-Polis fumando y estacionados en cajón azul

-Historial negro de camionero en accidente

-Hermetismo sospechoso en caso Luis Alejandro

-Lo raro de los incendios en la Sacramento

Bajó sonriendo la oficial de la patrulla PA1402, cuando se estacionó frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Estaba ella junto con varios compañeros policías echándose un cigarro en el pequeño parque entre la Bolívar y Coronado, el parquecito del Reloj, también conocido burlonamente como “El jardín de la Justicia”.

Gracias a la calidad de la imagen, alcanza a verse el cigarro entre los dedos de la oficial. El único detalle es que la unidad policiaca, y otras, fueron estacionadas descarada e intencionalmente en un cajón azul y con letrero clarísimo de discapacitados.

En la imagen que publicamos en edición digital puede observarse el letrero, ni modo que no lo hayan visto la oficial y acompañantes, incluidos los tripulantes de la otra unidad que se ve en línea amarilla, y que está sobre la calle, la PA2112.

Deberían ser ellos los primeros en respetar esos cajones para personas con discapacidad, tomando en cuenta lo verdaderamente complicado que es

encontrar un cajón de estacionamiento en la zona.

***

Un camión urbano de la ruta Riberas con número económico 359 dejó al menos ocho pasajeros lesionados tras impactar contra un camión repartidor de la empresa Coca-Cola, a unos metros de las instalaciones de ésta última empresa, al ignorar el semáforo de la Tecnológico y Guillermo Prieto Luján.

Quedaría para al anecdotario el accidente que involucra de nueva cuenta a una unidad del transporte público, manejada de manera irresponsable, pero nos dimos a la tarea de revisar el antecedente de las placas del referido camión, 33-AZA-87. Nos encontramos de nueva cuenta con un historial envidiable entre los cafres.

Tiene tres multas, una de ellas arriba de los mil pesos, por utilizar el aparato celular al conducir la pesada unidad. Es la infracción 3394672, del 14 de noviembre del 2023, que dice a la letra, “descripción, de las obligaciones y prohibiciones de los conductores, utilizar teléfono celular o aparato análogo al conducir”.

No es todo. Apenas el 16 de enero, levantaron la infracción 3427643 a la misma unidad, nada menos que por atropello, motivo por el cual se le impuso una multa de “cero” pesos, así como se escucha “0” pesos, lo cual con toda seguridad tendrá explicación por parte de Vialidad.

En menos de tres meses entonces, está involucrado el mencionado camión en tres incidentes graves, manejar usando el celular, un atropello y un choque con ocho lesionados. Ese historial debería tener en la cuerda floja al concesionario y por supuesto, sus choferes con licencia retenida sino es que cancelada.

Pero en lugar de ello vemos a la unidad como si nada circulando y provocando accidentes, con grave riesgo para los usuarios del transporte y demás automovilistas.

***

Está buscando literal hasta debajo de las piedras la Fiscalía General del Estado, sin descartar ninguna línea de investigación en el caso de Luis Alejandro, el joven desaparecido hace ya un mes al norte de esta ciudad de Chihuahua.

Entre esas líneas de investigación que no pueden pasar por alto los investigadores está el tema de la novia, amigas y conocidas del joven de 19 años.

Transcurren los días y no hay noticia de su paradero, ni aún con la detención de dos de sus conocidos, Diego Armando V.A. y Vicente M.V., quienes lo habrían puesto, sin que hasta el momento quede claro el nivel de intervención de los mismos en la desaparición y lo que resulte en el hecho delictivo.

Los datos fluyen a cuenta gotas en relación con el suceso, por la ocurrencia de hacer secretas las audiencias, cuando precisamente el hecho de que se airee el asunto, con los cuidados del caso, puede ayudar en el esclarecimiento del mismo.

El total hermetismo hace sospechar que hay un intento por ocultar algo, lo que sea, mientras el drama continúa, en un hecho de extraordinario impacto emocional para la comunidad chihuahuense.

***

Hay un recoveco en el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que permiten autorizar armamento exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Marina, no solo a las entidades federativas sino también a los municipios

“Las de este destino –dice el último párrafo del mencionado artículo-, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México…”.

Por eso tiene razón la gobernadora al reclamar a la federación que solo a los gobiernos morenistas les han hecho efectivo este apartado legal, y al resto de los estados, los traen haciendo frente al crimen organizado con armas de insuficiente poder de fuego.

El botón de muestra al respecto con los rifles semi automáticos Sig Sauer 516 de calibre 5.56 x 45 mm, adquiridos por la secretaría de Seguridad Pública Estatal y entregados a diversas corporaciones policiales municipales.

Esos rifles poco pueden hacer frente a las armas automáticas muchas veces ametralladoras y sub ametralladoras –incluso Barret calibre 50 y ahora hasta drones con explosivos-, que cargan los integrantes del crimen organizado, como ha quedado comprobado después de algunos de los topones ocurridos en distintas latitudes de la entidad.

Esas armas son de las que señala el indicado artículo 11 de la ley federal de armas, como de uso exclusivo de las fuerzas armadas, “pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres”.

Frente a ese poder de fuego, las armas autorizadas a nivel estatal y municipal son apenas algo más que resorteras, literal.

***

Ya van varios incendios los ocurridos en los costados de la vialidad Sacramento, cuando menos tres en lo que va del mes de enero.

Es cierto que hay muchísima hierba seca a lo largo de toda la vialidad, tanto a un lado del lecho del río Sacramento, como del otro lado, por donde hay bastantes colonias.

Llamó mucho la atención que en este último incendio, las llamas se propagaron en ambos lados al mismo tiempo, y no había viento ni razón alguna para que hubiera brincado el fuego la vialidad.

No queremos pensar en que ha sido provocado el incendio, con quien sabe que fines, algún piro maniaco o alguien que tenga algún propósito oculto, no lo sabemos, pero en esta ocasión el fuego era de bastantes metros a la redonda, casi a la altura de la planta de Cementos de Chihuahua, y muy cerca de casas habitación.

Tenemos las imágenes de este último incendio, ocurrido por la noche, por lo que no es posible echarle la culpa a la famosa teoría de los incendios provocados por el reflejo del sol en algún vidrio.

***

Muy lamentables los hechos que se señalan en el Centro de Desarrollo Integral Infantil (CDII) Sur, y legítima la indignación de madres y padres de familia que este viernes se manifestaron, siendo atendidos por personal del DIF Municipal, como encargados de la administración de este plantel.

Supimos en GPS que fueron tomadas las primeras acciones al respecto, la directora y la persona señalada por haber cometido presuntamente abuso sexual contra un menor, ya fueron separadas de sus funciones en tanto la investigación continúa.

El compromiso de la autoridad municipal, según los acuerdos que se establecieron con las madres y padres de los estudiantes de este plantel, es dar seguimiento y acompañamiento a sus denuncias, para actuar hasta las últimas consecuencias.

Casos como este son sumamente sensibles, no sólo para las víctimas, sino para toda la comunidad, de ahí por que la autoridad deberá actuar con toda cautela para no revictimizar ni exponer más detalles de la investigación, para que no haya violaciones en el debido proceso; que se finquen todas las responsabilidades y se marque un precedente.