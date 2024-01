-Salen caras comisiones por tarjetas Bienestar

-Números que no cuadran en tasa de homicidios

-Primero fue Coloradas, después Satevó

-En Bellas Artes, homenaje a Solares

Hay un círculo vicioso con las tarjetas del Bienestar, que terminan afectando a las personas beneficiarias, la mayoría de ellos adultos mayores.

Resulta que si no quieren pagar los beneficiarios una comisión a las instituciones bancarias de carácter comercial, que son quienes más cajeros tienen, deben hacer largas filas en los escasos cajeros localizados en bancos del Bienestar.

La consulta en un cajero que no es parte del gobierno federal cuesta de seis a 10 pesos, y el retiro de efectivo, sea el monto que sea, va de 15 a 30 pesos. Obviamente BBVA, que es el que tiene mayor cantidad de cajeros, cobra la más alta comisión en el mercado.

Tenemos foto de una lona localizada en el edificio de la delegación del Bienestar en la avenida Ocampo y Bolívar, en la cual se anuncia que la tarjeta del Bienestar ya es aceptada en puntos de compra electrónica y en cajeros de todas las instituciones bancarias, pero lo que no dice son las enormes comisiones cobradas y que terminan golpeando la economía de estas personas beneficiarias.

Por eso veremos siempre que cae el depósito en los diferentes grupos de beneficiarios, esas largas colas afuera de los Bancos del Bienestar, haga frío o calor, llueve o no, para tratar de evitar esas altas comisiones.

***

El domingo a las 12 del día se efectuará un homenaje póstumo al juarense Ignacio Antonio Solares Bernal, narrador, ensayista, articulista, dramaturgo, editor y académico.

El homenaje tendrá lugar en la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes, en la ciudad de México, a casi seis meses de la muerte del también periodista cultural.

Estarán como presentadores en el evento Sara Poot, José Gordon, Sandra Lorenzano, Francisco Prieto, Antonio Crestani, y el chihuahuense, Javier Contreras, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y articulista de El Diario.

***

Tendría que revisarse la metodología con la cual el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública está sacando sus datos para calcular la tasa de homicidios para Chihuahua y el resto del país, porque nada mas no cuadra.

En el portal oficial del secretariado, la tasa calculada de homicidios dolosos para Chihuahua, en el año 2023, es de 41.51 homicidios por cada cien mil habitantes; el 2022 es de 42.73 y el 2021 de 53.69.

La cuestión es que, tomando los datos que Tresearch, cierra en materia de homicidios el año pasado, con dos mil 071, y la población del último censo del Inegi para el estado, que es de 3 millones 741 mil 869 habitantes, la tasa por cada 100 mil habitantes es de 55.35.

La diferencia no es menor, es de 15 homicidios más a los calculados oficialmente por el secretariado, que es el responsable de recabar la información relativa a este y otros delitos.

Acudimos a los datos del secretariado en materia de homicidios del año pasado, y cierra al mes de noviembre con mil 902 homicidios en general y mil 620 homicidios dolosos.

Pues aun haciendo el cálculo con este último dato, la tasa es de 43. 29, sin contar diciembre, con lo cual fácilmente subirá a 47, si no es que un poco más, porque cerraría casi en dos mil homicidios estrictamente dolosos.

La danza de los números no retrata ni de cerca la tragedia humana que existe detrás de cada uno de esos homicidios, por lo que uno solo de ellos omitido o minimizado es indudablemente un intento perverso de ocultar la realidad y el triste drama de esas muertes.

***

Durante muchos años dio problemas la casilla electoral a instalar en la comunidad de Coloradas de las Vírgenes en Guadalupe y Calvo, por la cuestión de la inseguridad derivada de los grupos delictivos actuantes en la zona.

Había mucho riesgo para capacitadores y personal de organización electoral, que debía recorrer las barrancas y cerros para llegar a los ciudadanos insaculados para ser funcionarios de casilla, y después, para efectuar la entrega y recepción del material y documentación electoral.

Adicionalmente, los problemas propios por inaccesibilidad debido a lo intrincado del territorio, amén de las cuestiones climatológicas, particularmente las lluvias que luego caían en junio-julio, y que solo con 4x4 podía accederse, y a veces a lomo de mula, literal.

En las elecciones anteriores, las del 2021, la única casilla no instalada no fue esta de Coloradas, sino una perteneciente al municipio de Satevó. Buscamos el dato en los mismos archivos del IEE y lo que encontramos es que se trata de la casilla correspondiente a la sección 2610, de la cual no hay resultados electorales y por eso presumimos que de ella se trata.

La cuestión que evitó la instalación de la casilla fue la misma, los grupos de la delincuencia organizada en la región que generaron un auténtico foco rojo, por lo que al final, por la zona tan caliente se decidió no instalarla, orientando a los ciudadanos a otras casillas para ejercer su derecho al voto.

Para esta elección, si bien no hay un mapa de riesgos oficial, los focos de alarma están distribuidos por la zona serrana, con mayor o menor intensidad, los cuales deberán irse atendiendo uno a uno en la mesa de seguridad, donde participa ejército, Guardia Nacional, Fiscalía Estatal y Policía Estatal, y pensamos ya está incorporado el órgano electoral estatal y federal.

Es cierto que la institución electoral carece de facultades en materia de seguridad, y que ésta es responsabilidad de la autoridad federal, estatal y municipal.

***

El alcalde, Marco Bonilla, sigue posicionándose en los primeros lugares en las encuestas políticas nacionales como uno de los mejores ediles de las ciudades capitales de México, proyección que lo lleva a tener el respaldo para repetir en el 2024.

En esta ocasión fue la encuestadora Rubrum que reveló que Bonilla sigue manteniendo el primer lugar en trabajo y desempeño, cuestión que ha venido sosteniendo por casi un año.

A la par, la encuestadora Mitofsky publica en su más reciente edición que Bonilla Mendoza aparece en el quinto lugar a nivel nacional de los presidentes municipales.

Este respaldo marca que el camino a la reelección está más que consolidado, sin embargo, Bonilla sigue mostrando que el trabajo mata grilla y las exigencias a su equipo son constantes, como si no hubiera nada seguro, un trabajo de 24/7 y un cumplimiento a las denuncias de la gente, cual debe ser.