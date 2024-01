-Presume Centinela a “El Pato” corralista

-Deja tiradero JMAS en acceso al C-4

-Limpia sospechosa en Gobernación del Estado

-Parecía todo menos un camión por sus luces

Seguramente, el padre jesuita Javier “El Pato” Ávila fue derechito a informar a su jefe político, el golfista Javier Corral, luego de realizar un recorrido por el Subcentro Centinela (C7-IA), guiado por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.

Tal vez a alguien le fallaron los cálculos políticos en la SSPE al organizar el recorrido de la “comunidad jesuita” de Chihuahua por las modernas instalaciones de seguridad, porque resulta inexplicable que haya sido precisamente “El Pato” quien encabezara a los invitados.

La foto que mostramos en la versión digital de GPS no es un meme, como pudiera pensarse. Difundida por el secretario en su Facebook, es totalmente real y da cuenta de la actividad, además de que muestra otras cosillas sujetas a diferentes interpretaciones.

“Realizamos un recorrido en el C7-IA, con la comunidad jesuita encabezada por el Padre Ávila, donde conocieron la tecnología de la Plataforma Centinela y lo que estamos haciendo por la seguridad del estado”, posteó Loya Chávez el pasado martes.

Por los escasos likes -y un solo comentario que nomás le recuerda al secretario un asunto pendiente desatendido de un hombre identificado como Heriberto Meléndez- también quedó en evidencia que la publicación no debe haber sido del agrado de quienes laboran en la administración estatal panista.

La población de Cerocahui, Urique, y especialmente los católicos jesuitas deben seguir dolidos por el asesinato, en junio de 2022, de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma. Es entendible.

Ni la muerte de quien los asesinó en un presunto arranque de ira y locura, José Noriel “El Chueco” Portillo, confirmada en marzo del año pasado, les habrá de dar consuelo a los integrantes de la Compañía de Jesús, que noblemente han atendido la Sierra Tarahumara en sus incansables misiones de evangelización.

Pero no es “El Pato” -funcionario dizque “honorario” en el gobierno de Corral Jurado, desde la Comisión Estatal de Víctimas- el representante de los jesuitas, como tampoco puede ser tomado como ejemplo por su involucramiento permanente en asuntos políticos muy alejados de las cosas de Dios.

Por ello, ni al caso la publicación del secretario. Fue un post nada bien recibido, lo que quedó reflejado con claridad en las pobres reacciones.

***

Desde el pasado mes de noviembre, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento hizo algunas reparaciones de tuberías en la parte de acceso al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), ubicado a un costado de la carretera Chihuahua-Aldama.

Después de esos trabajos, quedó un hoyanco sin tapar con los hechizos señalamientos de color naranja y la cinta amarilla de precaución, como si fuera una escena del crimen.

Desde entonces, la dependencia estatal no ha regresado a reparar el tiradero que dejó en las puertas de las instalaciones de seguridad, que tienen actividad día y noche con entradas y salidas constantes.

Si eso hacen los funcionarios de la JMAS en dependencias públicas, con las que debería tener comunicación y colaboración permanente, qué no hará en otros trabajos similares por toda la ciudad, en los que resultan afectados cientos de vecinos.

Esas quejas son recurrentes. La dependencia realiza reparaciones subterráneas u otros trabajos, hace excavaciones y luego deja meses enteros sin regresar a tapar o cuando bachea no lo hace con la mejor calidad de los materiales y la mano de obra.

Según la agenda estatal, mañana viernes podría ir la gobernadora Maru Campos al C-4 para una actividad importante relacionada con la SSPE. A ver si no le va mal al director de la junta, Alán “El Cabrito” Falomir, si llega su jefa y ve todo ese tiradero en la mera entrada del lugar.

***

A finales del mes de diciembre pasado, nos reportan, hubo limpia en Gobernación del Estado, específicamente en el Departamento de Alcoholes, porque de buenas a primeras alguien decidió ocupar algunas plazas que estaban llenas con personal de ese que trabaja sin las mínimas condiciones de ley en muchas dependencias.

Entre las versiones que surgieron es que hubo pérdidas de expedientes muy valiosos, de esos que sirven para expedir los permisos de venta de alcohol, pero algún funcionario trató de limpiarse con empleados menores, quienes pagaron el precio de un posible asunto turbio relacionado con los giros negros.

La realidad de lo ocurrido todavía es desconocida, pero lo que es un hecho es el despido de varios empleados.

Únicamente les dijeron que ya no se les renovaría su contrato y que se fueran a su casa a pasar una amarga Navidad.

Ahora, en la dependencia de la Secretaría General de Gobierno hay señalamientos graves al jefe del Departamento de Alcoholes, Iván Almeida.

Dicen que al funcionario le arrastra la cola hasta la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde estaba antes de llegar al cargo que tiene actualmente, y a él a quien achacan el despido con tacto de elefante, incluidas las violaciones a los derechos de los empleados.

Almeida levanta sospechas, además, porque tiene un cargo formal de inspector de Gobernación con un sueldo casi insignificante, lo que genera especulaciones de que goza de concesiones y compensaciones indebidas con la charola que le dieron.

***

Mandaron a la redacción de GPS una foto de un camión urbano, con placas 29 AZA 10, que circulaba en la noche de estos días pasados sobre plena avenida Universidad, a la altura de División del Norte. La imagen es de la parte trasera de la unidad.

Le peculiaridad de dicho vehículo de transporte público es que usaba como luces delanteras dos reflectores led muy pegados uno del otro en el centro de la cabina de la unidad, a la altura de la defensa delantera, por lo que, al ver por el retrovisor, quienes conducían los autos de adelante solo podían ver dos luces muy juntas, que muy bien podían ser de un auto pequeño o incluso una motocicleta.

Ese tipo de faros tendrían que estar prohibidos, porque pueden provocar un accidente, máxime que estas unidades de transporte circulan en zonas donde la iluminación es escasa, en las colonias de la periferia.

Verificamos la placa y efectivamente como suponíamos, el autobús tiene tres infracciones, dos de 500 pesos y una de mil, de junio, agosto y noviembre, de esas multas no contempladas o señaladas en ley.

Pero, además, constatamos que se trata de una unidad vieja, modelo 2012, de las que ya no cumplen con la nueva reglamentación en materia de antigüedad, cuya aplicación severa ha venido postergándose desde el año pasado, tratando de no perjudicar el servicio público, pero como es visto, no hay interés alguno por parte de los concesionarios y choferes, al menos en este caso específico.