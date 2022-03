-Resuelto el homicidio... pero falta el peculado

-Plantón a jueza producto del batidero

-Insisten con funeraria en la Panamericana

-El profe Pacheco anda chaqueteando

En los espinosos temas de la seguridad, la Fiscalía estatal; su titular Roberto Fierro y su confidente jefe de policías, Arturo Zuany, se anotaron un punto con la detención de dos personas y la identificación de otra, considerados los asesinos materiales y el intelectual del exjefe de Facturación de la Junta Municipal de Agua, Luis René Villarreal.

En cuatro semanas a partir de la localización del cadáver, los investigadores de la FGE entregaron el cuadro completo y judicializaron la carpeta correspondiente al caso.

Según esas investigaciones, a Villarreal lo habrían matado por una deuda de un millón y medio de pesos, producto de la actividad que realizaba, la de levantar capital con la promesa de altos rendimientos.

Bien por la Fiscalía que da un golpe a la impunidad al menos con la detención inicial de los dos presuntos autores materiales.

Pero -siempre hay un pero- no hay que olvidar que ligado al homicidio hay un caso grave de peculado, dado que el exfuncionario de la JMAS también aparecía vinculado con el robo del fondo de ahorro de los diputados de la pasada legislatura.

Villarreal había recibido los recursos por parte de funcionarios del Congreso del Estado en la pasada administración. Así está acreditado plenamente en las revisiones de la Auditoría Superior del Estado.

Independiente de que algunos montos hayan sido reintegrados, el delito de desvío de recursos persiste, lo que no puede pasar por alto la FGE, a menos que pretenda permitir la impunidad política.

***

Vaya plantón que le armaron a la jueza Sabela Patricia Asiain Hernández, titular del juzgado Décimo de lo Familiar, a quien trabajadores sindicalizados acusan de acoso laboral y exigen su destitución inmediata, pues ya están cansados de las actitudes déspotas de la juzgadora.

Asiain Hernández fue parte del batidero que dejó a su paso Luz Estela “Lucha” Castro. Así llegó al cargo en el que fue ratificada apenas el pasado cinco de enero.

Ayer, decenas de trabajadores se plantaron afuera del juzgado para exigir un cese al acoso laboral que desde su llegada ha ejercido la juez y que se ha hecho más visible a raíz de que fue ratificada.

A la juzgadora la señalan de rotar constantemente de sus funciones al personal con el que cuenta, además de que les ha “desaparecido” documentos, así como el constante maltrato verbal con el que se dirige a los empleados.

De esta manera, piden la intervención del Consejo de la Judicatura y que la jueza sea separada de manera inmediata de sus funciones, mientras se desahoga la investigación en su contra.

***

Como si se tratara de una festividad propia del dos de noviembre, la muerte revivió entre vecinos de la colonia Panamericana, en específico de los que viven a los alrededores de la calle Carbonel y Uruguay.

Los vecinos dicen que la muerte ronda por este sector, pero ahora en forma de funeraria.

El comité de vecinos de dicha colonia comenzó a mostrarse en contra de la posible instalación de la funeraria La Nueva Luz, en la calle Uruguay número 501 esquina con Carbonel.

Los afectados señalan que en los últimos meses se han intensificado los trabajos de remodelación en el lugar, lo que los hace pensar que siguen con la intención de continuar con el proyecto de la funeraria, a pesar de que se ha evitado que se otorguen los permisos del municipio.

Desde el 2016, conforme a derecho y ante las instancias correspondientes, lograron que se determinara la improcedencia y el no otorgamiento por parte del gobierno a dicho particular sobre permisos de uso de suelo, permiso de impacto ambiental, autorizaciones municipales, licencias, avisos, etc.

Muestra de que en últimos días los trabajos de remodelación en lo que era una vivienda se ha reanudado para adaptarla a una funeraria, los vecinos comentaron que se han comenzado a montar al menos 10 equipos de enfriamiento, conocidos como minisplits.

Hace algunas semanas, algunos vecinos tuvieron un acercamiento con el dueño, ya que estaban metiendo mobiliario propio de una capilla.

Aunque el propietario les dijo que se usará como casa habitación, verbalmente les respondió que ya se dejaran de “chingaderas” y que se preocuparan “cuando estén metiendo a los muertitos”.

El tema apenas empieza a levantarse, ya que los vecinos hacen un atento llamado a la autoridad estatal y municipal para que tomen cartas en el asunto. Por lo pronto en las viviendas de dicho sector han comenzado a mostrar su inconformidad con lonas en contra de la construcción de la funeraria.

***

A Bertha Caraveo, Senadora por Morena, no le han bastado los temas por violencia de género en los que ha estado saliendo a la luz pública estos últimos días, el primero por una resolución dictada a su favor y el otro, por una denuncia interpuesta contra el comediante y youtuber Chumel Torres.

En los pasillos de la política se ha mencionado que la semana entrante, la senadora morenista estará inaugurando su casa enlace, justo en una de las zonas de mayor arraigo en la ciudad y de más fácil acceso: la avenida Universidad, justo enfrente del Campus Uno de la UACh.

Apenas el pasado lunes, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE) le daban la razón en la denuncia interpuesta por violencia de género en contra del diputado federal panista, Mario Mata Carrasco.

No conforme con ello, en pleno ocho de marzo, Caraveo interpuso otra denuncia, también por violencia de género, en contra del apabullado comediante Chumel Torres, aquel que pasó de ser un ingeniero de maquiladora a un conductor de espacios radiofónicos.

Con la apertura de esta casa enlace, se ha comentado que Bertha Caraveo, más que abrirse a la ciudadanía como senadora, comenzó a encampañarse rumbo a un proceso electoral que aún se ve lejano.

Veremos la convocatoria de la morenista en su próxima apertura de oficina. Los espaldarazos en este tipo de eventos son los que dan las primeras impresiones para los que quieren salir en las fotos.

***

Ha trascendido en los pasillos magisteriales que el profesor, Fernando Pacheco, pondrá su escaso capital magisterial al servicio de la alianza recién pactada entre Edgar Ramos y César Chavira, dentro de la sección 42 del SNTE.

Dicen los conocedores que poco le aporta Pacheco al proyecto promovido por el ex dirigente gremial Miguel Ramírez, recordado por su negro historial.

En el fondo, hay indignación, porque Pacheco abofetea a quienes inocentemente creyeron en él cuando se presentó ante la base como un prospecto genuino y real para encabezar la defensa de los trabajadores. Nada más alejado de la realidad.

Detrás de Chavira no sólo está Miguel Ramírez, lo secundan Rene Frías y Jesús Aguilar Bueno, bajo la sombra de Elba Esther Gordillo, en busca de regresar épocas manchadas de corrupción.

La declinación de Pacheco es rumor fuertísimo, porque no ha podido levantar el vuelo, no termina por convencer.

Al final, tanto Pacheco como Chavira no son otra cosa que moneda de cambio, simple mercancía de quienes tratan de seguir moviendo los hilos magisteriales, pese a su historial nada encomiable.

Debajo, la evidente intentona de colocar piezas en el comité seccional, con uno u otro proyecto.

Están convencidos que apoyar a Pacheco es jugar con la inteligencia de la base y ofender su capacidad de raciocinio.

Aún falta que se enciendan los ánimos en el proceso electivo del relevo del profesor Ever Avitia en la sección 42 del SNTE.