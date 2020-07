-Regresó fresco a la oficina con todo y Covid

-“No es lo mismo desde que llegó Corral”

-La Subsecretaria que quiere tumbar a Emilio

-Antisecuestros hacen la chamba de la FEM

El martes pasado la Fiscalía General del Estado realizó pruebas rápidas de coronavirus a personal operativo y administrativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, para sorpresa de todo el personal: resultó positivo el coordinador del Forense.

El médico se ha caracterizado por ejercer hostigamiento laboral. Por supuesto, pasará a la historia por las autopsias inventadas y graves señalamientos de moches con funerarias.

Con el dato de la enfermedad, no existía problema, el procedimiento sería el habitual, el mando pericial se iría incapacitado a su casa y el trabajo en la dependencia seguiría con o sin él.

Sin embargo, volvió al tercer día como si nada pasara. Esto ha despertado el miedo entre el personal, quienes se atrevieron a hacer pública la denuncia a este espacio.

***

La subsecretaria de Seguridad Pública, Yudith González, quizá la persona de más confianza del secretario del área, Emilio García Ruiz, hace campaña intramuros para quitarle el puesto. Lo ha dicho a su grupo cercano. Asegura estar bien colocada a los ojos del gobernador al implementar el programa “Recuperando el Barrio: Barrio Seguro”.

Quiere “salvar Juárez” con un programa de marionetas.

El mérito del funcionamiento del programa es de subalternos, a quienes por cierto González trata con la punta del pie.

Dicen los subordinados literalmente que “trabajar en gobierno, desde que entró Corral, no es lo mismo”, el estado anímico de la jefa se refleja en el mal desempeño en casi todas las áreas de la SSPE. Lo dicen los propios mandos medios.

Aunque los cambios en la dependencia marcada por malos, malísimos resultados no pueden esperar más tiempo, colocar a González sería un error garrafal si se considera que es uno de los nuevos perfiles nombrados por el Estado, quienes se "vendieron" como expertos en inteligencia, lo que resulta a juzgar por los hechos una vil tomada de pelo para los chihuahuenses.

La sacada de manga sobre su experiencia en el ramo de la seguridad, no sería lo principal que le imposibilita a hacerse del cargo, pues también está el hecho de su carácter explosivo, que no retrata el comportamiento de un funcionario público.

Entre todo lo anterior, la dependencia sigue sin pies ni cabeza; son seis meses con García al frente pero la chamba no se ve ni se nota.

Para muchos, incluido el sector empresarial, ha sido un verdadero fiasco el nombramiento, primero porque en la presentación de su perfil se advertía del hombre que necesitaba para recuperar la seguridad, resuena que por el trabajo deficiente, bien podrían desaparecer la Secretaría y no pasaría nada.

La FGE seguiría absorbiendo las áreas y podría darse un ahorro significativo.

***

Desde ayer, el diputado Miguel Ángel Colunga y el coordinador de asesores de la bancada de Morena en el Congreso local, Hugo González, se apersonaron en la oficina del líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en la Ciudad de México.

La foto del jefe de bancada puso de mil colores al presidente estatal, Martín Chaparro, quien se conformó verlo con un enlace en zoom.

Se ha dicho que los encuentros forman parte de las reuniones con la militancia de Chihuahua que Ramírez ha agendado.

Se sabe que ambos personajes algo irán a negociar, esto en medio de un ambiente demasiado hostil para la elección de candidatos.

De la reunión virtual entre el presidente nacional y su homólogo local Martín Chaparro, no hubo mucho y sólo destacó “el fortalecimiento del partido, mientras otros se desmoronan y que no se va proteger a nadie implicado con el asunto Duarte”.

El encuentro personal de Colunga y González en la Ciudad de México tiene muchas lecturas, la primera que se han “brincado las trancas sin permiso o venia del partido, en este caso de Martín Chaparro.

El viaje a la sede del Comité Directivo Nacional aparentemente pudiera tener la motivación de poner al tanto al jefe nacional sobre lo que está pasando en Chihuahua, así como pedir se dé celeridad a la sucesión de Chaparro en el ámbito local.

***

En temas de seguridad, de nuevo, con el fallo en contra del homicida de la niña Camila se puso en entredicho la labor de la Fiscalía de la Mujer.

No logró acreditar dos de los cinco delitos que en un principio se le imputaban. Con ello se espera que el próximo día 21 la condena de 207 años que arrojaba la sumatoria de delitos, sea finalmente de entre 35 y 40 años.

No es que fuese a vivir todos esos años en prisión, sino que sentaría un precedente de castigo.

Quien queda mal parada de nuevo es la fiscal, Wendy Chávez. En los propios pasillos de la institución se establece que el caso estaba literalmente ganado para los cinco delitos: Homicidio, trata de personas, pornografía infantil, violación y desaparición forzada.

No es la primera vez que los casos terminan con un mal sabor por parte de la FEM, basta con recordar lo que sucedió con la desaparición de Alondra y la huida de Ramiro, el principal sospechoso quien literalmente ya estaba en la oficina de Chávez sólo para colocarle esposas.

La Fiscalía de la Mujer salvó el asunto de Camila gracias al grupo Antisecuestros de la Fiscalía. Esto ha sido un tema recurrente entre los agentes sobre todo en las carnes asadas y momentos de convivencia fuera de la chamba: no se creyeron la historia inventada por el homicida y accionaron al tratarse de un caso inicial de secuestro.

Cómo no recordar el caso Abraham T, un profesor implicado en el asesinato de la maestra Matilde G. quien estuvo detenido y al no armar bien el caso fue dejado en libertad y hasta la fecha no ha sido capturado.

Y qué decir de la pifia de detener al esposo de Susy, sin tener elementos ni una indagatoria bien sustentada, que ha derivado en la impunidad en el caso.

***

Ayer armó encerrona de primer nivel el diputado local, presidente del PRI en el estado y ahora hasta precandidato a gobernador sin ganas de ceder ni negociar en ese objetivo, Omar Bazán Flores.

Estuvo aquí en Chihuahua con 50 ex alcaldes priistas de todo el Estado. El buen pretexto fue la convocatoria a la unidad, a cerrar filas en torno al tricolor con miras al proceso 2021.

“Legítimas las expresiones de quienes hoy han levantado la mano para la gubernatura pero en este momento es tiempo de llamar al priismo a reencontrarse, trabajar y en su momento vendrá el procedimiento que determine la dirigencia nacional”, dijo a los presentes para tapar el ojo al macho.

Es importante mencionar algunos nombres de quienes se hicieron presentes para ir midiendo la capacidad de convocatoria.

Mario de la Torre (Chihuahua), Jesús Enrique Pérez (San Francisco del Oro), Gustavo Ramos Becerra (Chihuahua), Luis Fernando Chacón (Guerrero),Jesús Noé Mendoza (Gómez Farías),

Rafael "Cheque" Martínez (Cuauhtémoc), Manuel Soltero (Delicias), Manuel Jaramillo (Aquiles Serdán), Tomás Archuleta (Guadalupe DB), Manuela Hernández (Riva Palacio),

Dolores Loya (Ascención), Benjamín Sosa (Gómez Farías)

Irma Mendoza (Bachíniva), Ernesto Estrada (Bocoyna), Martha Gándara (Saucillo), Roberto Ramírez (Aquiles Serdán), Aimé Sánchez (Rosales), Leonel Gutiérrez (Aldama),

Enrique Luján (Galeana), Fernando Vázquez (Ahumada), Rafael Acosta Lara (Camargo), Manuel Acosta Lara (Camargo), Jaime Lara (Saucillo, y otros etcéteras.