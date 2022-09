-Revuelo por premio de 800 mil a policías

-Amanecieron sin ser directores en la UACH

-Mejor bodega que prensa en el Congreso

-Cae falso bastión moreno de la UACH

Entre antier y ayer, una convocatoria para otorgar premios a los policías estatales generó enorme revuelo entre la tropa, tanto por el monto como por la forma en que habrán de repartirse 800 mil pesitos en premios que sacó de su cartera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Por la nada despreciable bolsa, los angelitos de la Policía Estatal se pusieron a armar sus expedientes con todos los requisitos que les exige la tramitología burocrática, desde la evidencia gráfica que los haga dignos de participar por un premio hasta las copias de los informes de consignación que han entregado a sus superiores.

La convocatoria no puso fácil el trámite de postulación. Pide desde los exámenes de control de confianza aprobados hasta no tener inasistencias al servicio, además de suficiente respaldo documental para acreditar que los agentes han hecho carrera destacable en la corporación.

Las desconfianzas, que nunca faltan y de las que varios se han aprovechado, surgieron porque el proceso es más rápido que una hamburguesa de McDonald´s. Sólo se reciben solicitudes del 26 al 29 de septiembre, para que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, delibere el próximo tres de octubre.

El método fast track, obviamente, generó una oleada de sospechas sobre la posibilidad de que el premio ya esté decidido previamente para algunos consentidos de los mandos, lo cual no tiene que ser verdadero, pero desde luego reforzó las desconfianzas.

El otro punto que también fortaleció las dudas es la poca claridad en el reparto de ese casi millón de pesos que generosamente dispuso la dependencia estatal.

Los 800 mil pesos quedan en el terreno de lo ambiguo. Dicha bolsa igual puede ser para uno de los agentes como para 100, 200 o más, supuesto, éste último, que diluiría hasta el grado de lo insignificante el premio que busca reconocer las trayectorias destacables en la corporación.

Fuera de estos y otros cuestionamientos surgidos, la iniciativa no deja de ser plausible por tratar de incentivar a elementos que históricamente han sido maltratados por el gobierno, pues los policías trabajan con prestaciones mínimas, sueldos bajos y un régimen que les exige dar la vida de ser necesario, sin reconocerles el sacrificio.

***

Ya no les alcanzó a los directores de Contaduría, el rebelde Luis Raúl Sánchez; ni a sus compañeros de Medicina, Luis Hinojos; Ingeniería, Javier González y Químicas, Pedro Javier Martínez, para llegar al informe del rector Jesús Villalobos Jión.

Pero no son sólo ellos. Son cuando menos 10 los directores que tampoco les alcanzará para llegar a la elección programada para el viernes, donde deberá salir humo blanco en Zootecnia, Ciencias de la Cultura Física, Ciencias Agrícolas y Forestales, Enfermería y Nutriología y Artes.

Estos directores y los demás están siendo sustituidos por encargados de despacho. En Conta prefirieron al decano, a la sazón padre de la directora electa. No podía quedar en mejores manos Cristina Cabrera.

En el caso de Ciencias Políticas y Filosofía, vence el cargo del actual director el viernes 30 de septiembre, por lo que se espera un acuerdo de Consejo para designar encargado; en Economía y Derecho estaría venciendo el lunes próximo.

No es menor la situación, ya que estaríamos hablando de nuevos jugadores en el Consejo Universitario de este viernes, aunque no debería haber sobresaltos, cuando se designe a las facultades que hayan enviado su terna o bien, que no se encuentra bajo impugnación. Faltan aún Zootecnia, Ciencias de la Cultura Física, Ciencias Agrícolas y Forestales, Enfermería y Nutriología y Artes.

El cargo del actual rector, Jesús Villalobos Jión, vence el próximo 4 de octubre, de acuerdo al nombramiento extendido en sesión de Consejo Universitario el pasado 26 de noviembre del 2021; al día siguiente, cinco de octubre, toma posesión el rector electo, Luis Rivera Campos, quien tomará protesta a los directores de facultad cuyo cargo concluye en el 2028.

***

El viejo edificio que ocupa el Congreso del Estado ha sido objeto de diversas modificaciones y adecuaciones para ser lo más funcional posible, de modo que todas las personas que laboran en él cuenten con un área adecuada para desempeñar sus funciones.

Sin embargo, se ha dejado de lado a la prensa que cotidianamente acude al recinto para realizar su trabajo, al grado de ningunear la actividad periodística.

Y es que el espacio designado para los representantes de los medios de comunicación, el cual se encuentra al fondo del mezanine, es utilizado como bodega, dejando a la deriva a los reporteros, quienes tienen que buscar otro espacio para desempeñar su labor.

Aseguran que la instrucción de almacenar todo lo que no se utiliza en el área de prensa, la dio directamente Anaís Magallanes, titular del área de Relaciones Públicas del Congreso local, quien con todo el desparpajo del mundo dio la orden bajo el argumento “que al cabo es donde están los reporteros”.

De esa manera, es como son ninguneados los reporteros que cubren la fuente legislativa, que por si fuera poco, durante las sesiones del Congreso deben lidiar con el excesivo ruido que existe en el área que les es designada y en que, en muchas ocasiones es utilizada por asesores de los diputados y personas ajenas que se adueñan del espacio.

La nueva presidenta del Congreso es muy sensible al oficio periodístico, sin duda tomará cartas en el asunto.

***

Señalado por hacer transa con la venta de terrenos sindicales y tratar de vender el gremio al morenismo, fue echado por la puerta de atrás el ahora exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Ricardo Moncayo.

La elección de las bases de trabajadores universitarios, realizada en una asamblea de fin de semana, terminó en un rotundo rechazo a la gestión de Moncayo, quien presumía falsas relaciones políticas con altos mandos de Morena en la entidad, para empezar con el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar.

Era totalmente falso que el líder sindical recién botado tuviera gran influencia al interior del partido guinda. Quedó evidenciado como farsante cuando contendió y perdió estrepitosamente el 31 de julio, cuando contendió para ser consejero estatal de Morena.

Igual de falso era que el gremio de trabajadores administrativos universitarios estuviera entregado al morenismo. El sindicato era un falso bastión que nomás él usaba para presumir y tratar de penetrar en el círculo político.

Ante eso, su proyecto de reelección fracasó, por lo que debió entregar el timón a Salvador Delgado, empleado de la UACH enfrentado con Moncayo, aunque en algún momento pertenecieron al mismo grupo laboral que buscó el control sindical.

La elección de Delgado estuvo condicionada, de acuerdo con el común de los trabajadores, a que el sindicato retome el rumbo, se aleje de los negocios chuecos de Moncayo y enfoque sus baterías en la defensa de los derechos laborales ganados por la organización.

***

Diputados locales de Morena han decidido aprovechar cualquier escenario para generar conflicto en el Congreso, con el resto de las bancadas, pero de manera especial con el PAN.

La última que hicieron, que no tiene nombre, consistió en acarrear a personas de un sector tan vulnerable como lo son quienes padecen alguna discapacidad.

A pesar de sus dificultades para trasladarse, este martes les hicieron ir a la Torre Legislativa sólo a escuchar sus mensajes y a echar brava, casualmente, a los gobiernos y diputados del PAN.

Se trataba supuestamente de una consulta, pero se convirtió en un acto partidista. Cuauhtémoc Estrada le dio la palabra a la líder de Unión de Discapacitados de Chihuahua, Laura Fuentes, para que se fuera con todo en contra de gobiernos azules y, al concluir, simplemente el líder morenista se retiró.

La mesa estuvo llena para el acto protocolario, pero cuando empezó realmente la chamba, arrastrar el lápiz, todo mundo se fue y la mesa quedó casi vacía.