-Quiere diputación con mensajes aburridos

-Cae tesorero armado… ¿y los delincuentes?

-Rosa Isela tiene ya competidor

-Quieren a directores de Policía en boletas

De pena ajena la campaña iniciada por Joel Gallegos, Director de Gobierno estatal, con tal de posicionarse para ser el abanderado panista por el distrito local 11.

No pierde el tiempo para meterle dinero a redes sociales dando mensajes aburridos, presumiendo lujos, haciéndole al cocinero y derramando miel.

El protagonismo del fallido apagafuegos de Palacio no tiene límites, el 24 apareció para dar un corto aviso navideño portando un mandil con la leyenda “Distrito 11”. Al estilo del viejo estereotipo de político chapulín; aquellos que no terminan un cargo y ya andan buscando otro.

“Es momento de creer”, dice al finalizar su video, una frase trillada.

En su intento por despegar, Gallegos se asemeja más bien al prototipo de políticos que aparecen en películas del productor Luis Estrada, donde presenta sátiras de la vida política en México.

Cree que dando a conocer una excéntrica cena navideña acompañada con pavo, pierna glaseada y ensalada, ganará popularidad.

Es momento que ponga los pies en la tierra, porque la realidad es que cae mal cuando el común de los chihuahuenses, agobiados por la crisis difícilmente pudo acceder a una cena modesta.

Los ademanes y la entonación usada por el panista recuerdan el estilo del político de antaño, ese que los votantes ya no quieren ver ni en pintura. Hasta la excesiva actuación de su familia denotan nula espontaneidad.

No se sabe a ciencia cierta el motivo que esté llevando a Gallegos a seguirle en la política, cuando se tiene como antecedente que le falta oficio y que sólo llegó al cargo por escasez de perfiles en las filas del panismo y no por su capacidad o experiencia en el ejercicio público.

El funcionario denota la incompetencia a diario, ha sido evidente que no ha podido resolver temas que vienen a abonar a la crisis de un gobierno gris: presas y tratado internacional, falta de liquidez en Pensiones, el fraccionamiento invadido, contingencia por Covid, ambulantaje, sólo por mencionar algunos.

Se menciona que el funcionario ya hizo formal su petición de contender por la candidatura al distrito 11, y que incluso ya habló con Rocío Reza, lideresa del partido azul.

No quiere soltar el hueso y los súper sueldos que da la burocracia.

***

La reciente noticia sobre la detención del tesorero del ayuntamiento de Madera, ha venido causando revuelo nacional e internacional. El impacto en redes no fue menor.

Resulta que numerosos usuarios de Facebook se pusieron del lado del funcionario al aseverar que como las cosas andan calientes en la ciudad ya es casi necesario que los ciudadanos anden armados, con tal de preservar su integridad.

La lluvia de comentarios a la noticia incluía fuertes señalamientos a los oficiales que participaron en la detención; se indica que la autoridad pasa por alto revisiones a miembros de grupos criminales y sí las intensifica con el ciudadano común. “El miedo no anda en burro”, postearon otros.

No sería sorpresa si se descubriesen vínculos con el crimen o actividades ilícitas por parte de un funcionario de la administración municipal.

De hecho la actual gestión del panista Jaime Torres se ha caracterizado por la detención dos directores de Seguridad Pública y al menos una decena de policías municipales, todos cercanos al alcalde, quien por cierto anda gestionando una diputación federal.

Del arresto en cuestión, se sabe que fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que realizan patrullaje en la región.

El funcionario municipal luego de quedar a disposición del Ministerio Público quedó en libertad al pagar una fianza de la que no se especificó su monto.

No fue para tanto, al final del día.

***

Durante la semana, un grupo de empresarios de diversos giros en la capital del Estado, se acercó al dirigente estatal del PRI Omar Bazán, para manifestarle la propuesta de incluir a un perfil alejado de la vida política, pero preocupado por la ciudad.

Ven en la figura del también empresario Sergio Carrillo una opción viable para su postulación como candidato del PRI a la alcaldía de Chihuahua.

Además de su desempeño en el ámbito empresarial, Sergio Carrillo mantiene una discreta labor social en diferentes colonias de la ciudad y ya cuenta con un equipo de trabajo que desarrolla un proyecto de modernización urbana de largo alcance.

Al ser promotor de diversas actividades de ayudas sociales, su obra principal es la fundación “Facer”, un comedor comunitario en la colonia San Rafael, en la capital del estado.

Incluso se dice que Carrillo, tendría el apoyo arrasador de la comunidad evangélica dado que es miembro activo de la misma.

El empresario enfrenta un problema: es poco conocido y esto podría ir en detrimento en el número de votantes.

Vendría a ser competencia directa para la diputada Rosa Isela Gaytán que ha venido picando piedra para acceder a la candidatura. Los dos, son hasta ahora los únicos que han levantado la mano.

El gremio empresarial ve a Carrillo como cuidador de sus intereses, que no han sido tomados en cuenta por el PAN y mucho menos Morena a otros les viene el recuerdo de lo sucedido con el exalcalde Garfio, un externo que fue sólo llamarada de petate.

Vale recordar que a partir de este lunes el PRI lanzará convocatorias para la postulación de candidatas y candidatos a puestos de elección popular. Ahí sabremos más.

***

Si no sucede otra cosa, mañana será presentada una asociación civil denominada “Consultoría en Seguridad Ciudadana”; que aunque con numerosos aspectos por resaltar, una propuesta que es sumamente rescatable es el cambio radical al esquema de designación de director de Policía en los ayuntamientos.

La propuesta del gremio será que la elección sea a través del voto popular, tal y como se aplica para alcalde, regidores, síndicos y diputados.

La idea de que el director de la policía sea elegido a través de un proceso democrático persigue adoptar el modelo de países de primer mundo para evitar el dedazo o el compadrazgo, pues como se sabe, es el presidente con el aval de los legisladores, quienes designan al jefe policiaco en las municipalidades

A menudo, los directores policiacos mantienen una subordinación extrema al alcalde en turno; no tienen autonomía de gestión y defienden intereses de tal o cual partido, además no tienen reelección como premio a su buen desempeño, tampoco pueden ser revocados si no dan resultados.

A la cabeza de la asociación se encuentra Raúl Grajeda, el “El Choche”, conocido por haber sido director de seguridad estatal y municipal, así como fundador del extinto Cuerpo de Inteligencia Policial, Cipol.

El Diario tuvo acceso al acta constitutiva, de la naciente asociación en la cual se resalta que el objeto de creación es: participar y colaborar con las autoridades estatales, federales o municipales, organismos descentralizados, empresas paraestatales, en los planes que se propongan, siempre y cuando sean realizables conforme a las posibilidades de la asociación.

Asimismo proponen la creación de una subdirección de psicología policial con personal profesional y capacitado en el área de la psicología principalmente.

El ente civil estaría compuesto por policías en activo y en retiro, convencidos de que colocar a un jefe de policía por consenso social y no por dedazo o por afinidades.