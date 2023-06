-Pasa el gigante Estado de México a Morena

-Inviable la elección directa de regidores

-La imprudencia sobre el doctor Simi

-Ya tiene jefe la Contraloría del TSJ

Desde muy temprano empezaron las hostilidades entre los militantes, simpatizantes y operadores de los partidos políticos en contienda, en una jornada electoral ríspida, peleada casilla por casilla, y que -salvo un cierre de último momento espectacular y extraordinario- Estado de México se pinta de guinda y Coahuila -holgadamente- ratifica un priísmo contundente. Es el estado norteño una isla tricolor en un mapa pintado de guinda, con pequeñas pinceladas azules.

La sesión de consejo electoral del órgano responsable de organizar los comicios, para dar seguimiento a la jornada, reflejó temprano en EdoMex, el color de la batalla, sin tregua alguna, los representantes del Verde, PT y Morena, en la línea de la legalidad-ilegalidad, francamente haciendo proselitismo ahí, en la denominada herradura de la democracia.

Hubo acarreo, alcaldes y militantes detenidos con dinero en mano, incluso con armas, como el caso de un alcalde michoacano, pero fuera de ello, no hubo incidentes mayores. La movilización determinó a los ganadores.

Viene ahora la recomposición del tejido social, o al menos eso debería continuar. Llamada de atención para Morena, en un bastión electoral fundamental.

Coahuila poco valor estratégico rumbo al 2024 entraña, son apenas unos cuantos votos, pero que suman, en el reparto de fuerzas, en espera de velar armas electorales rumbo a la presidencial.

Demuestra el presidente Andrés Manuel López Obrador que el porcentaje de aceptación que tiene sigue siendo un bono para su partido y los candidatos que determinen postular, con o sin encuestas.

El PREP mostraba una ventaja para Delfina Gómez en Estado de México del diez por ciento al momento del cierre de este espacio; en Coahuila, Manolo Jiménez aventajaba casi tres a uno, inalcanzable, incluso con carro completo en las diputaciones, frente a un desmejorado Armando Guadiana, que jamás despego.

Vienen épocas de definición en Chihuahua, con amarre de unidad de la oposición, con ejemplo en Coahuila, para evitar ser borrados del mapa; hay lección también para Morena, con sus candidatos, de malos a pésimos, como el caso de Guadiana.

***

La elección directa de regidores, uno de los puntos que mantienen entrampada la reforma integral a la Constitución Política del Estado, resulta inviable para quienes, especialistas en derecho electoral, ven también el aspecto político y el de gobernabilidad de los ayuntamientos.

Actualmente los ediles de cada municipio son electos en una planilla junto con el candidato a alcalde. Ganan todos los integrantes del equipo del abanderado que obtiene mayor cantidad de votos, pero no pierden todos los de una planilla cuyo candidato a alcalde resulte derrotado.

Es decir, todos los de una planilla ganadora asumen como ediles, pero, de acuerdo a la votación, los que forman parte de las otras planillas perdedoras, obtienen espacios proporcionales; ello, de forma limitada por ley para que los derrotados nunca puedan ser mayoría.

Si bien no hay criterios específicos y claros para determinar cuántos regidores debe tener un municipio, sí hay un candado de gobernabilidad para que la planilla ganadora junto con el alcalde, tengan la mayoría en el máximo órgano de gobierno de cada ayuntamiento, o sea el cabildo.

Una reforma para la elección directa sería costosa porque habría que sumar más procesos de acuerdo a una demarcación territorial específica, que todavía no existe.

Además, sería muy riesgoso para los municipios tener alcaldes sin mayoría en sus cabildos, estarían atados de manos.

Sin embargo, los diputados de la legislatura pasada establecieron que debería haber elección directa de regidores, sin dotar la ley de mecanismos y menos de los presupuestos para ese fin.

El tema mantiene atorada la reforma porque la mayoría panista actual, que conduce Alfredo Chávez, no quiere meterse en el lío de partir distritos y colonias por toda la entidad, mientras que la primera minoría de Morena comienza a radicalizar la postura de implementar desde ya la elección directa.

***

Vaya susto que les pusieron a los agentes ministeriales destacamentados en Bahuichivo, específicamente en la casa del finado Noriel Portillo Gil alias “El Chueco”, ya que les dejaron colgada una narcomanta de la santa muerte en esa vivienda, con la finalidad de que se salieran de la lujosa y cómoda residencia.

No es más que un secreto a voces que la “casita” estilo americano que dejó Portillo Gil, estaba siendo ocupada por los ministeriales, los cuales salieron huyendo para terminar hospedándose de nuevo en el hotel Indios.

Esta acción no tiene muy contentos a los pobladores por dos cosas: la presencia de los ministeriales no ha sido muy efectiva, basta ver que Portillo Gil no fue aprehendido a pesar de la gran presencia policial.

La otra es que cuando vuelven a Urique los cuerpos de seguridad, comienzan “los cateos” en domicilios, con agentes manillentos que no pueden ver nada porque se les antoja, al momento de realizar los operativos.

Respecto a la manta que les dejaron en la lujosa casa, el radiopasillo de Bahuichivo cuenta que más duraron los responsables en colgarla, que los ministeriales en quitarla.

La manta, junto con la amplia colección que ha sido retirada a lo largo y ancho del estado, será analizada “debidamente”.

***

Hace unos días durante el temporal lluvioso que azotó la ciudad, uno de los negocios ubicados sobre la Veinte de Noviembre y Venustiano Carranza decidió realizar trabajos que requirieron soldadura y grúa en uno de sus anuncios espectaculares.

Nos mandaron la imagen de las maniobras respectivas efectuadas en una de las horas de más tráfico vehicular, en el mencionado cruce vial, donde siempre baila la graciosa botarga con bata blanca.

Vemos con mucha claridad a la grúa con el larguísimo brazo, manipulando la base de metal –también de varios metros- sobre la cual está colocado el anuncio vertical con letras grandes.

En el techo del inmueble podemos observar a un trabajador realizando soldadura, expuesto a la inclemencia del clima, con la lluvia encima.

No se requiere ser muy experto para observar que toda la maniobra, con independencia de lo riesgoso para peatones y automovilistas, por el nivel de tránsito vehicular y lo mojado del pavimento.

La operación colocó imprudentemente al operador de la grúa y al mismo trabajador, en el peligro de sufrir una descarga eléctrica, como la que ocurrió hace unos días con unos paseantes en la mesa de Aldama, a los cuales cayó un rayo, y por poco les cuesta la vida.

Una de las paseantes recibió la descarga en su cabeza, provocándole lesiones graves, que ameritaron rescate con Halcón 1 y traslado inmediato a un nosocomio privado del Periférico de la Juventud.

Temeridad al mil la de estos ocurrentes al realizar maniobras en el techo con una grúa altísima como puede apreciarse en la imagen publicada en nuestra edición digital.

***

Todo está listo para que en breve asuma como contralora interna del Tribunal Superior de Justicia, la abogada Ivonne Coello.

Antes por supuesto deberá ser designada por el Pleno del Tribunal, pero nos dicen está prácticamente planchada la decisión.

Es una abogada con larga trayectoria en el litigio así como en el servicio público, particularmente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Trae suficientes tablas académicas para hacer frente a la nueva responsabilidad, que no es menor, porque debe auxiliar a la presidenta del TSJ y a la Judicatura, en la coordinación, supervisión y evaluación de las diversas áreas administrativas del Poder Judicial.

Nos dicen que trae hilo directo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en donde despacha Yadira Anette Gramer Quiñónez.

Además de las tareas ya señaladas sobre todas las áreas administrativas, tendrá la nueva Contralora General la obligación de formular y actualizar manuales, intervenir en el Comité de Adquisiciones y preparar la cuenta general de egresos e ingresos, para ser presentada al pleno.

***

Estuvo Tony Meléndez con su grupo musical Conjunto Primavera, en el Palenque de la Feria de Santa Rita, el sábado pasado, ya casi para cerrar el calendario.

Puso a todo mundo a bailar con sus clásicas melodías pegadoras, e incluso se dio tiempo para echar grilla.

No deja de moverle la política el tapete al cantante, aunque sea sindical.

Estaba entre el auditorio Pablo Serna, líder de la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

“Un saludo y una felicitación a todo el personal de Salud que a pesar de las adversidades nunca bajo la guardia en la pandemia, así como siempre trabajando con un compromiso para la sociedad…también felicito a mi amigo Pablo Serna representante de los compañeros quien siempre está al pendiente de ellos…Saludos mi Pablo”.

No cabía el líder sindical, ni su tejana, en la butaca, con tal reconocimiento.