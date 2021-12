-Pese a transas, prepara exrector su regreso

-Mal plan maltratar a los maestros en la UACH

-El -16% de Mi General que no convence

-Gumaro escondido y el Covid rampante

Tras ser echado por el Consejo Universitario y antes del periodo del receso navideño, fue el exrector Luis Fierro a tomar medidas de su cubículo de oro en la Facultad de Filosofía y Letras, reservado desde que dirigía la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Su sola presencia causó inquietud entre los catedráticos que no se resignan a compartir espacios con el también exdirector de la unidad académica. Como bromean ahora los jóvenes, no se les vayan a pegar los piojos.

Fuera de la realidad, como vivió los años que fue rector de la UACH, así acudió a ver qué muebles necesita para pedírselos al director de la facultad, Armando Villanueva, que muy posiblemente tampoco lo quiere de regreso como maestro de tiempo completo.

El daño a la imagen de la universidad y de la facultad en particular es lo que preocupa al gremio, que no quiere al exrector de vuelta por las acusaciones que pesan en su contra y lo hacen candidato a enfrentar una o varias causas penales ya no este año, pero sí el próximo.

Pese a que Fierro Ramírez sabe de las complicaciones que enfrenta en lo inmediato, está determinado a volver a la cátedra. Frustrado y todo por los planes que no pudo cumplir para mantenerse como rector, cree que puede tener un regreso con toda normalidad.

Desde hace semanas se dijo que su renuncia forzada al cargo de rector, que quedó en manos del implacable Jesús Villalobos Jión, sería algo complejo de manejar, porque contrario a otros exrectores no alcanzaba edad de retiro.

Con cualquier otra salida diferente a la de la puerta trasera, tal vez podría volver a dar clases como algún decano o jubilado que por amor al arte sigue en la tarea académica. Pero así como se fue y tras el desastre que dejó, eso parece imposible.

Sin embargo, ni por eso el exrector buscó otra alternativa a la de regresar como si nada a sus clases. Ni la incomodidad que ocasiona a los demás le hizo reflexionar a Fierro que ya no tiene cabida en la facultad que dirigió.

***

En números redondos hay 900 maestros de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chihuahua, insuficientes a todas luces para atender a los 30 mil alumnos de licenciatura y posgrado con que cuenta la institución.

Inclusive dándoles carga completa de 40 horas, dejando de lado tutorías, investigación, actualización profesional, extensionismo, dirección de tesis y otras tareas sustantivas adicionales a las clases, sería imposible poder cubrir el universo de alumnos, no sólo por el número, sino por las diferentes especialidades que se requieren.

Eso lo sabe muy bien Jesús Villalobos Jión, porque fue director de la Facultad de Derecho en 1988, momentos en que había mucho menos matrícula que en la actualidad. Nada menos en 2010 se atendían cuatro mil alumnos menos. Imaginemos 32 años atrás.

Es más, se arma la cámara húngara si los maestros de tiempo completo dejan de hacer esas otras tareas, porque son indispensables para el perfil Prodep y la beca al desempeño, que –aún venida a menos- significa al menos en el máximo escalón unos 9 mil pesos mensuales adicionales para el docente.

Se pensaría entonces en cargarle la mano sólo a quienes no tengan perfil Prodep, que son unos 300 docentes, pero eso en poco ayuda en términos prácticos, porque no están distribuidos uniformemente en las facultades. Hay facultades con muchos maestros y otros con pocos, no hay un equilibrio en los tiempos completos, ni en quienes tienen el perfil deseable.

Luego entonces se deben aprovechar los casi poco más de tres mil maestros hora clase y medios tiempos. Estos últimos no tienen problema mayor porque no aspiran al perfil ni a la beca, por lo que se les puede saturar al máximo sus veinte horas, pero no se hace porque son profesionistas exitosos en la mayoría, por lo que se les carga en muchos casos la mitad, para que no salgan corriendo.

A los profesores hora clase, que es donde se quiere meter moche al menos a la mitad, es ilusorio por las razones expuestas.

Lo adecuado sería una auditoría pormenorizada docente por docente, pero no van a encontrar la solución mágica, ajustarán al 10 o 15 por ciento, perjudicando horarios y maltratando maestros, no sólo hora clase, medio tiempo sino tiempo completo. Va a salir más caro el caldo que las albóndigas.

Quién sabe hasta dónde sea una medida razonable prender la mecha en esta cuestión, cuando durante el corralato la presión llegó al límite con el trabajo adicional con motivo del defenestrado modelo UACh-DS, sin ningún emolumento adicional.

Pero, además, cuando precisamente son derecho –de donde viene el actual rector, hoy con clases en Conta según nos dicen como hora clase- y la FCA donde se concentran la mayor cantidad de tiempos completos.

Es un verdadero trompo a la uña quererle meter mano al tema.

***

Se presentaron en la mañanera los resultados estadísticos de homicidios, que en el caso de Chihuahua presentan una disminución del orden del 16 por ciento.

Es cierto. Se han reducido los asesinatos este año en relación con 2020 y 2019, pero aún están muy por encima del 2018, cuando arrancó la administración federal.

En 2018 se contabilizaron a estas fechas 1,926 homicidios, 258 menos de los que hoy se reportaron en el informe del Secretariado Ejecutivo de Seguridad.

Ha sido noviembre uno de los meses con menos homicidios, debajo del pico que se dio en mayo y julio de este año, pero las diferencias son mínimas.

El promedio mensual de homicidios es de 199, cerquita de los 204 y 214 de los dos últimos años, 2019 y 2020 respectivamente. Están contando migajas.

Como van las cosas, vamos a terminar con esa reducción pírrica porcentual de la que se habló por parte del general secretario de la defensa nacional, Luis Crescencio Sandoval, porque siguen siendo muy pobres los resultados.

La tasa de homicidios en Chihuahua por cada cien mil habitantes con base en el censo del INEGI del 2020 sigue siendo muy alta, casi de 60, casi igualita que la de los dos años antecedentes.

Repicar las campanas con estos resultados es muy pobre, e indica que no hay acciones sólidas y coordinadas en el aterrizaje real.

***

Se sigue cometiendo el error de infravalorizar al epidemiólogo en jefe de los Servicios de Salud de Chihuahua, Gumaro Barrios, desplazado desde la anterior administración a una posición escondida e irrelevante.

El estudioso y científico de la epidemiologia ha sido desplazado por la comandanta Mirna Beltrán y las doctoras Leticia Ruiz y Wendy Ávila, estrellas de la pantalla.

Estas últimas poca culpa tienen, se privilegió por encima del conocimiento y la capacidad una imagen jovial para la televisión. Pareciera que sigue dictando los lineamientos Manuel del Castillo.

Tendría que recuperar el liderazgo el especialista para meter orden en las estadísticas que parecen no tener ningún sentido en momentos.

Ahora usan al epidemiólogo para intervenir en el caso de bebidas alcohólicas adulteradas, que fueron destruidas como parte de los operativos de detección que realiza el área estatal respectiva, pero el Dr. Gumaro Barrios hace más falta concentrado en lo suyo.

La catorcena última de diciembre ha sido fatídica. Poco más de tres mil casos nuevos y 200 defunciones, del 7 de diciembre a la fecha.

Veníamos a partir del quince de diciembre con decesos alarmantes reportados de manera diaria. 15, 19, 12, 16, y el colmo antier con 37, para que ayer se reportara un solo deceso.

Qué bueno para el resto de los 211 hospitalizados y 58 intubados, pero la estadística ha perdido el rumbo, la brújula.

Quisiéramos ver ahí a Gumaro, pero parece que aún no les cae el veinte.