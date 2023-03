-Peleas en secundarias son reto viral

-Empresarias traen a Margarita Zavala

-Asunto de Enrique Guzmán en Congreso Internacional

-Activismo no es contra Pensiones sino contra Maru

Como una epidemia han crecido las peleas entre estudiantes de secundaria y bachillerato en los últimos días o, al menos, de manera pública hemos conocido los casos de pleitos y agresiones entre los adolescentes a través de las redes sociales.

Hace unas semanas, un grupo de estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 1 golpearon a un compañero dentro de los baños de la escuela, motivo por el cual los padres de los menores solicitaron la baja definitiva de sus hijos.

En los últimos días también han circulado videos de secundarias, como la No. 17 de Punta Oriente, donde dos jovencitas van a los golpes mientras el resto de sus compañeros las animan con gritos de “dale” y “rebótala”, sin que veamos a ningún docente o directivo hacer nada.

Lo mismo con otros videos, supuestamente de la Secundaria Técnica No. 2, donde dos adolescentes también acuden a los puños dentro del plantel, con otros estudiantes como espectadores. Incluso uno de ellos sufre una lesión en un brazo, al parecer una fractura, tras intentar azotar al otro joven contra el piso.

Aunque la Secretaría de Educación y Deporte asegura que ya están implementando medidas para frenar estas situaciones, es increíble la falta de previsión, considerando que estos son sólo casos visibilizados por las redes pero quizá haya más y con mayor frecuencia de lo que percibimos.

Son esas mismas redes las que incentivan a los jóvenes a pelearse. Los videos son ilustrativos, cuando el pleito inicia, el resto de los estudiantes, no tardan ni segundos en sacar sus celulares para grabar los trancazos entre sus compañeros para compartirlos en las distintas plataformas. Ya es una especie de reto viral. Cuidado.

***

Tendrá la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, en la ciudad de Guadalajara, su 53 Congreso Anual Internacional, con no menos de 300 asistentes, en alguna de las zonas exclusivas de la perla tapatía, a partir de hoy. Ahí en dicho lugar será tratado en corto el delicado tema del cirujano Manuel Enrique Guzmán.

Hay mucha molestia no sólo local, sino nacional, porque Guzmán ostenta una membresía que no tiene, engañando públicamente a sus clientes diciendo que es parte de la AMCPER, cuando El Diario ya demostró que no es cierto. Allá en Ciudad de México ya lo detectaron también.

Bastante material adicional a esta mentira hay ya para que exista alguna comunicación oficial por parte de la Asociación, cuyos socios tendrán una asamblea ordinaria donde tratan muchos de estos temas, particularmente la Comisión de Ética, adicionalmente a las decenas de conferencias programadas, entre ellas la 1.1.2. denominada “Los 7 pecados capitales de la Lipo HD”, a cargo de Stefan Danilla, entre muchísimas otras.

Es dicha Asociación, después del Consejo con sus certificaciones, la principal institución en materia de Cirugía Plástica a nivel nacional.

Han tratado de ser los cirujanos plásticos estrictos en el cumplimiento de la normativa oficial para ejercer la profesión, pero además, de las reglas éticas, para evitar mala praxis y conductas inadecuadas con pacientes y sus personas cercanas.

Hasta allá estarán viendo el video que circuló profusamente en redes sociales, donde aparece el médico Guzmán agrediendo a una enfermera de la tercera edad, cuyo único pecado fue exigir fuertemente la atención a una paciente, y terminó tirada en la banqueta de la unidad de cirugía localizada en la colonia San Felipe.

El congreso de los cirujanos durará hasta el sábado, por lo que hay suficiente tiempo para que el asunto sea tratado y desahogado. Probablemente tengamos noticias antes.

***

Hay un activismo fuerte de los integrantes de la sección 42 para exhibir las fallas que pudiera tener Pensiones Civiles del Estado, pero sólo es pretexto.

Lo de los vehículos con leyendas con las iniciales PCE, Pensiones Civiles del Estado, tiene mucho trasfondo social, donde quiera los vemos.

Pero los activistas han traspasado la frontera de la calle y ahora actúan en las mismas aulas. Están acudiendo a las escuelas en horario de clase, el dirigente Manuel Quiroz y su Comité Seccional, pero aprovechan para hablar mal de la gobernadora y de su gobierno, colgados del jugoso tema de Pensiones.

La mano que mece la cuna en las narices de las autoridades educativas directamente encargadas es Morena. A nadie allá adentro le queda la menor duda de que ese es el trasfondo que lentamente hace su labor de zapa.

No debe extrañar ese manejo, porque nos dicen que hay muy poca atención desde la cabeza en área tan delicada como la educativa.

Hay permisividad en nombramientos recientes como los de Lino Israel Rodríguez en educación elemental en los Servicios Educativos y Francisco Javier Jáquez, en la Subsecretaría de Educación Superior, o el de Adrián Bojórquez, en Primarias, con algunos pecadillos o quejas a las cuales tendría que prestarse atención. No hay tamiz previo alguno para palomear esas designaciones o es laxo.

Lo delicado del tema es el cero compromiso con el PAN y con los postulados de la administración estatal; puro nadar de muertito en la mayoría de los temas y cerrar los ojos ante el activismo que realizan los afines a la 4T, abierta o disimuladamente.

***

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), que a nivel local dirige Cecilia Caro, va a abrir con todo su capítulo Delicias este próximo viernes. Trae el foro “Mujeres que trascienden en un mundo organizado por hombres”, cuya ponente principal es la diputada federal Margarita Zavala.

La dirigente nacional de la AMMJE, Sonia Garza, estará a la cabeza del panel que habrá de realizarse en el salón Candiles del Country Club de Delicias, para que asuma la dirigencia en esa plaza Ángeles “Gele” Giner Carrasco, conocida e influyente empresaria de la región sur de la entidad.

Además de Zavala y Garza, estarán como ponentes la empresaria capitalina Carla Herrera y la cónsul de Canadá, Sandra Shaddick, primera mujer en el servicio diplomático de este país que le toca ocupar dicho cargo en México.

La relevancia empresarial de la llegada de “Gele” Giner y el foro que habrá de realizarse, radica en el hecho de que la AMMJE ha pasado del discurso a los hechos en la tarea de impulsar el talento de las mujeres en el sector privado.

La asociación es conformada por mujeres que ocupan la alta dirección de empresas súper cotizadas en todos los ramos de la actividad económica, por lo que no andan ocupándose de nimiedades a la hora de poner en marcha proyectos productivos.

Políticamente, además, tiene tal relevancia que la esposa del expresidente Felipe Calderón aceptó gustosa participar en el panel organizado, con el cual la asociación busca, desde la pujante región de Delicias, mandar un mensaje no sólo del papel femenino en la vida pública, sino de la presencia e influencia del sector privado en la vida política del país.

Imposible no enmarcar el importante activismo empresarial en la batalla electoral que está en marcha.

***

El alcalde Marco Bonilla giró instrucciones a la Dirección de Obras Públicas para incrementar el número de cuadrillas y de personal para reparar las calles dañadas el fin de semana por el temporal lluvioso.

Con el presupuesto disponible para reparar las calles, Obras Públicas no se tardó en iniciar las reparaciones. La autoridad municipal sabe de las afectaciones que le generan a la ciudadanía los molestos baches, por eso Bonilla ordenó que se incrementaran a ocho las cuadrillas de trabajo en calle, para trabajar 24/7 atendiendo los reportes que la ciudadanía realice en el 072, por la aplicación Marca el Cambio o los que se reporten a través de los medios de comunicación.