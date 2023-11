-Regresa “La China” al territorio de “El Chueco”

-Abarrotó Xóchitl el Polifórum

-Video: Diputados al son del “gato de Chihuahua”

-Protegen a un agresor en la FEM

Tenemos en nuestra versión digital de GPS un par de imágenes de las famosas fiestas tradicionales de Bahuichivo, en el municipio de Urique, con una cabalgata y un contingente de trocas de las que parecen especialmente hechas para transitar por aquellos caminos de primera (porque es imposible meter la segunda).

El folclor mestizo serrano tuvo en esta ocasión, nos aseguran, dos importantes factores que llamaron la atención de los pobladores. No son cosa menor, sino verdaderos mensajes de que el crimen busca reforzar su presencia y arraigo en la región.

En el desfile de vehículos, afirman, pudo verse que buena parte de las unidades fueron puestas por un sujeto al que apodan “El Mosco”, conocido por el principal distribuidor de cristal en esta comunidad y otras de los alrededores.

No sólo hubo caballos, trocas y algunos autos, sino que “El Mosco” prestó una gran cantidad a sus “punteros” para que se viera grande el contingente. Los punteros son los halcones que vigilan los territorios para grupos delincuenciales.

Ahí no termina todo, los vecinos pararon antenas cuando vieron que en un carro sencillo, nada que ver con la famosa Cheyenne que le gustaba, llegó Elba Nidia P., mejor conocida como “La China”, aquella mujer originaria de Témoris, municipio de Guazapares, inmortalizada hasta en corridos regionales.

En la pachanga anduvo el alcalde Daniel Silva, alias “La Changa”, quien no dejó de estar agradeciendo a un tal Pedro y su esposa por haber patrocinado una parte de las festividades. En dicho contingente estuvo presente Mario Díaz, director de Obras Públicas de Urique, a quien candidatean para alcalde en 2024.

“La China” fue vista desde el sábado y no le faltaron los saludos y muestras de respeto, por lo que dicen los pobladores que volvió por lo suyo, ya que no sabían de ella desde hace un par de años.

Ella, junto con el tristemente célebre José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, fueron el terror de esa extensa región de la sierra durante bastante tiempo, hasta que el segundo cayó en desgracia luego de asesinar a los sacerdotes jesuitas de Cerocahui, Javier Campos y Joaquín Mora, hace ya casi año y medio.

La presencia de tan distinguida mujer en las fiestas que encabeza la clase política regional no puede ser una buena señal en este periodo de relativa paz que llegó tras el cruento asesinato de los curas y los operativos de seguridad posteriores.

Ni modo que nomás fuera de turista y a saludar a sus amigos que hoy controlan la región.

***

Abarrotado el Polifórum Chihuahua de la Feria de Santa Rita, quedó chico con embotellamiento vial provocado en un par de kilómetros sobre la vialidad Fuentes Mares, por la presencia de Xóchitl Gálvez.

Previsores, los dirigentes partidistas, exgobernadores Patricio Martínez, Fernando y Reyes Baeza, Pancho Barrio, políticos y funcionarios públicos pasados y presentes, tricolores y azules, llegaron tempranito –no lo necesitaban, pero hospitalidad obliga-, junto con cientos que no quisieron quedar fuera del abarrotado recinto.

Desde Mario Vázquez, Georgina Bujanda, Andrés Pérez Hawlet, Pavel Aguilar hasta Juan Blanco, Gustavo Ramos Becerra, Miguel Ángel González, etcétera.

No pudo estar Marco Bonilla por compromisos oficiales y de familia pero mando video, con mensaje claro de ir adelante con la candidatura de la señora de la equis. “Aquí está la División del Norte”, le dijo el alcalde a la precandidata.

Abrió cancha a la presentación de Xóchitl la misma gobernadora, Maru Campos, en día inhábil, portando con un chaleco en azul con un corazón rosa adornado por una “x” en blanco.

Con Xóchitl es posible un país sin mentiras, sin odio y sin polarización, le dijo Maru. En reciprocidad, la precandidata se refirió a ella como la gobernadora más chingona del norte del país.

Se dirigió uno a uno a los líderes estatales de partido, Nohemí Aguilar, Gabriel Díaz y Alejandro Domínguez; lo mismo hizo con los exgobernadores.

Usó telemprompter, pero fue improvisando sobre el camino. La crítica al gobierno actual, el abandono en Guerrero con el huracán Otis, la seguridad –abrazos a los delincuentes-, la falta de medicinas, la clase media que vive a medias, abandono de negocios.

Estará hoy la precandidata en gira por el interior del estado.

***

Es común que en la zona serrana no discriminen la música regional de los corridos que hacen apología del crimen. Son corridos y punto, pero el reproducir la famosa canción de “El gato de Chihuahua” en el sonido ambiente previo a la sesión solemne del Congreso del Estado en Guerrero, ya habla de cierta falta de cuidado.

Tenemos en nuestra versión digital de GPS un video de cómo el ambiente de fiesta por dicha sesión en el pueblo de Pascual Orozco, estaba siendo sonorizado por el corrido que todo chihuahuense sabe al menos tararear.

Algunos de los pobladores no minimizaron el hecho de que el narcocorrido sonara a todo vuelo en el sonido local, a la par de que autoridades de los tres poderes dialogaban en la plaza, con toda la calma del mundo.

La elegante estatua del general Orozco, rodeada de las ofrendas florales depositadas en su honor el fin de semana, desentonaba con las emociones de la canción y hasta sus efectos especiales de balazos y bombazos en la narración musicalizada de la historia de este antihéroe.

Más allá de todo lo cuestionable que resulta dicha música previa a una sesión solemne del Legislativo, esto es una muestra del arraigo y normalización de la narcocultura.

No queda mucho qué decir aparte de “échele mi Chuy”, el popular grito de batalla de “Los huracanes del norte”.

***

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) en Cuauhtémoc, a cargo de Ana Murga, enfrenta la acusación, precisamente de una mujer víctima de brindar protección a un presunto agresor.

Un caso de violencia familiar derivó en los señalamientos a Murga y el personal a su cargo, pues la instancia ministerial llegó al grado de declarar la no existencia del delito denunciado, a pesar de que existe una víctima claramente identificada y un victimario acusado.

El hecho ocurrió en julio de 2022 cuando la mujer denunciante fue golpeada durante dos días seguidos por su entonces pareja sentimental en el domicilio del agresor, provocándole fracturas en los dedos de la mano derecha y una cortadura profunda en el antebrazo izquierdo, además de la fractura de una costilla.

La brutal agresión llevó al hospital a la afectada y, al recuperarse, con apoyo de su familia, acudió a presentar la denuncia correspondiente. Recibió apoyo psicológico, pero fue insuficiente para vivir con tranquilidad, así que debió irse de Cuauhtémoc.

A su regreso, fue a buscar los avances de la carpeta de investigación después de llamar semana a semana sin lograr que le dieran información de su caso.

La negativa a entregarle la carpeta de investigación por parte de uno de los agentes a cargo de Murga, le hizo sospechar que no había avances. Y después de mucho insistir, logró tener la dichosa carpeta en la que ya constaba un amparo tramitado por el agresor.

Además, el acusado había declarado que ni conocía a la víctima, por lo que negaba cualquier agresión, lo que la obligó a contratar un abogado particular para presionar a la FEM para que hiciera su trabajo.

A pesar de eso, la Fiscalía determinó que no había delito, porque no había testigos que lo corroboraran, cuando en la mayoría de los delitos de violencia familiar no los hay, y la forma de probarlos son muchas más que las testimoniales de terceros.

Lo peor que el ministerio público tomó partido, cuando estuvo forzado a judicializar el caso, al poner en entredicho la calidad de víctima de la denunciante. Total, todo se tornó en un absurdo cuando la quejosa terminó peleando contra la Fiscalía cuando ésta debe representar a las víctimas.

Fue un juez el que tuvo que ordenar mantener el caso abierto, pero la FEM sigue sin mostrar interés en la investigación, por un tema que, aseguran, va más allá de la negligencia y podría haber incluso complicidad para defender al agresor.

***

Muy discreto pero el mensaje contundente: una fotografía que circula en la red social X (antes Twitter) acalla los rumores de los lengua suelta que buscaban sembrar la discordia entre dos grandes amigos.

Se trata del alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla, y el actual secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda. Durante los últimos días habían corrido rumores en los cafés y tertulias políticas del centro de la ciudad que buscaban confrontar, por alguna razón desconocida, a ambos personajes.

Debe recordarse que De la Peña fue pieza clave en la administración municipal que encabeza Bonilla y de ahí fue llamado por la gobernadora, Maru Campos, para convertirse en su hombre de confianza en el gobierno estatal.

La fotografía viene acompañada de la leyenda: “un solo equipo, un solo objetivo” y los lemas de ambas administraciones. Categórico mensaje, pues.