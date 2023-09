-Quieren duartistas restaurante en D-1

-Dan moche al gasto anticorrupción

-Gana Maru a AMLO en aprobación

-Estuvo adelantado golpe por Nata Cano

Después de haber caído en desgracia junto con otros tantos duartistas, parece que la suerte les da una mejor cara a dos exfuncionarios de la administración de César Duarte que pudieron conocer, como el exgobernador, las calurosas y malolientes celdas del penal de Aquiles Serdán.

El exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas, emparentado políticamente con los Duarte; y Jaime Agustín Fong, intermediario también relacionado familiarmente con el exgobernador, encabezan un proyecto empresarial de muy alta valuación.

Los conocedores del crecimiento en la exclusiva plaza Distrito 1 (D-1) y sus alrededores hablan de un nuevo restaurante-bar en esa zona, proyecto en el que también van incluidos otros inversionistas y firmas reconocidas en el ramo.

Los detalles son pocos. Pero parece que dentro de poco los asiduos visitantes al D-1 tendrán otra opción para pasar el rato.

Villegas fue de los perseguidos durante la administración corralista; junto al fallecido Antonio Tarín, llegó a tener hasta 15 causas penales en su contra.

Fong, por su parte, también vivió las duras y las maduras del grupo acusado de múltiples actos de corrupción, desde su empresa Consultores Empresariales Asociados del Golfo, a cuyos integrantes los conocían como “Los golfos” en aquellos tiempos de bonanza en los negocios.

Ambos han recuperado la libertad y, al parecer, las intenciones de abrirse camino en el ramo restaurantero y en otros giros empresariales.

***

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, encabezada por Miguel Gómez, quiso brincar de nuevo las trancas de la Secretaría de Hacienda, al plantear incrementos salariales y mayores gastos en una sesión del pasado fin de semana.

Gómez presentó su propuesta de presupuesto para el año 2024 con una proyección por encima del techo de gasto que tiene fijado, pero recibió otra vez el portazo en la cara, como cuando quiso subirse el sueldo e hincarle más el diente a la viaticada.

Además del gasto en sueldos, el funcionario sacó de la manga supuestas necesidades urgentes de equipo nuevo de cómputo y servicios externos de consultoría, a pesar de que en varias ocasiones ha quedado en evidencia por tratar de servirse con la cuchara grande a la hora de engordar la de por sí obesa burocracia anticorrupción.

El freno se lo pusieron la secretaria de la Función Pública, María de los Ángeles Hurtado, quien hasta puso de ejemplo que ella trabaja con una computadora de modelo más atrasado que la usada por la Secretaría Ejecutiva del SEA; y también el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix.

El llamado a la racionalidad en el gasto tuvo que ser acatado por Gómez, quien hasta eso que ya había retirado su pretensión de subirse el salario y elevárselo también a uno de sus allegados.

***

Desde el año pasado y hasta el mes de julio de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador había estado por encima de la gobernadora Maru Campos en las mediciones de opinión pública que realiza mes a mes la agencia Consulta Mitofsky.

En los pasados meses de febrero y marzo, el jefe del Ejecutivo Federal había logrado un mayor nivel de aprobación y un margen más amplio de ventaja.

El tabasqueño alcanzó su pico en Chihuahua con el 62.8 por ciento de aprobación, sobre el 54.5 que había logrado Campos Galván, en esa evaluación que realiza la empresa de Roy Campos.

Sin embargo, en mayo fue registrado un empate en el 54.2 por ciento de las preferencias de ambos mandatarios; en junio volvieron a subir los bonos del presidente hasta el 58.5 por ciento, mientras que bajaron los de la gobernadora al 53.9 por ciento.

Pero en junio las líneas indicadoras se cruzaron y Maru logró subir al 54.2 por ciento, mientras que López Obrador cayó al 52.6; en agosto, que es la última medición vigente, la chihuahuense prácticamente se mantuvo donde mismo y el presidente cayó por debajo del 50 por ciento.

La imagen que difunde Mitofsky (visible en GPS versión digital) es muy clara y muestra que, si bien no ha tocado fondo el morenista -que ha llegado a bajar hasta el 46 por ciento de aprobación en el estado- puede marcarse una tendencia.

Y aquí todavía no aparece medido del todo el conflicto de los libros de texto gratuitos, que seguramente habrá de ampliar la ventaja de uno sobre otro.

***

No para la indolencia en la actuación de las autoridades de Migración en Chihuahua.

El fin de semana hicieron presencia en las vías del ferrocarril detectando a un centenar de venezolanos que iban a bordo haciéndolos bajar, después de esto no hubo más acción de su parte. Sólo los dejaron ir sin siquiera ofrecerles un sitio de resguardo, mínimo les hubiera pedido sus nombres, ni un registro levantaron.

Recordemos que hace unos días el Instituto Nacional de Migración anunció que ya no permitirían que los migrantes abordaran al tren, pero ahora queda en evidencia que no hay una estrategia de atención, sólo impedir que lleguen por esta vía de transporte a la frontera, como si no hubiera otras maneras de continuar el viaje.

El problema también es que siguen aventado la pelotita a las autoridades estatales y municipales que no tienen mayores facultades ni para enfrentar la situación de las personas migrantes ni recursos para atenderlas.

***

Se esperaba que la presentación de Natanael Cano fuera polémica. Los organizadores seguro creyeron que con depositar la fianza por 670 mil pesos al Municipio por la restricción de entonar canciones que hacen alusión al crimen organizado era el permiso para hacerlo sin mayor recato.

Pero la multa no sólo ascendió al monto que ya habían depositado, fue mucho mayor, pues apenas hace unos días se aprobó un incremento en la sanción que contempla el reglamento de Justicia Cívica y de Diversiones y Espectáculos, y en consecuencia acumularon una sanción sin precedentes, 1 millón 244 mil 880 pesos, ya que casi todo su repertorio fueron interpretaciones con dicho contenido.

No tembló la mano a las autoridades municipales para aplicar el reglamento con rigor. Ahora faltan las estaciones de radio, antros y otros etcéteras donde la especialidad son las narco rolas.

***

Muy en el olvido quedó la pedantería, arrogancia, desprecio y desdén con los que Antonio Pinedo trató a miles de personas, especialmente a los medios de comunicación.

No se puede dejar atrás que la satanización oficial contra los medios de comunicación durante el “corralato” tuvo un primer brazo ejecutor.

Si la soberbia aplicada en baja escala es dañina para las personas, la de Pinedo se aplicó en dosis gigantescas; hoy cosecha los problemas que con soberbia desdeñó. Pinedo fue detenido el jueves pasado por presuntamente asignar contratos de manera irregular a tres empresas por una suma que asciende a los 9 millones 370 mil 176 pesos.

Su defensa empezó con el pie izquierdo la primera jornada de la audiencia inicial, la cual querían diferir por quejarse con la jueza que el MP tenía bien ordenadas sus carpetas en físico, “bien ordenaditas”, le dijeron.

La jueza Urueta les recriminó que tuvieran sus papeles y carpetas en el piso. Pinedo no dijo ni pío, y en uniforme característico de los huéspedes del Cereso de Aquiles Serdán.

Desde su detención hasta su traslado al Cereso y posteriormente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, Pinedo se tapa la cara; hoy se encuentra al mismo nivel que César Duarte, al que tanto criticó y con quien hoy comparte techo.

Aquel Pinedo lengua de fuego, vestido con uniforme de interno, hoy tiene lengua de hielo que no le calentará ya el café que tanto disfrutaba en famosa cafetería sobre la juarense Triunfo de la República de Ciudad Juárez.

***

La semana pasada el Poder Judicial del Estado de Chihuahua participó por vez primera en un ejercicio inédito en todo el país: “Intercambio de experiencias e historias de éxito de las áreas de comunicación de las instituciones del Sistema de Justicia Penal de los estados” organizada por la agencia del gobierno de los Estados Unidos USAID y su programa ConJusticia en la Ciudad de México.

A dicho encuentro acudió, Luis Rubén Maldonado Alvídrez, titular de la Coordinación de Comunicación Social del Poder Judicial chihuahuense, quien fue de los pocos invitados a exponer junto con Daniel Aquino, fiscal especializado en Pueblos Indígenas de San Luis Potosí y Everardo Durán Leyva, Joel Alberto Juárez Orozco y Alejandro Vero Árzate de la fiscalía queretana.

El encuentro estuvo presidido por Leonardo Escobar, director general del programa ConJusticia; Alejandro Juárez Muñoz, gerente de programas de la Oficina de Estado de Derecho de USAID, así como Antonio Iskandar e Izamal Brena.

Este tipo de encuentros hacen mucha falta para todas las áreas de comunicación oficiales, pues son una oportunidad para profesionalizarlas. Enhorabuena por Myriam Hernández que fomenta la profesionalización de todas las áreas del Poder Judicial.