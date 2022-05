-Pelear por cada gota de agua es para sobrevivir

Se supone que está por iniciar la temporada de lluvias en Chihuahua apenas caiga en el calendario el primer día de junio; la única esperanza para cumplir en buenos términos el ciclo agrícola apenitas con el agua que se requiere para que los cultivos prosperen.

Esa esperanza, auténtico acto de fe, se encuentra colgada de un delgado hilo, porque las expectativas no son muy buenas, en un contexto que subyuga a la entidad por una de las sequías más severas de los últimos años.

Las llamas que arrasan cientos de hectáreas de bosques fueron y son expresión de una seca no sólo severa en la mayor parte del territorio estatal, sino extrema y en alguna porción no despreciable, fuera de todo parámetro, es decir, atípica. Literal, el diablo planchando.

Si antes los agricultores regaban cada 18 días, ahora lo hacen casi cada 24, cuidando cada milímetro del líquido extraído de las distintas presas chihuahuenses, particularmente de La Boquilla, principal cuerpo de agua abastecedor en toda la región sur donde se concentra la mayor cantidad de tierras cultivables.

Esas tierras son motor de la economía en los municipios que forman parte de los distritos de riego 005 y 113, cientos de miles de familias que por generaciones se han dedicado a la misma actividad y que hasta la fecha es su único sustento.

Han tenido que mejorar sus procesos e invertir en tecnificación, pero eso no basta, porque la tierra sedienta exige más agua y la presa La Boquilla ya no puede más. Al último reporte se encontraba al 28 por ciento de su capacidad, ya muy cerca de cerrarse por disposición de la Comisión Nacional del Agua, cuando aún faltan por extraerse unos 250 millones de metros cúbicos.

Conagua quiere cerrar la presa para extracción agrícola al 17.5, y al 18 por ciento dejar de operar las turbinas generadoras de electricidad, cuando el mínimo ecológico es del 16 por ciento. Parecen insignificantes esos puntos porcentuales, pero cada uno de ellos equivale a cerca de 29 millones de metros cúbicos de agua, y a cientos de hectáreas de cultivo.

Este anuncio generó muchísima preocupación porque el ciclo agrícola se termina en septiembre, y aún faltan tres meses para ello. Los cálculos más positivos hablan de que habrá recuperación con motivo de las lluvias, que permitirán irrigar por temporal y lograr un acumulamiento milagroso en La Boquilla, para cubrir el resto que necesariamente haga falta en caso de pírricas precipitaciones.

Pero esto no es otra cosa que buenos pensamientos, con el panorama tétrico de la sequía que, descrita por fuentes oficiales en documentos consultables públicamente, no deja lugar a dudas del negro panorama que se vislumbra, y donde cada metro cúbico de agua cuenta, en la disputa por extraer más allá, aunque sea un poco más de lo que Conagua ha determinado.

En la memoria colectiva está presente la disposición de millones de metros cúbicos de agua el año pasado y antepasado, para cumplir con el desactualizado Tratado Internacional con Estados Unidos, líquido que en estos momentos aliviaría la angustia de estar esperando la precipitación pluvial, que es un auténtico hecho futuro de realización incierta.

No es asunto nada más de la naturaleza y Tláloc, hay un ingrediente político indudable. No es casualidad que Salvador Alcántar, uno de los dirigentes de la guerra por el agua en La Boquilla, asuma como diputado y que el titular de dicha curul, Mario Mata, ahora tome protesta como presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, principal vínculo con la Conagua.

Tampoco es casualidad que mientras Presidencia de la República realizó gira el viernes en Atascaderos, Guadalupe y Calvo, con el foco en la carretera con Badiraguato, bajo el brazo, la Gobernadora llevó el tema precisamente de Conagua.

No es que la carretera no importe, porque será un detonante del desarrollo, pero el tema del agua es crucial, y cualquier empujón para abrir la cerrazón a veces caprichosa de Conagua, no viene nada mal, porque se ha demostrado que ahí las puertas no se abren solas.

***

Quién sabe si habría quedado gota de agua en La Boquilla si los agricultores no se hubieran levantado en el movimiento social del 2020, que se prolongó por casi un año, hasta la entrega de la presa, con saldo funesto del artero ataque donde murió Jessica.

La sequía prolongada ya se veía venir, era necesario tema cuando el exgobernador Javier Corral se sentaba a tomar café con quien ocupaba la dirección general de Conagua, Blanca Jiménez y hoy es flamante embajadora en Francia. Lo que ocurrió posteriormente demuestra que jamás atendieron realmente su responsabilidad.

Los agricultores nunca quitaron el dedo del renglón. Había que pagar el agua del tratado, pero sin afectar el ciclo agrícola. Nadie puede dar lo que no tiene.

Esos millones de metros cúbicos de agua para los Estados Unidos se acordaron con otras condiciones de precipitación y población.

Hubo oídos sordos. El gobierno de la República ordenó a la Guardia Nacional tomar las instalaciones y pagar el adeudo. La historia es conocida.

Ya son dos años de avance del quinquenio y faltan tres, pero el contexto sigue siendo el mismo. No hay lluvias, por lo que las presas, en particular La Boquilla, continúa apenas recibiendo el líquido para poder cumplir con el ciclo agrícola.

Tenemos el último reporte del monitoreo de sequía elaborado por la misma Conagua, que coloca a 65 municipios en esa condición, de ellos cuatro padecen de sequía excepcional, nueve sequía extrema, 42 sequía severa y 10 sequía moderada.

La imagen del mapa que publicamos en nuestra edición digital no deja ningún lugar a dudas de la precaria situación en que nos encontramos a lo largo y ancho del territorio estatal. La mancha roja y café, sequías extremas y severas, atraviesan al Estado.

Es natural por esta situación que en el comparativo de los últimos cinco años las presas de Chihuahua presenten mínimos históricos de almacenamiento por debajo inclusive del promedio.

El Tintero, -16.3; Francisco I Madero, -14.7; Las Lajas, -7.2; La Boquilla, -32 y la Luis L. León, -41.6. Son datos oficiales. A la fecha de elaboración del boletín de almacenamiento, el diez de mayo, La Boquilla estaba al 28 por ciento, hoy, a esta fecha, está al 26 por ciento (743 hm) y bajando.

***

A principios de año notificó la Conagua que sólo autorizaría la extracción de 450 millones de metros cúbicos para el actual ciclo agrícola, provenientes de La Boquilla, de los 555 solicitados por los usuarios de los distritos de riego 005 y 113.

Y todavía, dentro de esos 450 habría un trasvase irracional de 30 millones con destino a la presa Luis L. León (El Granero), a lo largo de decenas si no es que cientos de kilómetros de temperatura elevadísima, con natural evaporación de la mayor parte.

De un plumazo fue desaparecida el agua para unas ocho mil hectáreas de riego, condenadas a la incertidumbre del agua de temporal, en una decisión que se antojaba arbitraria, y que finalmente fue cambiada hasta donde sabemos.

Hubo intervención de la Gobernadora, de diputados locales y federales, en reuniones donde se defendía la posición de los agricultores, frente a una cantaleta oficial centrada en el robo de agua y el supuesto mal uso de la misma.

Ante este panorama, pelear por lo más que se pueda sacar de agua de La Boquilla, es vital para los agricultores, ante lo incierto de las lluvias que se niegan a caer sobre Chihuahua, y la posición testaruda del centro del país.