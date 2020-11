-Quien miente sin necesidad es mitómano

-Muchos escollos para conseguir más deuda

-Echado a perder el refri para -70 grados

-Viene el PRI nacional por pruebas de lealtad

A quien miente sin necesidad se le dice mitómano. Lo hace como deporte una y otra vez, sin importar ninguna consecuencia.

Eso es lo que le pasa al gobernador. Fue el pasado 26 de noviembre a la Ciudad de México cargando una demanda que se veía voluminosa para oponerse a la desaparición de fideicomisos.

En su momento, consideramos que tal viaje era innecesario, toda vez que cuenta en la ciudad de México con una oficina que cuesta 10 millones de pesos al año.

Tiene también abogados tanto en la Consejería Jurídica como en la Secretaría General de Gobierno. Es más, hay una oficina jurídica en cada secretaría de Estado, cualquiera de ellos pudo llevar la controversia a oficialía de partes de la Suprema Corte, donde se presentó. Jorge Espinoza, el Jurídico, parece florero. Uno más.

Pero no. Quería el gobernador llevarla personalmente, y atender prensa en la banqueta del edificio sobre Pino Suárez, allá en lo que quedó de la Gran Tenochtitlan.

Era además el pretexto para hacer grilla y presentarse en el informe de Emilio Álvarez Icaza, como ocurrió efectivamente. Y pedir en el Senado espacios para seguir controlando al Tribunal Estatal Electoral.

Hizo mucha alharaca del asunto, tanta que en un momento dado se entusiasmó y subió un tuit en el cual presumía que en éste se podía leer dicha controversia.

“Aquí pueden consultar la versión íntegra de la demanda de controversia constitucional vs. Extinción de los fideicomisos...”, se lee puntual y textualmente en la publicación en redes sociales.

Pero oh sorpresa, en el link, que conduce a la página web cambio.gob, sólo se contienen tres archivos, el boletín generado, y dos transcripciones. Por ningún lado aparece la controversia, hecho que por supuesto no pasó desapercibido para los cibernautas, que inmediatamente le cobraron su facilidad en contar mentirillas y mentirotas.

Las imágenes en nuestra edición digital.

***

Tendrán que revisar con lupa los legisladores y las legisladoras el regalito de fin de año por parte del gobierno del estado, consistente en la inevitable petición de deuda a largo plazo.

En particular deberán poner atención a dos apartados de la Ley de Deuda Pública en el Estado de Chihuahua, uno relativo a la nueva petición, y la otra, a la simulación con que se han manejado los créditos de corto plazo.

Estos créditos últimos han sido solicitados uno detrás de otro, hasta constituir un monto cercano a los 3 mil millones de pesos, muy cerca, cerquita del límite del 6 por ciento que señala dicha ley.

No se había sentado en la silla de king kong en 2016, como se conoce al edificio Héroes de Reforma, cuando el flamante titular de Hacienda Estatal ya estaba pidiendo los primeros cientos de millones.

La última petición de corto plazo atravesó por un viacrucis, porque los bancos ya no confían en la capacidad de pago, más que todo por el manejo desaseado y por completo opaco.

Ni por elemental cortesía han sido enterados los diputados –menos los chihuahuenses en general- sobre los más de 13 mil millones pedidos con estas características.

Es más, acumulando el nuevo crédito de largo a los de corto plazo con facilidad se supera ese porcentaje prohibitivo del 6 por ciento, tanto en 2020 con mayor razón en 2021, en el que el ingreso proyectado es mucho menor.

Hay entonces un auténtico fraude a la ley, un rodeo mañoso, por medio del cual pidieron y pidieron y al final, se hace una solicitud descarada de un crédito a largo plazo para ser endosado a la nueva administración, por un monto que creemos puede ser mayor a los 4 mil millones de pesos, que de muy poco servirá con un déficit que podría llegar a los diez mil.

También deberán sacar la lupa, legisladores y Auditoría Superior, si no en este momento, si en la revisión forzosa que deberá realizarse al corralato. La deuda a corto plazo debió ser utilizada para todo menos para gasto corriente. Sólo, de conformidad con una aplicación estricta de la ley, debió ser canalizada a problemas de liquidez temporal.

Pero ya sabemos que no habrá tal revisión puntillosa, al menos en este momento, con un Congreso en su mayoría obsequioso, que es temerario sin reparar en la responsabilidad que llevarán a cuestas al aprobar tal empréstito.

Tendrá la administración estatal que superar otro escollo, que pareciera de mero trámite, el registro de la deuda en la Secretaría de Hacienda Federal. El tema necesariamente politizado generará un estrés adicional, por más que haya realizado visita a Arturo Herrera, el responsable federal de Hacienda.

****

Carlos Alfredo Olson San Vicente es el nombre del suplente del senador Gustavo Madero Muñoz, que deberá asumir en la próxima sesión ordinaria el cargo debido a la licencia solicitada por el titular.

Le viene a Olson muy bien y en momento oportuno el fuero constitucional con el cual quedará protegido de cualquier acción penal en su contra, en el remoto caso de que la denuncia penal interpuesta en su contra por Maru Campos, la alcaldesa de Chihuahua, pudiera progresar.

Olson está implicado en la persecución política contra la alcaldesa, en concreto, con las amenazas y presiones en contra de uno de sus excolaboradores, a quien tratan, por todos los medios, de atemorizar para declarar en su contra.

***

Hay versiones de pasillo en el Hospital Central de una historia que involucra a funcionarios actuales y pasados.

Se trata de lo que ocurrió con un refrigerador de alta calidad capaz de generar y conservar temperaturas por debajo de -70 grados.

Se cree que el refrigerador en algún momento fue desconectado de la electricidad y se echó a perder junto con muchas muestras guardadas en su interior, algunas altamente infecciosas.

¿Cuál es el mayor drama? No sólo el precio de un aparato con esta capacidad, sino que es precisamente lo que se necesita para refrigerar la vacuna contra Covid que Pfizer está por introducir en el mercado.

De esas cosas increíbles, de las que se habla entre el personal, cada día más molesto por la forma irresponsable en que es conducida la salud en Chihuahua.

***

Para desahogar una intensa agenda de dos días llega hoy a Chihuahua el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Ricardo Aguilar Castillo.

Será el encargado de recolectar las pruebas de lealtad de los aspirantes a la gubernatura, que están a días de saber quién será el elegido.

El también diputado federal llegará por la mañana directo a la casa del dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, para una reunión vía zoom con la estructura política tricolor. De ahí partirá el funcionario partidista con una comitiva importante a la ciudad de Cuauhtémoc, para darle al alcalde Romeo Morales Esponda una bienvenida de parte de la dirigencia nacional y encabezar un encuentro con liderazgos regionales.

Ya entrada la tarde, Aguilar Castillo recibirá en privado a la diputada Anna Elizabeth Chávez, quien aspira a su reelección, y luego al empresario, exdiputado federal y exfuncionario del sexenio pasado, Maurilio Ochoa, quien trae ganas a la alcaldía de la capital.

Mañana comenzará el día en una reunión con Adriana Fuentes, aspirante a la Presidencia Municipal de Juárez.

Lo verdaderamente fuerte será el encuentro con aspirantes a la gubernatura. Citados por separado aparecen en la agenda el exalcalde, Alejandro Cano Ricaud, el expresidente juarense Héctor “Teto” Murguía, el alcalde de Guachochi, Hugo Aguirre y el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán.

A todos los que quieren ser candidatos a gobernador, Aguilar Castillo les pedirá pruebas de su lealtad al PRI. Así de simple, les pondrá sobre la mesa la firma de un compromiso de respetar la decisión del partido para definir quién será el abanderado en las elecciones del año próximo.

No es el papel del secretario de Organización del CEN decidir quién es el candidato por Chihuahua, como tampoco definir si será hombre o mujer; pero el legislador no viene a eso, seguramente ya lo saben los tricolores, sino a cumplir la tarea encargada por el dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, de garantizar que no haya rupturas mayores una vez que se haya tomado una decisión.

Ahí se verá el nivel de compromiso de cada uno, en las firmas como pruebas de lealtad, con el partido que les ha dado todo lo que son.

Acabada la tarea con los aspirantes, Aguilar Castillo sostendrá un encuentro con los alcaldes Noel Chávez (Guadalupe y Calvo), Ariel Fernández (Aquiles Serdán), Miriam Caballero (San Buenaventura) y otros liderazgos. Cerrará su gira por Chihuahua con una reunión privada con el exgobernador Patricio Martínez y una comida en casa de su compañera del CEN tricolor, Graciela Ortiz González, quien ha declinado el sacrificio de la nominación por la gubernatura pero sí pretende el fuero de una diputación plurinominal, de las gratuitas.