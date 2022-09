-Rebelión de viales por camarita en la solapa

-Complica el juez federal sucesión en UACH

-El manotazo a Klifer no será el único

-Van por protección total al Cerro Grande

-Va presupuesto de Congreso pese a coraje opositor

Un grupo de agentes de la Policía Vial se rebeló en contra del uso ininterrumpido de las cámaras de solapa que les fueron asignadas con el fin de documentar sus actividades durante sus horas de trabajo con el afán de reducir las malas conductas de los oficiales.

Los “angelitos” viales se quejan de que este instrumento es violatorio de su privacidad, pues en todo momento debe estar la cámara encendida, incluso cuando los oficiales tienen que realizar sus necesidades fisiológicas, argumento en el que sustentan su inconformidad.

Además, los agentes viales amagaron con acudir a Derechos Humanos a levantar una queja en contra del uso de estos dispositivos.

Sin embargo, el argumento de que las cámaras invaden su privacidad es mero pretexto, pues en realidad lo que buscan es desprenderse por un momento de estos aparatos para cometer las linduras a las que están acostumbrados.

Se olvidan los elementos de la corporación de los escándalos en que se han visto envueltos, casos tan lamentables como la violación a una mujer por parte de un oficial, que se aprovechó de su condición para atacar a la conductora, hecho por el cual, enfrenta un proceso penal.

Es por este tipo de cosas que a los agentes se les equipó con estos dispositivos, de manera que toda actividad que realicen durante su jornada laboral quede registrada.

****

Lo que sigue en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) es la designación de un rector interino, que continúe el proceso electivo de directores y le dé orden al momento de crisis generado por la resolución sorpresiva del amparo solicitado por el académico, Omar Venegas.

No sabemos aún a estas alturas si el rector electo, Luis Rivera, va a intentar algún recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva, pero entendemos que es obligado el derecho al pataleo, sobre todo cuando hay bastantes elementos de defensa.

El responsable de la Rectoría con carácter interino concluiría el procedimiento de elección de los cinco directores, en Zootecnia, Ciencias de la Cultura Física, Agronomía, Enfermería y Artes, procesos que se han venido contaminando en algunos casos de manera delicada, con impugnaciones que no han sido resueltos e inestabilidad al interior de los grupos.

Urge tomar protesta a los que ya fueron electos y cuyo periodo ya inició, de acuerdo a la declaratoria respectiva emitida en su momento en el seno del Consejo Universitario.

Por si no fuera poco con esta carga, quien se saque la rifa del tigre como rector interino también tendría que capotear las consecuencias que subyacen en el otorgamiento de la suspensión, una eventual nulidad en el proceso electivo de rector desde la convocatoria, con posible terna integrada exclusivamente por mujeres.

Lo deslizó el juez de amparo clarito en su resolución, donde deja a la Universidad en la posibilidad de convocar de nuevo, con lo cual dejaría sin materia el juicio de amparo.

Y si este tema de equidad de género no fuera suficiente, está el dardo envenenado del parentesco con la titular del Ejecutivo.

Se evalúan los alcances de la resolución en su exacta dimensión, con debate particular en el perfil de quien debe ser el interino, con camino espinoso enfrente. Estamos en presencia de un asunto que podría tardar semanas sino es que meses en resolverse, en la discrecionalidad de los jueces de amparo, que como dicen una cosa, dicen otra.

***

Ahora que el Municipio toma las 39 rutas de recolección de basura que se le retiraron a la empresa Lifer, deberá hacerse un esfuerzo extraordinario por parte del personal de Servicios Públicos Municipales para cumplir la tarea.

Ya lo dijo el alcalde Marco Bonilla en su mensaje, van a disponer de todo el parque vehicular con el que cuenta la dirección. Y no será el único manotazo a las empresas recolectoras.

Seguramente no serán los mismos horarios ni los mismos días de recolección, pero a lo que se comprometió Bonilla es a no dejar sin este servicio a las familias, y para ello se está preparando todo un plan emergente y que la basura no sea un problema en las calles de la ciudad.

Otro punto importante del mensaje de Bonilla fue cuando se refirió a la disposición que ha tenido el Sindicato de Trabajadores del Municipio, pues para atender esta situación habrán de requerirse más manos y más horas de trabajo.

Con este asunto se pondrá a prueba la capacidad operativa de esta dependencia municipal, el reto es grande y más ahora que ha quedado momentáneamente acéfala ante el fallecimiento del ingeniero Federico Muruato, por eso la decisión de quién ocupara la titularidad del área tendrá que ser bien analizada.

***

Aunque será en día inhábil y con el peor horario posible (sábado a las 18:00 horas), en el salón de sesiones del Instituto Estatal Electoral (IEE) habrá de realizarse la primera audiencia pública promovida para convertir el majestuoso Cerro Grande en área natural protegida.

La representación de la organización Salvemos los Cerros de Chihuahua, encabezada por Luis Rivera, ha hecho intensa promoción para acudir y participar de la audiencia a la que por ley debe asistir el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez.

El procedimiento tiene cierta relevancia porque es el mayor acto público oficial en los muchos años que ciudadanos y organizaciones han pedido la declaratoria de protección total para el emblemático cerro, compañero vigilante de la capital junto al Coronel y al Santa Rosa.

También es relevante la participación de Valdez Juárez en la audiencia. El ahora funcionario estatal fue el más alto burócrata municipal en el pasado que atendió el reclamo y buscó la forma de darle largas y vueltas a la extraordinaria petición.

El secretario ha insistido en consultar y respetar el derecho de los dueños de terrenos en el cerro para la declaratoria, cuando ésta, de darse, no pasa por encima, no atropella y no representa expropiación alguna o afectación para legítimos propietarios, al contrario.

Así que el debate de ideas y argumentos, aunque no será en horario prime, desde luego que valdrá la pena seguirlo hasta por redes sociales.

***

El lunes iniciará un nuevo episodio en materia de justicia laboral en la entidad, con la entrada en vigor de una reforma nacional que promete dar un giro de 180 grados a la manera en cómo se llevan a cabo los litigios entre patrón y obrero.

Se trata de la tercera y última fase de implementación, que incluye a Chihuahua y otros 11 estados; Ciudad de México, Jalisco, Coahuila, Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

Su implementación en el estado fue por demás accidentada e incluso se prorrogó en dos ocasiones, por la falta de dispersión de recursos del Gobierno Federal para adecuar infraestructura, principalmente.

A tres días de su entrada en vigor, el Estado se ha declarado listo para dar luz verde al nuevo modelo de justicia laboral.

Lo más nuevo es que la gobernadora Maru Campos tomó protesta a 21 nuevos conciliadores, quienes estarán a cargo de resolver los conflictos obrero-patronales de manera justa, sin exceder los 45 días naturales y evitar los largos juicios que derivan en altos costos para las partes involucradas y así implementar una nueva cultura en este tema.

El nuevo sistema promete a las personas trabajadoras el acceso de la justicia, sin necesidad de intermediarios, y con la conciliación como una figura central en la resolución expedita de conflictos.

Sin duda que la principal impulsar de la Reforma es la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, hija de la chihuahuense Bertha Elena Luján Uranga.

La secretaria de Estado, de 35 años, ha destacado que la reforma es con miras a fortalecer un nuevo pacto social que atienda las necesidades del futuro del trabajo; "poniendo en primer lugar el bienestar de la clase trabajadora".

***

Con el voto en contra de Morena y de Francisco Sánchez de MC, así como la abstención de la petista Deyanira Ozaeta, la Junta de Coordinación Política aprobó el ante proyecto de presupuesto del Congreso del Estado para el próximo año.

El Poder Legislativo proyecta ejercer un presupuesto de 624.7 millones de pesos en 2023, un 10.53 por ciento más que en el presente año.

En la reunión de análisis por parte de los líderes parlamentarios, quien logró el respaldo de las fuerzas políticas fue el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix.

La ASE tendrá un presupuesto de 189.4 millones para 2023, un 9.7 por ciento de incremento con relación al 2022.

Según el área de finanzas del Congreso, ambos ante proyectos fueron elaborados tomando en cuenta la situación económica por la que atraviesa Chihuahua y considerando la inflación, no obstante que los proyectos de trabajo van en aumento.

Era de esperarse el voto en contra de las fracciones parlamentarias opositoras, en una dinámica de golpeteo continuo.