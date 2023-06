-Pega banda de “La Pulga” en el Lerdo

-Figuras que le empaten a Maru no hay

-Padres del Bachi 1 con multotas

-Centro de trasplantes, de los más golpeados

Cerca del Parque Lerdo opera una banda dedicada a asaltar transeúntes que pasan por este emblemático sitio de la capital. Están identificados estos amantes de lo ajeno por las autoridades como la banda de “La Pulga”, ya con varias víctimas en su haber.

Aunque se trata de un lugar muy concurrido, rodeado de negocios, escuelas y hasta hospitales, este grupito de malhechores no se amedrenta y, tan pronto como baja el sol, aprovechan para despojar de sus pertenencias a quien se cruce por su camino.

Lo peor del caso es que, además ladrones, estos sujetos son bastante violentos. Hace no mucho llegó a El Diario una queja de una de las víctimas de “La Pulga”, quien fue golpeada severamente por dos tipos tan sólo para quitarle su celular.

Hubo lesiones que no ponen en peligro la vida, pero sí dejan consecuencias médico legales. Tamaños moretones, con posible fractura de costillas y un fuerte golpe en el rostro.

Las corporaciones policíacas ya tienen identificados a los asaltantes, ellos mismos los conocen por ese apodo; por alguna razón, no han logrado desarticular a la banda.

Inclusive uno de los golpes a la indefensa víctima fue propinada con algo contundente, como una cacha de pistola, según le dijeron los oficiales de policía.

Esperemos que, dentro de poco, haya noticias sobre la captura de estos rateros y golpeadores, pues es mucha la gente que transita por el parque.

***

Habrá quienes consideren que es lógico el planteamiento: si actualmente ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo estatal una mujer, el próximo sexenio lo debe ocupar un varón. Cuestión de una alternancia justa, podrán opinar otros.

Incluso podrá haber actores que ya están diciendo: ya me ví…ya me ví… me toca.

Lo cierto es que aún falta tiempo. Y sobre todo, falta empezar el proceso de análisis y discusión para definirlo.

En todo caso, lo que sí esperan todos es que, quien sea la persona a quien los chihuahuenses lleven al máximo cargo ejecutivo en el estado, sea la persona más capaz, honesta y comprometida para gobernar para todos, olvidando diferencias partidistas; poniendo por encima de cualquier criterio, el objetivo que debe animar a quien aspire: servir a Chihuahua y a los chihuahuenses.

Más allá de las consabidas discusiones anticipadas y estériles, el tema ha sido puesto sobre la mesa.

Nada menos que el coordinador de los diputados panistas, Alfredo Chávez, fue quien le puso el cascabel al gato: según su opinión, el próximo gobernador debe ser varón.

Luego saltaron lo que consideran como demasiado anticipado el planteamiento. Otros de plano discuten si tiene razón con el argumento de la paridad de género.

Al menos en estos momentos, no hay una figura femenina que muestre la estatura y capacidad como en su tiempo, desde mucho tiempo antes, ocurrió con Maru.

Y en cambio, por el lado de los varones, hay varios perfiles que se pueden considerar.

Visto así, y porque la lógica señala que ya le toca ahora ocupar la titularidad del Ejecutivo estatal a un hombre, vaya usted entrándole al juego de las adivinaciones y poniendo nombre y rostro a esa persona.

Ojalá le atinen, estimados lectores.

***

Ahora fueron los padres de familia del Colegio de Bachilleres 1 quienes sufrieron la política inmisericorde de vialidad, al dejarles tamañas multotas en sus vehículos.

No hay espacio sobre la vialidad Díaz Ordaz ni en calles adyacentes para albergar a los cientos de vehículos que acudieron ayer a la graduación tradicional por fin de cursos.

Ni siquiera estacionamientos, porque hasta debajo de los puentes de la Teófilo Borunda se estacionan decenas de vehículos, cuyos pasajeros desean acudir a este tipo de eventos.

Es tradición en el Colegio de Bachilleres realizar sus graduaciones en el gimnasio, que es más que suficiente para recibir a las miles de personas que se congregan para acompañar a sus seres queridos, pero es insuficiente en cuanto a estacionamientos. No hay un solo cajón permitido a cuadras a la redonda.

Por eso los automovilistas deben estacionarse hasta en franja amarilla, con el riesgo de la multa que el día de ayer recibieron. Tenemos foto en versión digital de GPS.

Tendría que hacerse esta graduación en el centro de convenciones o en instalaciones de la UACH al norte de la ciudad, para poder recibir tal magnitud de vehículos, pero es mucha la comodidad y el ahorro económico, como para irse a otro lugar.

Por lo pronto los bicicletos se dieron vuelo multando vehículos a diestra y siniestra, por encima de la cuota diaria, al cabo que tiene.

Con un detalle más. El centro de la ciudad está colapsado por la falta de estacionamientos, hay que salirse del primer cuadro y caminar cerca de un kilómetro si hay suerte. Con este tipo de eventos la situación se complica aún más.

***

Tiene programados en su ejercicio de este año el Centro Estatal de Trasplantes la cantidad de 353 mil pesos para hacer frente a la responsabilidad de operar tan delicada función.

Es probablemente de los organismos desconcentrados más golpeados históricamente en recursos. Por ejemplo ,adicciones tiene más de 12 millones de pesos, la salud mental más de dos millones, la conciliación y el arbitraje médico -que también es poco- como tres millones.

Tiene que hacer milagros, literal, el doctor Roberto Hidalgo con esos recursos para hacer frente a los retos del órgano que le toca presidir y donde tiene experiencia de largos años.

No sólo se trata de estirar la liga, sino conseguir una mayor atención por parte de la población, legisladores, autoridades, para fortalecer el programa.

El año pasado estaban en lista nacional 53 casos, pero con el carácter de personas susceptibles de ser trasplantadas con dictamen médico a nivel estatal eran cuatro veces esa cantidad, es decir 195.

Salió dicho centro de trasplantes de tener sus oficinas en el vetusto Hospital Central, para llevarlo a las antiguas oficinas del Hospital Infantil, en Jardines del Santuario, no se sabe si para bien o para mal, porque era el Central centro neurálgico de operaciones quirúrgicas.

Por si le faltaran detalles que cuidar al secretario de Salud, Gilberto Baeza, tiene ahora sí que un área de oportunidad que no debe mantenerse en el olvido.

***

La Policía Municipal dio otro golpe contra el robo de vehículos, con la detención de un sujeto con equipo muy sofisticado para cometer sus atracos.

Desde el área de inteligencia de la corporación le siguieron la pista cuando las cámaras de PECUU localizaron el automóvil en el que viajaba con placas sobrepuestas. Al momento del arresto le hallaron una mochila con un escáner programador, varias llaves de vehículos robados y herramientas que usaba presuntamente para abrir puertas y robar las unidades.

El sujeto al parecer integraba una banda de delincuentes con afición a las pick up marca Dodge RAM, llevaban varias robadas con el mismo modus operandi: colocaban placas de vehículos similares y GPS a las unidades robadas para no ser detectados por las cámaras utilizando el escáner codificador para clonar la señal de las llaves originales y encender las unidades robadas.

Ahora toca el turno de la Fiscalía General del Estado proceder contra este presunto delincuente, del cual hay bastantes evidencias de su ilegal conducta.