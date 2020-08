-Para agricultores no hay gobernador valiente

-Enojo moreno por elecciones vía telefónica

-El uno de octubre, prueba de fuego para el IEE

-PRI renueva hoy Consejo Estatal

Eduardo Moreno, empresario considerado de los hombres claves en la transición gubernamental a la entrada de Javier Corral, sorprendió al compartir un mensaje en su muro de Facebook del cual hay lecturas evidentes de rompimiento.

En el texto se deja entrever su queja por la falta de sensibilidad de Corral para atender el tema del agua. El autor original es nada más y nada menos que el panista Rogelio López, ampliamente conocido en Delicias.

En la publicación hace memoria de la famosa Caravana por la Dignidad, que emprendió Corral casi al inicio de su ejercicio, en la cual el autor recuerda que en principio se tuvo a un gobernador ‘entrón’, aunque de eso quede poco o nada.

“Hoy es ese pueblo quien pide a ese mismo gobernador que sea él quien les diga: “no están solos" y que de manera tan clara, valiente y determinada, como lo hizo en aquella vez, reclame junto a ellos y de frente”, dice la publicación replicada por Moreno.

El problema que ha ido creciendo y que Corral se niega afrontar está escalando a niveles comparables de estallido social. Ya se vio en víspera la toma de casetas, vehículos oficiales quemados... y ahora los bloqueos y más enojo.

***

Vaya que enardeció a un buen sector de Morena en el Estado, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que anuló la designación del dirigente, Alfonso Ramírez Cuéllar, y ordenó que la elección fuese abierta, no sólo eso, sino que también se hará vía telefónica a militantes y simpatizantes.

La mayor parte de la militancia del partido guinda es afín a Ramírez Cuéllar, personaje que no tendrá derecho a ser votado a causa de su interinato, por lo que ya se preparan algunos nombres que en lo local se impulsarían con el objetivo de que no sea Mario Delgado o repita Yeidckol Polevnsky, no muy bien vistos en tierras chihuahuenses.

Según la información que corre en los pasillos de Morena, se buscará subir a la contienda a Alejandro Encinas, actual funcionario de la Secretaría de Gobernación en materia de Derechos Humanos, quien tiene las cartas para competir contra un mediático Delgado.

Esto debe quedar listo en 30 días, plazo dado al INE para organizar la elección

Otro perfil es Ricardo Monreal, por cierto muy cercano a Cruz Pérez Cuéllar e indiscutiblemente apoyador de las causas del juarense. Aunque no lo parezca, puede ser quien ocupe la silla nacional. Tiene mucho peso en lo local.

Lo que está pasando en Morena sin duda está sacando lo peor de cada uno de los líderes quienes se pelean por el poder del partido, en lugar de apoyar para no seguir perjudicando la marca.

***

Ahora sí, que el arranque formal del proceso electoral está a la vuelta de la esquina, pero en la práctica ya empezó. El Instituto Estatal Electoral soltó la convocatoria para las 67 asambleas municipales. Se trata de órganos locales que organizarán y vigilarán las elecciones en cada uno de los municipios, respectivamente.

La dinámica inicial es la selección de gente que integre esos consejos, que no es poca cosa, se necesita alrededor de 850 ciudadanos que ocuparán los cargos de presidencia, secretaría ejecutiva y consejeros, y sus respectivos suplentes.

Para el inicio del proceso electoral que será el primero de octubre, ya se habrá seleccionado a los integrantes de estas asambleas municipales.

Siguiendo el modelo de los años anteriores, primero se hace el registro de los ciudadanos interesados, luego las entrevistas a todos los aspirantes y ya por último la selección y designación por parte del IEE.

Pero este año no es igual que los anteriores, la pandemia trastocó todas las actividades y la electoral no será la excepción. Ya vimos que, por ejemplo, los dos procesos de participación política -el plebiscito de Cuauhtémoc y revocación de mandato de Juárez- tienen luz verde en la formalidad pero en la práctica, se les tuvo que poner en pausa.

Con el proceso electoral local parece que todo sigue según las fechas previstas en la ley. Pero seguramente veremos formas nuevas de llevar procedimientos; las elecciones que se están desarrollando en los estados de Hidalgo y Coahuila son ya un referente inmediato que podemos observar.

Regresando al terreno chihuahuense, vamos a ver cómo el IEE enfrenta la pandemia en esa etapa de la integración de las asambleas municipales, alguna novedad nos tendrán que mostrar, y el uso de las tecnologías parece indispensable, pero no hay que perder de vista que en nuestro estado hay municipios con acceso muy limitado de internet.

***

Este día, mediante una transmisión en vivo que presidirá el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tomarán protesta los 220 aspirantes al Consejo Político Estatal, para el periodo 2020-2023, luego del registro con base a los estatutos internos de la planilla Verde.

Son consejeros de los cuadros del partido, ex dirigentes estatales del PRI, ex gobernadores, alcaldes en funciones, así como la representación de los sectores y organizaciones, de la Organización Nacional de Mujeres Priistas, del Instituto Reyes Heroles y de la Fundación Colosio, los cuales quedaron ya acreditados.

En el listado de aspirantes a consejeros se encuentran: Adriana Fuentes, Nieves Maloof, Sandra Quintana, Lilia Merodio, Aimee Sánchez, Lluvia Velázquez, Fernando Abarca Fernández, Alejandro Cano Ricaud, Pablo Israel Esparza, Antonio García Hernández, Héctor Agustín Murguía, Rafael Martínez Pérez, Maurilio Ochoa Millán, Gustavo Ramos Becerra, Enrique Serrano. Mario Trevizo, Diógenes Bustamante, Mario De La Torre, Santiago Nieto, entre otros.

Desde el interior se ha manejado como beneficioso que al articularse el Consejo, con personajes de todas las corrientes hay una verdadera intención de recuperar espacios y salvar al tricolor del sótano.