-Pegaron a Salgueiro en su “caseta de vigilancia”

-Baños sin servicio en abandono de años

-Favoritismo en el sistema producto nuez

-Lo que no hicieron Villalobos-Trevizo lo ha hecho Luis

Aunque tardaron pero han conseguido meterse literalmente casi hasta la cocina los enemigos del poderoso grupo delictivo conocido como Gente Nueva de los Salgueiro cuyo centro de operaciones está ubicado en Dolores, sección municipal de Guadalupe y Calvo pero con influencia enorme en esta capital (“El Verín” es su operador principal), el Valle de Allende, Parral completito, Guachochi, Balleza y gran parte de la sierra pegada con Sinaloa.

Las tres personas ejecutadas allá este inicio de semana fungían prácticamente como los encargados de la “caseta de vigilancia” que da hacia los terrenos particulares de ese grupo, el más fuerte del Cártel de Sinaloa en Chihuahua.

En un boletín de prensa emitido ayer, la Fiscalía General del Estado ubica a uno de los muertos, Esteban Eras Gutiérrez, de 46 años de edad, como “lugarteniente de los Salgueiro”. Otro de los ejecutados fue su hermano, Eliseo Pulido Gutiérrez, de 53 años; y uno tercero, fue el jefe seccional del lugar conocido como Saucito de Araujo, Faustino Rosas Navarrete.

Quién sabe cómo le hicieron, pero los miembros del grupo contrario que los privó de la vida, presumiblemente “Los Arellanes” (aliados con el Cártel de Juárez), cruzó desde Camargo, Jiménez, Parral y se adentró en la sierra de Guadalupe y Calvo, lograron “levantar” a los hermanos Gutiérrez, los ejecutaron, los “embolsaron” y debieron deshacerse de los cadáveres en una brecha al ser sorprendidos por otros miembros de su grupo y enfrentados (Foto de los cuerpos en versión digital de GPS).

Esa intrusión no fue repentina pero sí el enésimo intento. “Los Arellanes”, han contado desde hace años con el apoyo de un pequeño grupo opositor en Guadalupe y Calvo llamado “Los Ramoncillos” y de varios operadores de los Salgueiro que con el tiempo les han dado la espalda, y se han brincado a La Línea y/o Cártel de Juárez.

Tras muchos enfrentamientos durante los últimos años, finalmente consiguieron este primer golpe importante que debe mantener muy preocupados a los jefes de Gente Nueva-Chapos y a sus decenas, cientos de aliados, en todos los estratos sociales, políticos, empresariales etc.

***

En el oficio B.00.906..02.-100 del ocho de junio del presente año, la Comisión Nacional del Agua informó al Congreso del Estado de Chihuahua, en atención a una solicitud del 23 de mayo, que no están consideradas más extracciones de agua de las presas que las consideradas en el plan anual vigente.

De esa forma, entendemos que queda muerta la intención de Tamaulipas y Nuevo León de llevarse millones de metros cúbicos de agua para satisfacer sus necesidades, tal y como se pretende en el modelo matemático que ha causado enfrentamientos a últimas fechas.

El problema es que una semana después de firmar dicho oficio, el delegado José Ángel Félix Sánchez, fue sustituido por Heber Saucedo Rojas, de quien no sabemos qué intencionalidades tenga.

Tendría que atender el nuevo responsable de la Conagua las afirmaciones técnicas de su antecesor para extraer exclusivamente los mil 440 millones de metros cúbicos de agua, descritos con mucha claridad en el oficio señalado y que está en poder de El Diario.

Con este plan de extracción quedarían las presas de Chihuahua con un volumen almacenado de mil 695 millones de metros cúbicos de agua, un 41 por ciento del almacenamiento posible, lo cual es un buen comienzo del próximo ciclo agrícola.

Esta situación evidentemente estaría trastocada si Tamaulipas y Nuevo León se salen con la suya, llevándose parte importante de esa reserva, sin considerar que no llegará ni ínfima parte hasta sus presas, debido a la evaporación por altas temperaturas y que los cauces están sedientos, aspectos que aquellas entidades federativas ignoran o quieren ignorar.

***

Poco antes de que la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) saliera de vacaciones, nos mandaron imágenes de los baños localizados afuera de la Secretaría Académica, justo a un lado de Radio Universidad, en el Campus Uno.

Están dichas instalaciones en muy malas condiciones, por el abandono de que han sido objeto durante administraciones anteriores.

Las bolsas negras colocadas sobre mingitorios dan cuenta de la terrible realidad de deterioro, situación que pesa sobre la actual administración, que ni la debe ni la teme, pero que aun así debe resolver.

Han sido esos baños objeto de soluciones a medias, con instalaciones de tubería por encima de azulejos y cerámica, muy improvisada la solución.

Hay disfuncionalidad y evidente mal aspecto.

Las vacaciones podrían ser muy buena oportunidad para meterle mano, ahora que la comunidad universitaria se ha tomado unos días.

No sólo sirven dichas instalaciones a los universitarios, docentes -particularmente a quienes acuden a capacitarse, estudiantes y personal administrativo-, sino a la población en general que acude a la Ciudad Deportiva, por lo que tiene una gran importancia.

El área respectiva podría prever atención poco a poco, para ir rehabilitando el área, rescatándola del olvido en que la han tenido -insistimos- administraciones anteriores que han cerrado los ojos ante lo evidente.

***

Parece que la gestión de Víctor Loya al frente del Sistema Producto Nuez no tiene contenta a la totalidad del sector nogalero. Algunos de ellos consideran que el actual presidente no asumió la responsabilidad de promover y fortalecer la producción de nuez, por lo que no ha hecho más que sumar detractores por su falta de oficio.

Quienes acusan al actual dirigente son sobre todo los jóvenes y los que tienen una visión moderna y realista del sector, quienes piden entre dientes que Víctor Loya entregue la batuta a la brevedad.

Trascendió que en todas las reuniones se queja de que no tiene recursos, pero, eso sí, de lo que los productores aportan como cuota al sistema de sanidad, tienen meses sin recibirlo, dejando entrever alguna transa del organismo.

También dicen los detractores de Loya que el logro máximo del líder nogalero es la publicación de un libro, en el que sólo se aparecen las familias de sus amigos y hasta ahí, porque poco o nada ha hecho para fomentar la producción, defender a sus representados por un mejor precio del cultivo o elevar la productividad.

Entre todos estos señalamientos van incluidas acusaciones de favoritismo hacia ciertos productores de nogal.

***

Lo que no pudo hacer el poderoso binomio Jesús Villalobos-Mario Trevizo fue conseguido por el expertazo rector, Luis Rivera Campos: sacudirse a Georgina Bujanda de la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Del uno al cinco, son 5.9 las probabilidades que Georgina sea enviada como la tercera directora del Instituto Chihuahuense para las Mujeres (Ichimujeres) durante la presente administración, tras la renuncia de Neyra Azucena.

Así como no hizo química Bujanda en el Congreso del Estado con el ahora exjefe Mario Vázquez tampoco lo consiguió con el lic Rivera cuyo caudal de trabajo tanto como rector y operador pleno del Colegio de Bachilleres no le daba para atender los desplantes, arrebatos y “sorpresas” frecuentes de su Secretaria General.

La llegada de la hoy Secretaria General de la UACH a dicha máxima casa de estudios, recordemos, sufrió aplazamiento porque fue rechazada por los interinos Viillalobos Jión-Facio-Trevizo, pero el tiempo concedió a ellos la razón.

Ahora la bronca será saber cuánto durará Geo en el Ichimujeres. Ha formado parte de los colectivos feministas que agarraron mucho vuelo durante el corralato, con doña Emma Saldaña, como jefa de jefas de jefotas, pero todo indica que fue por mera conveniencia hasta que la tabla de salvación política al caer el exgobernador hasta el suelo llegó por el lado de Maru...y brincó a su equipo.

¡Que suelten las quinielas..!

***

Movidos por el interés particular, 13 chihuahuenses siguen poniendo en vilo un proyecto fundamental para la ciudad como lo es el relleno sanitario, nadie en su sano juicio permitiría hacerle este daño a la ciudad, sin embargo quienes ejercieron su derecho de amparo pareciera que no les inmuta ni les importa.

Ha habido estudios, foros, reuniones con todos los sectores, un sinnúmero de explicaciones, pero los futuros responsables de una crisis medio ambiental en Chihuahua no lo quieren entender y si lo hacen, les vale.

En resumen, aplica aquella frase del porfiriato, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre.