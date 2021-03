-Pelean ruidosamente entre jefes de Salud

-8 de marzo, la otra deuda de Corral

En la Secretaría de Salud sigue la tensión que se traduce en órdenes, contraórdenes y terminan en desorden. Si la liga no se ha roto, seguramente es por la abultada quincena y la compe.

El secretario contador, Eduardo Fernández Herrera, literalmente le ha cerrado la puerta a la subsecretaria y comandante en jefe, Mirna Beltrán Arzaga, a la directora de Prevención, Leticia Ruiz González y la subdirectora, Wendy Ávila Coronado.

Las tres aparecieron y ascendieron en jerarquía, promovidas durante los primeros meses de la pandemia por Corral, antes de que llegara Fernández. No hubo bienvenida, ni trato cordial, sólo desconfianza total.

Desde dentro dicen que la bronca tiene su origen en las atribuciones de secretaria, que Corral le concedió a la comandante, más las que ella se atribuyó, tras el lamentable fallecimiento del secretario Enrique Grajeda.

La confrontación interna mantiene dividas las estructuras, en donde el reflejo más importante se localiza en el deficiente manejo de la pandemia que ya ha cobrado más de cinco mil vidas.

Se suma la escasez de medicamentos, una deuda millonaria tan impagable como heredable, la proveeduría a modo y la opacidad manifiesta.

El encontronazo Herrera-Beltrán, en donde ya ni los whats app se leen, mantiene divididos a los grupos conocidos como los médicos y los duros, el último desde luego corresponde al contador.

Por lo pronto se ha cancelado la salida de las doctoras a los medios de comunicación; se congeló a comunicación social y el único (auto) autorizado pues es el Secretario contador, claro para la colorimetría del semáforo.

Hace unos días antes de pasar al amarillo pandémico, los especialistas anunciaron el inminente retorno al color rojo por el elevado número de contagios y fallecimientos que se mantienen en tres y dos dígitos, respectivamente.

La sorpresa llegó cuando el contador, por órdenes de Corral, diluyó el color hasta convertirlo en amarillo, sin consulta ni acuerdo del Consejo Estatal de Salud.

Mientras estas enrarecidas condiciones se presentan, el subdirector zona Norte, Arturo Valenzuela, se mantiene a la distancia.

El que más conoce de epidemias, por cierto ya enfrentó la de N1H1, el epidemiólogo Gumaro Barrios Gallegos, mejor ya ni opina, sus análisis y diagnósticos están casi en el archivo muerto.

***

El próximo lunes (8 de marzo) se conmemora en muchas partes del mundo el Día Internacional de la Mujer para traer a la memoria aquel evento de 1857 con la huelga y represión de las “garment workers”, de la industria textil en Nueva York.

Una lucha titánica, centenaria, con movilizaciones internacionales, generaron mejores condiciones laborales, la participación política incluyendo el voto, y la apetecida equidad, en aquel ideal de “que todos somos creados iguales”.

Aquí la conmemoración traerá conferencias, talleres, marchas y manifestaciones.

El Estado, llámese Poder Ejecutivo, estará pasivo silente, como acostumbra, por no haber concedido la prometida equidad, tranquilidad y menos el discurso de 'ni una más'.

En la “otra conmemoración”, la de Corral, la estadística oficial da cuenta de que desde el inicio de la administración (2016), han asesinado a mil cuatro mujeres, es decir, 250 promedio y redondos cada año.

De estos asesinatos, 120 se han registrado como homicidios dolosos contra la mujer por razones de género (feminicidios) a partir del 29 octubre del 2017, cuando se tipificaron con estas características.

Desde luego que las cifras que colocan al estado en el top cinco en el país en homicidios contra mujeres, no incluyen las desapariciones ni las fosas clandestinas, en donde por desgracia debe existir un número importante de mujeres.

Por si algo faltara en Chihuahua, pese a todo ello, sigue desactivada la alerta de género, ¿por qué?; no hay respuesta oficial; la extraoficial apunta a que es más cómodo para evadir cuestionamientos... el confort corralista.

***

Tras la configuración política electoral de las candidaturas para la alcaldía de Chihuahua, la lógica mínima indica que el primer nombre corresponderá a Marco, y el apellido será Bonilla o Quezada.

Los números de cualquier casa encuestadora con independencia de quién las ordene y hasta de quién las pague, dan cuenta que los candidatos Marco Bonilla del PAN y Marco Quezada de Morena, son los únicos que pueden acceder al triunfo.

Quezada está en la búsqueda del grupo de los 400 que le dieron soporte en la capital cuando dirigió el PRI, pero que también formaron parte de la estructura de apoyos sociales cuando presidió Atención Ciudadana con Reyes Baeza como alcalde.

Por razones obvias, la estructura se ha desvanecido, incluso varios seccionales ahora se han pintado de azul, sin embargo, no deja de ser la base importante del candidato.

En el PRI mantiene una liga sólida con el dirigente estatal de la CNOP, el ala de profesionistas que dirige Antonio 'El Chuco' Valdivia.

Y por supuesto cuenta la reciente adhesión de quien buscó ser candidato independiente a la alcaldía, Fermín Ordóñez, quien trae en la cartera un grupo importante de priístas y ex priístas, más algunos liderazgos sociales. Su pagó será el distrito 18.

En el grupo operador tricolor, no se descarta la aparición de Miguel Ángel González, Teocalli Hidalgo y Horacio Nava. Una regiduría no suena mal.

Por Morena con relación a Quezada, en el tema de enlace institucional es el diputado Miguel Colunga. Las bases (morenistas) serán operadas por el ex candidato a la alcaldía y marquista de siempre, Fernando “El Tisca” Tiscareño.

Carlos Borruel, quien se quedó en el camino contra Quezada, tendrá como moneda de cambio el Distrito 12, que no será de gratis y tendrá que acreditar chamba para él y el candidato a la alcaldía.

Marco Bonilla el candidato panista, tiene en su capital político la reciente elección interna de su partido, pero además los potenciales 200 mil votos que alcanzó Maru Campos en reciente reelección.

No se puede omitir el padrón, ese que todos quisieran, de los cuatro mil dispensadores de apoyos que Marco creó y conoce a la perfección, no se diseñó para la campaña, pero no hay duda de que será de mucha utilidad.

Y por supuesto el efecto colateral que genera la administración municipal, la que por cierto Bonilla dirigió durante cuatro meses.

A este proyecto se han unido los diputados Carmen Rocío González, Jorge Soto, “El Pelón” La Torre y el otro contendiente en la campaña interna, Roberto 'El Pony' Lara, todos con operación política electoral.

***

Por el mero afán de protagonismo, la coordinadora regional de la Secretaría de Bienestar en Delicias, Leticia Loredo, puso en jaque la estrategia (asumiendo que existe tal) de vacunación de la 4T, que avanza a cuenta gotas por el país.

El pasado martes la funcionaria federal emitió un informe que, sin consultar a nadie ni tener mayor fundamento, aseveraba que en la tierra de los vencedores del desierto la ansiada vacuna contra el Covid llegaría los días viernes y sábado de esta semana, o sea ayer y hoy.

La noticia corrió por todas partes, como era lógico, pues Loredo Arvizu se encargó de difundirla de viva voz, en aras de levantar su decaída imagen personal y dar la impresión de que hay trabajo federal en la región sur del estado.

Desde luego que ello generó un operativo azul en todo Delicias, a fin de preparase con celulares y cámaras de video para captar las irregularidades que se han presentado en otras latitudes, como la foto a las personas y a la credencial de elector, sobre lo cual ya hasta hizo un llamado el Instituto Nacional Electoral.

El gran problema es que la misma Loredo malinterpretó la información de las fechas, así que debió salir a precisar que no será hoy ni mañana la vacunación en Delicias, sino dentro de otras semanitas más.

No dijo por qué se adelantó de forma tan demás cuestionable, pero obvio que le ganó el afán de protagonizar.

Si no hubiese salido a aclarar, se habría creado un caos social y político que la 4T no hubiera podido controlar a tiempo y todo gracias a la señora Loredo, quien a ver si ahora sí se pone las pilas o va generar un desastre que el panismo podría aprovechar en plena época electoral.