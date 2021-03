-Quitan rifles y pistolas a policías 

-¿Y dónde quedó el sobre manila?

-De nuevo traga bolitas el secretario de salud

-Investigación vs notario es queso gruyere

Calificar como un verdadero desorden la gestión de Emilio García como secretario de Seguridad es poco con la realidad del caos que existe en la dependencia, en especial en la parte operativa.

Mientras el titular ha dicho en público y ha girado instrucciones en privado de que los policías estatales no deben ser desarmados al terminar su turno, en la Comisión Estatal de Seguridad, al mando del comisario Francisco Israel Galván Jaime, se hace lo contrario. Este fin de semana se intensificaron las quejas por ese motivo. A los elementos asignados a la capital del estado se les empezó a pedir de nuevo dejar sus armas corta y larga al terminar su turno, como supuesta medida administrativa de control. Eso pone a los policías en gran riesgo, pues no dejan de serlo cuando acaban la jornada diurna o nocturna. Las 24 horas pueden ser blanco del crimen, pero la mitad del tiempo no tienen armas para defenderse en caso de una agresión. Igual en los descansos y días francos por vacaciones, incapacidad, permiso o lo que sea. La superioridad considera que deben permanecer como tiro al blanco y sin posibilidad de protegerse. No les dieron mayor argumento que el supuesto control administrativo, que evidentemente vale más que la vida de los policías. La disposición les fue comunicada por el jefe Rafael Abundis Núñez quien, se supone, ni en cuenta tomó al comisionado estatal. Así, por sus pistolas, ordenó que todo agente en la capital reporte al armero la salida. Ante los reclamos no hizo más que decirles que se pongan en manos de Dios, porque les va a quedar de otra.

* Hay una gran interrogante en la reciente visita del presidente López Obrador y el acompañamiento de unos cuantos minutos de Javier Corral. ¿Qué pasó con el sobre? En el saco, azul-claro-oscuro que vistió, en honor a la verdad bastante maltratado, como acostumbra lucir tiempo para acá, aparece un sobre manila media carta metido en una de las bolsas, la izquierda para ser precisos. En diversas fotos aparece el mentado sobre y de pronto ya no se le ve. Imposible de ocultar o esconder tamaño sobre de un amarillo contrastante, cargado al mas puro estilo de Rubén Aguilar y sus servilletas en la camisa blanca de días. Es interesante, porque cuando aplaude al final Corral, en imagen enviada por su misma oficina de comunicación social, el sobre ya no aparece. Pero en una imagen manejada por Presidencia de la República, el sobre está ahí, reluciente por su tamaño y color. Pudo ser photoshop...pero no. Ambas imágenes son auténticas. Hubo que hacer un seguimiento del video para darnos cuenta de que Corral, ya para terminar el evento, toma el sobre y lo coloca sobre la silla. Alguien seguramente le dijo que se veía sumamente mal. Alguna seña de uno de sus múltiples ayudantes y subordinados, que al menos para algo sirvieron. Del sobre no se supo que ocurrió con él. ¿Cargaba en su interior las hojas del malogrado y meloso discurso pronunciado? ¿Traía el documento de los médicos privados con su petición para las vacunas? Quién sabe. No hay evidencia incluso de que lo haya entregado al Presidente. ¿Algún dossier secreto que entregar? Detalle curioso, corolario de una gira para el olvido, lastimosa situación de un gobernador venido a menos, con sobre amarillo en bolsa del saco.

* **

Salió el secretario de Salud, “El Higadito” Eduardo Fernández Herrera, con un anuncio que resultó un auténtico trabalenguas, que hasta el momento es una gran incógnita. Sus palabras textuales fueron reproducidas por la oficina de Comunicación Social a cargo de Manuel “Igor” Del Castillo. Ni modo de no creerle. No existe en ninguna parte de las afirmaciones del desafortunado secretario de Salud alguna declaración del color del semáforo. Lo único que dice es que la federación nos colocó en naranja y que continuarán las medidas últimas publicadas en el Periódico Oficial del Estado. Contradicción más que evidente. Tuvo que salir comunicación social a manifestar falsamente que el secretario había anunciado que Chihuahua permanecería en el amarillo. ¿Pero en función de qué lo anunció? Cero reunión del Consejo Estatal de Salud. Ya ni siquiera faramalla, simulación vil, existe. Ninguna publicación en Periódico Oficial. Nada de nada. Lo único que hay es un responsable de Salud de caricatura, en chalequito, equivocándose de nueva cuenta y haciendo berrinche en vivo, porque no es capaz de pronunciar unas líneas de un discurso ensayado que le escribieron sus epidemiólogos. Preocupante lo que ocurre, con tanta contradicción y mensajes equívocos. Las últimas medidas colocan a Chihuahua en amarillo, y la federación nos pone en naranja, demostración de la manera caprichosa con que se manipulan los indicadores. No es la primer vez que lo hacen. Cada que se les ocurre cambian las reglas, de acuerdo a sus intereses, y no con base en lo que conviene hacer para beneficio de la población. El tema, por supuesto, continuará siendo comidilla, con un personaje en funciones de Secretario que es hazmerreir del foro médico y preocupación real de los diversos sectores, porque los indicadores son preocupantes, y no hay seriedad alguna en su manejo.

* **

Don Jorge Neaves Navarro falleció hace casi dos meses. Era un abogado de prestigio, maestro de la Facultad de Derecho de la UACh, notario altamente estimado en el foro jurídico local, estatal e incluso nacional. El letrero que cuelga de su notaría da fe de integridad, la suya propia y la de su personal. Esa es la marca personal que indeleble ostentan él y la mayoría de sus colegas. “A partir del 08/febrero/2021 esta notaría ya no está en funciones, si requiere iniciar un trámite favor de acudir a otra notaría”. Ese es el tamaño de la mayoría de los abogados que en Chihuahua ocupan una notaría, personas de alta credibilidad y respeto. Por ello, la andanada de ataques en contra del notario Luis Raúl Flores, por parte de la administración estatal, a través del Registro Público de la Propiedad y de la Dirección del Notariado, no causan gracia alguna. Al contrario. La suspicacia de la forma de actuar causan más dudas que certidumbre. Más cuando el personal a cargo son gente que atiende las instrucciones a pie juntillas del ejecutivo, subordinados lisa y llanamente. Tiene tantos hoyos la indagación que es auténtico queso gruyere. Está en auténtico derecho el notario de pedir que se le presenten los documentos o que en su caso se realicen las pruebas correspondientes, antes de aceptarlas como suyas. Solo que a los titulares del área les ganó la risa, obsequiosos a más no poder. Tendrá que venir un juez de distrito a enmendarles la plana, como ya lo ha hecho en tantas ocasiones.

* **

Por más inquina que haya de Palacio, Maru Campos podrá iniciar campaña el próximo cuatro de abril, con independencia de la resolución que se adopte. Han tratado de descarrilarla en los últimos meses, por capricho y orden del gobernador, pero no lo han logrado, pese al cúmulo de argucias utilizadas fuera y dentro de juicio. La batalla se encuentra en momento culminante, por la determinación que debe tomar el juez en breve. Realmente el juicio aún no empieza, son los preliminares de una larga batalla, donde las filtraciones auspiciadas desde la oficialidad estatal criminalizan sin ton ni son.