-Salieron de Las Potranquitas con hielera llena

-Ya se habían repartido el botín los directores

-Sirven de mal ejemplo Aras, Actinver y Bankaool

-Mucho le ayuda “Lucha” a Anita Herrera

Ministeriales tirando balazos en el interior, riñas constantes, borracheras fuera de horario y ahora dos muertos en el exterior, marcan el historial del bar Las Potranquitas, ubicado en la avenida Juan Escutia, al norte de la ciudad.

El nuevo escándalo, registrado la madrugada del pasado jueves, de nuevo fue a causa del excesivo consumo de alcohol a deshoras dentro del negocio; tanto los dos muertos como otros, además, salieron del lugar con cervezas y hasta una hielera para que no se calentaran.

Tiene el bar desde 2019 dando de qué hablar entre los giros negros de la ciudad, que ya es mucho decir. Junto con el Old Barrel de la ya no tan exclusiva zona del periférico De la Juventud, son de los que tienen fama de “after” con permiso extraoficial de Gobernación Estatal y Municipal. De eso no hay ya duda.

La evidencia del descontrol (fotos en versión digital de GPS, tomadas ya de día y después de los hechos), también lo es del descarado proteccionismo al negocio, que junto con otros parece tener fuero para operar a sus anchas.

Quién sabe de a cuánto es la protección que paga el negocio, pero no lo molestan ni las policías estatal y municipal, ni las áreas de alcoholes de ambos niveles de gobierno, que se supone deben romper los vicios del pasado.

Ahora que pasa de nuevo un hecho delictivo, desde las áreas de seguridad piden poner atención a algo muy relevante: el negocio no fue clausurado de inmediato, como pasa con cualquier otro no protegido, al que no le perdonan ni 15 minutos fuera de horario.

Fue hasta que se hizo pública la no clausura que Gobernación Municipal acudió a ponerle sellos al lugar. Antes no lo había hecho y ni siquiera registro oficial tenía del suceso. Bastante raro.

La tarea pendiente es para Eloy García Tarín, director estatal de Gobierno, y el recién estrenado subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva.

***

Difícilmente los directores de las 15 facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua podrán presentarse como candidatos a rector el próximo año, dado que todos son embarrados en el perverso plan del exrector Luis Fierro para repartirse el poder por varios periodos.

El nuevo modelo educativo de la UACH se les vendió a los titulares de las unidades académicas con una visión política más que profesional.

Nadie se opuso porque el acuerdo, el pacto, el amarre con los directores era el de repartirse el botín que dejaría el cambio de sistema de la universidad, que en lo académico le daba en la torre a los planes educativos, pero en lo político les garantizaba seguir en la nómina.

Tal acuerdo establecía que el próximo rector, a elegirse en 2022, saldría de esos 15 directores, de los cuales seis encabezarían los departamentos en los que ahora se dividiría la universidad, dado que ya no tendría facultades.

Los restantes que no quedaran a cargo de algún departamento o área, se irían con alto cargo asegurado a la rectoría de la UACH, para acompañar al nuevo rector.

Todos felices y contentos por el reparto. Por eso nadie respingó más allá de algunas tímidas voces que criticaron el modelo. ¿Y los estudiantes? Bien, gracias.

Darle el aval a Fierro Ramírez por la mera ambición política parece descalificar a todos los directores actuales que pretenden continuar la añeja tradición: que de entre ellos salga el próximo rector, porque se consideran los únicos con derecho sagrado a la rectoría.

Aunque ahora sobran los que dicen que estaban en contra del nuevo modelo, la realidad es si hubieran manifestado su oposición en el momento oportuno, difícilmente se habría implantado eso que significó la pérdida de tres semestres para miles de alumnos.

Esos alumnos que ahora pretenden dirigir desde una nueva rectoría, no les importaron en la negociación del nuevo modelo. Así ni cómo pretendan entrarle al juego, con qué cara.

***

Con una crisis de las financieras será como cierre el año 2021, después de un último trimestre fatal para este sector que le arruinó la Navidad a miles de familias chihuahuenses.

Aunque se cuecen aparte por su propia naturaleza, Aras Business Group, Actinver y Bankaool van a pasar a la historia como el mal ejemplo del manejo financiero privado, pues en los tres casos existe la coincidencia del riesgo o la pérdida del patrimonio de sus inversionistas.

Aras, con más de dos mil denuncias penales y un director ejecutivo, Armando Gutiérrez Rosas, empeñado en vender espejitos, es sin duda la lección más dura y difícil para los estafados que creyeron en los rendimientos fantásticos que nadie en el sistema financiero formal podría dar.

Actinver, banco y casa de bolsa, será el que le siga en las lecciones de los riesgos, pese a que forma parte del sistema formal.

La deficiencia de su control interno, reflejada en la operación de su exdirector hasta ahora desaparecido, Gonzalo Luis F.A, le ocasionó ya procesos penales en contra por las afectaciones que a finales de noviembre se valuaban hasta en 400 millones de pesos.

Los focos rojos ahora estarán por los siguientes meses en el transformado proyecto de lo que era el Banco Progreso -denominado Bankaool tras la adquisición del cascarón de esa marca- que durante todo el año ha dado señales preocupantes en su capitalización.

Bankaool, que dirige Sergio Segovia, pero del que ya es dueño el norteamericano Brad Hanson, está en la ruta de ser un banco promotor del desarrollo regional, para convertirse en un simple remesero comisionista, lo que es una traición a su origen de fuente de financiamiento del sector primario.

Las tres instituciones, unas más serias que otras, deberán seguirse con lupa por autoridades estatales y del sector financiero nacional, por el mal ejemplo y serio riesgo que representan para los inversionistas.

***

Mucho le ha de ayudar Luz Estela “Lucha” Castro a la exsecretaria del Trabajo, Ana Herrera Laso, que en su afán por quedarse con la notaría de su padre, Armando Herrera, cayó en el juego sucio de la política corralista contra todo lo que se le atravesara.

Dos gráficas (pueden verse en GPS versión digital) dan cuenta de ese apoyo y protección que le vendía “Lucha” a la exfuncionaria que por casi cinco años acompañó el decadente régimen que por fin terminó en septiembre de este año.

En una aparece “Lucha” con Ana y Ericka Mendoza, cuando tenían todo el poder. Una en la Judicatura, otra en el Ejecutivo y la tercera en el Tribunal Superior de Justicia, que la primera infiltró a tal grado que todavía se padecen sus excesos.

La otra es más reciente. Es pantallazo del mensaje posteado en Facebook donde Castro sale en una innecesaria defensa de la aspirante al ejercicio del notariado.

Así respondió “Lucha” a las revelaciones del notario Luis Raúl Flores Sáenz y de la propia gobernadora Maru Campos, sobre la fabricación de evidencias con las que Javier Corral trató de inculpar a ambos en el fallido caso de los recibos “notariados” de la supuesta nómina secreta.

Pareciera que Herrera nunca ha oído la realista máxima de la picaresca política local, “no hay peor lucha que... Lucha Castro”; lo ignora o no le queda de otra, por algún compromiso desconocido, que aguantarla a su lado.

Si lejos de esa influencia la notaría a la que aspiraba hace unos meses se veía lejana, con ella de consejera dicha posición está a años luz.