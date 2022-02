-Salieron de la UACh forrados de billetes

-Traen pecado tres secretarios en “oso” de chuecos

-Sale más pus en absolución de Corral en el TEE

-No se ven medidas preventivas vs Covid en la UACh

Todavía no se sabe cuánto se llevaron, pero es un hecho que salieron forrados de billetes los secretarios que asistían a Luis Fierro Ramírez en la rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este es el nuevo escándalo que retumba desde la Facultad de Filosofía hasta el centro de la ciudad.

Entre otras evidencias, tenemos en versión digital de GPS dos oficios girados por el exrector en los que ordena pagar su liquidación a su secretario particular Alan Roberto Rentería y a su secretario privado Juan Pablo Martínez.

Sí, tenía dos secretarios de alto rango, como manda la austeridad pregonada en los discursos.

En cada oficio, Fierro solicita al director administrativo de la UACh, Francisco Márquez Salcido, la liquidación correspondiente al puesto de cada uno, a partir del 26 de noviembre de 2021.

Los documentos están fechados el 24 de noviembre, días antes de que Fierro oficializara su renuncia ante el Consejo Universitario. Incluso antes de la primera versión de su separación, que fue el día 25, cuando públicamente todavía negaba que dejaría el cargo.

Eso se explica porque desde días antes Fierro ya tenía la advertencia de que renunciaba o lo destituía el Consejo, dado que había incumplido compromisos políticos de llevar la fiesta en paz dentro de la universidad, institución que pretendía entregar a intereses moreno-corralistas.

Señal inequívoca de que tanto el exrector, los beneficiarios y el que todavía se sostiene como director administrativo, sabían que hacían algo incorrecto, es la anticipación y voracidad con la que actuaron, a horas de que cayera Fierro.

Lo que no se explica es la ignorancia de la Ley Orgánica de la UACh por parte de quienes debían administrarla, del exrector hacia abajo.

Los académicos en funciones administrativas, como es el caso de los liquidados, reciben un sueldo superior, pero tienen prohibido pagarse retribuciones adicionales al terminar su comisión. Así lo estipula el artículo 58 de la norma que rige a la institución.

El caso tronó porque, para colmo, tanto Fierro como Rentería y Martínez, anduvieron de habladores presumidos al regresar a sus puestos en Filosofía. Y como el pecho de los demás profesores no es bodega, el dato llegó rápido a la Rectoría.

Seguramente el actual rector, el abogado Jesús Villalobos Jión, entiende perfectamente lo que dice la ley y ya tiene otra investigación abierta de las muchas que hay contra Fierro y secuaces, expertos en descapitalizar a la universidad.

***

Ha de ser mucha la presión por dar resultados en materia de seguridad, como para venir a Chihuahua a presumir una reducción, pero en materia de HDVO, o sea homicidios dolosos vinculados a delincuencia organizada, nueva clasificación para presentar los datos.

Nadie sabe a ciencia cierta de dónde sale esa clasificación, si por el tipo de arma utilizada, el calibre de las balas, el número de participantes, los antecedentes de la víctima o si algún detenido se dice integrante de algún grupo delincuencial. Por eso es que la base de tal clasificación es todo menos orientadora con una base objetiva.

Quienes hayan hecho la nueva revolcada de datos, lograron su cometido al presentar una imagen de disminución del 41 por ciento, como resultado de la estrategia para reducir la incidencia de homicidios en el territorio nacional.

Ya en el análisis nos encontramos con la cruda realidad. Ese porcentaje de disminución sale de la ocurrencia de comparar datos preliminares de enero de este año, 98 homicidios HDVO contra 168 ocurridos en julio del año pasado, cuando se inició con la mencionada estrategia. La lámina presentada en la pasada visita presidencial en nuestra edición digital.

Contrario a ello, si pusiéramos el dato de los homicidios dolosos de julio del 2021, que fueron 197, tendríamos un incremento evidente en lugar de supuesto decremento presumido.

Sí hay una disminución, pero no de ese tamaño. En los homicidios en general es de un 7 por ciento y en los dolosos del 6 por ciento. Pero los datos siguen siendo alarmantes, en promedio 199 homicidios se cometieron por mes el año pasado, 214 el 2020, 204 el 2019 y 173 el 2018.

Como se ve, no hemos podido ni siquiera regresar a los niveles de homicidios que teníamos cuando en diciembre del 2018 asumió las riendas el presidente López Obrador.

Hoy tendremos el dato de los homicidios de enero de acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, que con todo y la cuchareada que se le da a los mismos, al menos es un indicador serio para ver qué ocurrió, antes de echar las campanas al vuelo.

La nueva clasificación es indudable que pretende, aún con todos los cariños y parabienes deseados en la pasada visita, trasladar la responsabilidad al Estado y a los municipios en aquellos homicidios que no son HDVO. Es un repartir culpas, cuando en realidad casi la totalidad de homicidios trae la marca de los grupos de la delincuencia que se disputan la plaza en el territorio chihuahuense.

***

En muy buen aprieto están quienes firmaron el decreto de regularización de chuecos para cumplir con la orden presidencial de sacar a las agencias aduanales del proceso de regularización de automóviles chocolates, y que el contribuyente solo pague los dos mil 500 pesos prometidos. Hay un oso, una pifia en el decreto que contradice las instrucciones presidenciales.

Tendría que emitirse un nuevo decreto de regularización eliminando del proceso a las agencias aduanales, pero entonces alguien tendría que asumir dichas funciones, que por ley le han sido trasladadas a dichas empresas, y que buscan reducir la carga del gobierno federal.

El decreto actual inserto en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de enero, firmado y publicado por el mismito presidente de la República, junto con Tatiana Clouhtier, Rogelio Ramírez y Rosa Isela Rodríguez, secretarios de Economía, Hacienda y Seguridad, hace alusión con muchísima claridad a la intervención de los mencionados agentes aduanales. Ni modo que no lo hayan visto.

“ARTÍCULO 6.- En la importación definitiva al país de vehículos usados en los términos del presente Decreto, el propietario deberá realizar el trámite de importación definitiva por conducto de agente o agencia aduanal”.

Es decir, la intervención de los agentes aduanales ya estaba prevista en el decreto, sólo que alguien no se lo dijo al presidente, o se lo dijo a medias, como si las agencias fueron una extensión del gobierno y damas de la caridad. Ellos cobran un jugoso arancel autorizado por ley.

Obviamente, sacar a las agencias aduanales no será sencillo. Como la regularización tiene dos fines, la seguridad y el aspecto social, para cumplir con el primero deberá haber alguien del mismo gobierno, si no son las agencias, quien verifique que el auto no es robado y que no ha estado implicado en algún ilícito.

***

Escarbándole poquito, sólo poquito, empieza a salir pus en la absolución a Javier Corral en el Tribunal Estatal Electoral...Y ha saltado donde menos se piensa.

La historia empieza con Sergio Javier Molina Martínez, oriundo de Hidalgo del Parral, actual Consejero de la Judicatura Federal hasta el 2024.

Su carrera fue meteórica, igualita que la de su hermano Hugo. Fue hecho juez de distrito cuando César Jáuregui Robles se desempeñó en el mismo cargo que ocupa él, Consejero de la Judicatura, del 2009 al 2014. Fue César el primer secretario general de Javier Corral.

Esta situación fue determinante para la designación de Hugo Molina Martínez como magistrado en el Tribunal Estatal Electoral, sin mayores méritos ni carrera judicial, y sin justificación de hecho o de derecho del porqué lo elegían, incluso por encima del principio de paridad de género. Fue la misma vía para que le fuese otorgada una plaza de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

No es casualidad entonces el que hayan dejado pasar el tiempo y hacer la faramalla, absolviendo al perpetrador de violencia política de género contra Maru Campos cuando andaba en precampaña electoral.

Molina, igual que varios de sus compañeros togados, por sus actos, se evidencian a todas luces al servicio del exgobernador.

***

Falta una semana para el regreso a clases presenciales en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y no se ve por ningún lado operativo alguno de gel antibacterial, cubrebocas, filtros sanitarios, ni balance de las condiciones de aulas y el espacio para recibir a los alumnos.

Ya deberían estar en cada facultad esos insumos indispensables para un buen retorno, y nos dicen que no se ven por ningún lado, lo mismo que el responsable médico designado apenas hace unas semanas, el doctor Martín Cisneros.

Si Rectoría lo está dejando en manos de cada unidad académica y éstas en cada docente, el tema se convertirá en un desorden, con el grave riesgo que ello significa. Ayer los contagiados fueron casi 800.