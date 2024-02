-Quedó el Chihuahua FC entre las patas de Yox

-Mandan puro novato a delitos sexuales

-Saca la síndica Fraccionamientos al 100

-De ir a la Corte pasó a dirigir el Issste

Hace unas semanas anticipábamos en GPS que la duda no era si quebraría o no el Chihuahua Futbol Club, sino cuándo habría de caer en la bancarrota. La respuesta llegó rápidamente, hoy ya no puede hablarse de un equipo profesional o semiprofesional en la ciudad, se ha extinguido.

El Chihuahua FC corrió con la misma suerte que los Reds de la Ciudad de México, Libertadores de Querétaro y Generales de Durango, de ligas menores de americano, basquetbol y beisbol, respectivamente. Tienen en común dichos equipos la propiedad compartida entre las empresas de Yox Holding o Xoy Capital.

Todas las empresas involucradas en la operación de los clubes deportivos, consumo, marketing, boletaje y apuestas, todas son del prófugo Carlos Lazo, acusado de fraude en varios estados del país por el modelo de apuestas deportivas mezclado con un esquema Ponzi que estafó a miles de incautos inversionistas.

Junto con Lazo, el Chihuahua FC no ha hecho más que esconderse mientras es arrastrado entre las patas de Yox, pues la Liga Premier y la TDP, de segunda y tercera división de futbol nacional, han dado a conocer la salida del equipo local, pero el club ha optado por ocultar su realidad ante una incipiente pero creciente afición que tenía en los chihuahuenses.

Las ligas avisaron el pasado martes 27 de febrero que, de acuerdo a un comunicado enviado por el Chihuahua FC desde el día 22 de este mismo mes, dejaría de participar el equipo en el Torneo de Clausura 2024, definitorio de ascensos y de otros aspectos de esta disciplina deportiva profesional.

Lo que huele muy mal es que el equipo no ha hecho algo por oficializar ante sus jugadores, afición y colaboradores, la situación real que enfrenta, porque más allá de las transas de Lazo y cómplices, había esfuerzos serios y profesionales para sacar adelante el proyecto.

Huele peor, además, que haya quienes insistan en que sigue vive la intención de construir un estadio para el Chihuahua FC, lo que no es otra cosa más que otra estafa del director de Yox. Si no hay equipo, menos habrá estadio, por más especuladores que hagan correr esa especie entre autoridades estatales, municipales y universitarias.

Lamentablemente, el equipo perdido que había adoptado el nombre de Chihuahua es lo de menos. El daño mayor es contra cientos, miles de chihuahuenses que cayeron en el fraude financiero, quienes van a batallar durante años para tener justicia.

***

La designación de la licenciada Lorena Martínez Vigil como coordinadora de la Unidad de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y la Familia de la Fiscalía Zona Centro, de la que dimos cuenta hace unos cuantos días, provocó que los agentes del Ministerio Público a su cargo pidieran en bola su cambio a otros grupos.

El trato despótico de Martínez Vigil y de su ayudante principal, la licenciada Cony Márquez, había generado un clima de terror laboral entre los investigadores, pero, sobre todo, ocasionó el estancamiento de carpetas o su caída total al llegar a tribunales.

La unidad, según las quejas, se vino abajo con ese movimiento en el mando, lo que a su vez trajo el acumulamiento de reclamos de las víctimas que llegaban a denunciar o dar seguimiento a sus querellas, para toparse con una nula operatividad en las tareas diarias.

Por ello, nos reportan, tras hacerse pública la situación cada vez peor de la unidad investigadora, los agentes acudieron a pedir su cambio a otras áreas porque de plano les resultaba imposible trabajar con jefas así.

A la mayoría les fue concedida la petición y desde el pasado martes la unidad quedó integrada básicamente con puros novatos recién llegados a la Fiscalía, porque los experimentados optaron por salir corriendo antes de que termine de hundirse el barco.

A ver cómo les va con la novatada a los nuevos agentes del MP incorporados a delitos sexuales.

***

Quien estuvo muy activa ayer en la sesión de cabildo fue la síndica Olivia Franco, que no solamente presentó su noveno informe trimestral, sino que también recibió la aprobación por unanimidad de la iniciativa para facilitar la entrega de los desarrollos de vivienda.

Ya tenía rato Franco Barragán con un programa, Fraccionamientos al 100, que busca regularizar los desarrollos de vivienda en la ciudad y que poco a poco va rindiendo frutos. Ha sido bien recibido por los expertos en desarrollo urbano, constructores e inmobiliarios, que siempre aplauden la reducción de la tramitología oficial.

Durante el informe, Olivia Franco señaló que este último trimestre se regularizaron otros 36 fraccionamientos, con lo que ya van más de 100 entregados de manera definitiva con este programa, pero además, dejó en el aire la advertencia de que a los que siguen pendientes, se les buscará exigir el pago de garantías.

En otro punto, más adelante en la sesión, las Comisiones Unidas de Gobernación y Desarrollo Urbano presentaron el dictamen para quitarle la responsabilidad a las constructoras de conformar los Comités de Vecinos, trámite que va a acelerar este proceso de entrega de desarrollos de vivienda y que a todas luces no podía seguir recayendo en las manos de las empresas.

En otras palabras, Franco dejó en claro que sí se puede, por un lado, apretar a los constructores de fraccionamientos, pero por otro, también les allana el camino para que la tramitología no les sea tan pesada.

***

Terminó de confirmarse la versión de que la exdelegada de Programas Federales en Chihuahua, Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María, estaría a la cabeza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste).

La hija de la fundadora morenista chihuahuense Bertha Luján, que fue parte de la terna para relevar al ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue designada formalmente en el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque en realidad, nos aseguran desde el Issste, tenía alrededor de dos meses tomando los hilos de la dependencia federal, de la que había sido relevado Pedro Zenteno, el incumplido exdirector que ahora será premiado con alguna diputación.

La eficiencia de Alcalde Luján en la delegación federal de Chihuahua fue notoria. Ojalá que a eso llegue al Issste, donde le van a tocar atender las quejas del gremio magisterial que durante los últimos años ha visto caer a pedazos la calidad del servicio.

***

La actualización del Plan de Desarrollo Urbano fue presentado este miércoles por el alcalde, Marco Bonilla, un trabajo que involucró meses de trabajo y la participación de académicos, investigadores, autoridades y empresarios, diseñado con una proyección de la ciudad hacia el año 2040.

Levantó muy buenos comentarios este plan, pues no sólo se está visualizando el desarrollo del municipio para los próximos años, sino que también se veló por la preservación de las áreas naturales del Cerro Coronel, Cerro Grande, Los Cuernos de la Luna y la Sierra del Marro, es decir que, la expansión de la ciudad no dañará estas zonas, pues se está promoviendo la concentración en áreas donde ya existen todos los servicios para las zonas habitacionales y comerciales.

También se consideró la zona de reservas industriales, para que las próximas inversiones que lleguen a establecerse en la capital se instalen en áreas donde existan óptimas condiciones.

Bonilla aprovechó también para abundar sobre la tan comentada vialidad Poniente 5, que se considera dentro de este plan de desarrollo para la ciudad.

Ya con trazos y dimensiones de lo que sería esta obra necesaria para desfogar el tráfico en el periférico de la Juventud, las autoridades tendrán que empezar a realizar las gestiones necesarias para obtener los recursos e iniciar por etapas su construcción.