-Otro secretito: la UACH no paga luz

-¿“Delincuentes” a puestos públicos?

-Se cuelgan de onomástico presidencial

-Será dolor de cabeza elección de regidores

A raíz de la licitación para un sistema de alumbrado en la UACH con energía solar, quienes se pusieron a investigar encontraron otro secretito de la universidad: el campus uno ni siquiera paga luz desde hace décadas.

Las facultades del campus dos y de otras instalaciones universitarias sí se quejan de que les llegan 300-400 mil pesos en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad, pero eso no pasa con el viejo inmueble que alberga otras tantas escuelas y oficinas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

En el viejo campus todavía hay instalaciones de Ciencias de la Cultura Física, Derecho, Ciencias Agrotecnológicas, Filosofía, Artes, Sistema de Bibliotecas, Odontología y los sindicatos universitarios, tanto de empleados administrativos como de académicos.

No se sabe si Rectoría subsidia la operación de esas áreas o si el Gobierno del Estado tiene que ver en tan preferente trato de la CFE, empresa pública que no perdona ni un día de retraso en el pago de la cuenta. El caso es que no pagan como las otras.

El asunto que se torna relevante porque está en marcha -con fecha tentativa de resolución mañana 16 de noviembre- la licitación para el proyecto de luminarias con energía solar, que se lanzó con el pretexto de ahorrar dinero y usar fuentes limpias de abastecimiento.

Pero si no se gasta dinero en el campus viejo por ese concepto, eso vuelve más extraña y sospechosa la sorpresiva necesidad de una inversión multimillonaria en ese sistema de alumbrado, que se licitó en la modalidad de arrendamiento multianual con opción a compra.

En fin. La reunión para dictar un fallo de la licitación está prevista para mañana en la sala de juntas del edificio de la Dirección Administrativa de la UACH, ubicada precisamente en el campus uno... aunque el acta de apertura de propuestas contempla que el fallo podrá ser diferido de ser necesario.

***

Acaba de publicar una resolución el pleno de la Suprema Corte de Justicia que deja fríos no solo a los operadores de justicia y seguridad en el país, sino inclusive a empleadores, alcaldes y gobernadores.

Se refiere a la invalidez de un artículo de la ley para la elección de comisarios de policía y ley orgánica municipal, ambas del Estado de Guerrero, en el que se establecía como requisito para aspirar al puesto no haber sido condenado por delito intencional.

Por unanimidad, los ministros consideraron que dicha norma es inconstitucional, vulnera la igualdad de las personas y es discriminatoria.

No es posible, de acuerdo al tribunal, que “se introduzca una exigencia de orden moral, en el sentido de que la persona no debe haber incurrido antes en alguna conducta que la ley considerara jurídicamente reprochable para que pueda aspirar a la obtención del cargo, sin que ello tenga realmente una justificación objetiva en función del desempeño presente y futuro del puesto público”.

El criterio no es nuevo, ha sido reiterado en los últimos cinco años, pero con base en él cualquier persona con antecedentes penales puede aspirar a ejercer puestos en el sector público, inclusive en áreas de seguridad, con alcances hasta para las empresas privadas.

La resolución se publicó apenas el viernes en el Diario Oficial de la Federación y deriva de un juicio de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Veremos con esta resolución como personas que han sido procesadas o condenadas con sentencia firme, aspirando a puestos de elección popular, y ocupando cualquier puesto, ya con el impedimento de haber cometido delitos prácticamente derogado.

***

Hay crítica por el festejo del cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la tribuna de San Lázaro, transmitido en red nacional por el canal del Congreso. Hay mal gusto en los diputados y diputadas comiéndose a mordidas el pastel, pero más que eso, por violación a las normas éticas del Poder Legislativo.

Imaginamos a los legisladores del PAN o del PRI en otras épocas con la ridiculez de llevar pastel, con velitas encendidas y toda la cosa, con carteles de felicitaciones, y las tradicionales mañanitas, a Vicente Fox, Calderón o a Peña Nieto. Se hubiera desgañitado Noroña o cualquiera de los diputados morenistas que festinaron el onomástico del presidente, por tamaña violación a la separación de poderes.

Es obvio que se trató de una provocación, con motivo de cuatro días intensos de discusión con adjetivos subidos de tono, entre legisladores de uno y otro bando. Hasta de “cul*****s” se trataron las legisladoras, perdiendo toda compostura.

Lilia Aguilar, la legisladora petista por Chihuahua, de nuevo hizo presencia y se llevó luces, porque fue quien prendió las velas del pastel, junto con el padre del piloto “El Checo” Pérez.

Acá en estas tierras hubo también quien se subió a las felicitaciones presidenciales. Juan Carlos Loera, el delegado federal publicó en su red social los respectivos parabienes, ilustrados con una fotografía acompañando al presidente.

***

Es muy mal augurio la cerrazón de los legisladores del partido oficial que se negaron a mover siquiera una coma en el presupuesto de egresos de la federación para el próximo año.

No habrá entonces el retorno de fideicomisos importantes como el Minero o el de Seguridad, que formaban parte de los reajustes propuestos por los diputados de oposición.

Tampoco habrá recursos suficientes para el proceso de revocación de mandato, condenándolo desde este momento al más rotundo fracaso, por ausencia de difusión y mesas receptoras suficientes.

Ni cerca está la posibilidad de instalar siquiera la mitad de las urnas que corresponden a una jornada comicial.

Pero, además, la decisión polarizó desde ya a las fuerzas políticas, con ruidosas y estridentes declaraciones de revancha inmediata con la reforma eléctrica, por ejemplo.

Veremos hasta dónde se mantienen cohesionados PAN, PRI y PRD, frente a una avasalladora ola morenista.

***

Será de dolor de cabeza todo el año que entra para el Instituto Estatal Electoral porque tendrá que aterrizar con el área técnica respectiva del INE la demarcación territorial para elegir a los regidores de mayoría relativa, por el voto directo de los electores, más algunos pequeños grandes detalles.

Lo que fue una ocurrencia de años pasados toma tintes de escándalo por el impacto financiero directo que la determinación tiene, para empezar ya que los candidatos a regidores deberán contar con recursos económicos para realizar campaña diferenciada del candidato a presidente municipal, con el que hasta la fecha compiten en planilla.

Tendrán que recibir acceso a tiempos en radio y televisión, pero además a las prerrogativas que por ley corresponden a los candidatos.

Los veremos caminar por las calles pertenecientes a las colonias entregando volantes y demás utilería de propaganda electoral.

Si son diez regidores de mayoría relativa en esta capital, tendremos 40 o 50 candidatos, dependiendo del número de partidos o coaliciones integradas. Una verdadera locura, a nivel estatal con 400 o 500 candidatos adicionales. Las ocurrencias salen caras.

***

En el Tribunal Administrativo preside una mujer, Mayra Arroniz; en lo electoral, acaba de asumir también una mujer, Yanko Durán, en el IEE; en el poder legislativo ocupa el máximo pódium una mujer, Georgina Bujanda; en el Judicial, acaba de llegar Myriam Hernández, y en el Ejecutivo, Maru Campos.

Están pendientes de relevo el Ichitaip, el Tribunal Estatal Electoral, la UACH, y otros organismos, cada uno con sus tiempos y mecanismos internos diferentes de selección.

No sería nada descabellado esperar convocatorias con dedicatoria hacia una mujer, como una política afirmativa de género.

En todos ellos el nerviosismo es obvio para los varones, que están viendo como las mujeres están irrumpiendo en los puestos de dirección.