hoy se confirma con la llegada de un priista a asumir las riendas y el control de la comunicación para tratar de hacer lo imposible, evitar como último plan de rescate que crezca el hondo bache en que se encuentra el gobierno panista de Corral.

Pero hay mucho daño. Se han desmantelado las áreas operativas en tres años constantes de maltrato en el área, la relación con los medios está menos que muerta, no sólo en Chihuahua sino a nivel nacional, donde sólo atiende a sus amigos a quienes convida de presupuesto como llave de acceso para una promoción personal nunca institucional.

Como se observa, muy lejos quedó aquella promesa de reencauzar la comunicación para brindar más y mejor información a los ciudadanos, con tolerancia a la crítica y un manejo honesto del recurso, que fue proferida en aquel 4 de octubre del 2016.

Al desnudo el cochambre en el tercer cambio de comunicador.