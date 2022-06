-Salió de Index porque lo pescaron en movida

-Amarran foro de ciudades inteligentes

-Le echan ojitos políticos a movimiento social

-Abren la puerta a extorsionadores

Muy callado y tratando que no se diera a conocer, durante más de 11 meses Index Chihuahua llevó el proceso de cambio de su dirección argumentando la salida de su titular, César de la Garza “como una refrescada” después de más de una década que estuviera al frente del organismo empresarial.

La realidad de las cosas es que existió un choque entre dos instituciones importantes en el estado.

Resulta que Fechac capítulo Chihuahua, a través del Presidente, Hugo Loya, destapó y evidenció con pruebas contundentes, movimientos extraños en inversiones por parte de César de la Garza donde buscaba beneficiar, en uno de los proyectos de ambas organizaciones, a una empresa constructora ligada a él mismo en un claro conflicto de interés que dejaría mal parado a Fechac y a la transparencia en Index…

Al final esa fue la razón sobre la salida de De la Garza.

Muy calladito lo tenían pero el tiempo saca a la luz todo. Hoy no fue la excepción. Ahora dicen que a César de la Garza lo andan queriendo reciclar y rescatar en otro nuevo “CIKLO empresarial…".

***

En el Gobierno municipal de la capital amarraron un foro en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad de Guadalajara y ONU Hábitat, el cual forma parte de los eventos previos a la Cumbre del Hábitat de América y del Caribe 2022.

La cumbre es uno de los encuentros más importantes a nivel mundial en materia de desarrollo de ciudades sostenibles.

Este evento se realizará mañana y lleva como título “Interconectando Ciudades Inteligentes: La Gestión Inteligente del Desarrollo”, con el objetivo de abrir un espacio para compartir experiencias, conocimientos y políticas públicas entre las figuras que intervienen en el crecimiento de las ciudades desde diversos enfoques.

De la lista de invitados participantes destacan Martha Delgado Peralta, presidenta de la Asamblea General de la ONU-HABITAT y Elkin Velásquez Monsalve, director regional para América Latina y el Caribe de la misma organización internacional.

También están confirmados para participar Ignacio Kunz Bolaños, del Lincoln Institute of Land Policy y José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable del Gobierno de México, entre otros.

***

A pesar de que ya tiene varios años funcionando, a fechas recientes está llamando mucho la atención un movimiento social en varias de las colonias más populosas de Chihuahua, promovido por la asociación civil “Acción Comunitaria para tu Ciudad”.

Esta organización está subiendo como la espuma ya que de manera natural conformó una estructura social que los mismos partidos políticos envidian; cuenta con redes intervecinales y de promoción a los barrios, bajo un esquema que denominan “Crezco en Comunidad”.

La muestra tangible es que en cada uno de sus eventos aglutinan a cientos de personas y siguen ganando cada vez más adeptos.

Seguramente en 2024 sería un importante factor si es que decide meterse a la actividad política, a pesar de que sus dirigentes insisten en que están enfocados al trabajo de campo y a seguir en la talacha para cubrir las necesidades de las colonias.

Pese a eso, ahí le van ganando el mandado a los partidos y ya les empiezan a echar ojitos.

***

Confirman los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que viven en un mundo irreal, alejados de la condición de violencia que tiene asolados a los ciudadanos auténticamente de bien.

Declarar inconstitucional la pena de prisión altísima cuando concurren agravantes que se aplica a los extorsionadores, es casi casi avalar con una palmada en la espalda y una leve amonestación, la gravísima actividad delictiva que realizan.

Son abrazos y no balazos la receta, muy lejos de una pena de prisión lo suficientemente elevada para desincentivar la comisión de la extorsión, que, durante los años precedentes, asoló a comerciantes, profesionistas, y a cualquiera al alcance de los grupos criminales dedicados a esta industria.

Son ochenta más o menos los detenidos en prisiones bajo este cargo, muchos de ellos ya condenados, otros apenas en proceso.

Ninguna casualidad es que actualmente, en lo que va del año, sólo se hayan denunciado tres casos de extorsión, que aún y con subregistro, es una cifra bajísima para lo que ocurría en años pasados, en que se convirtió esta práctica ilegal en casi un deporte, por la impunidad que reinaba.

No vieron los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el ponente, Juan Luis González Alcántara, que la extorsión en general es castigada de 5 a 30 años y que sólo cuando hay ciertos agravantes, muy justificados, como por ejemplo se logre la entrega de dinero, se cometa contra menor, se haga desde las prisiones, haya violencia o una relación de confianza, aplicarían las penas de 30 a 70 años.

Habrá que esperar a conocer los alcances de la sentencia del amparo, que debe aplicarse estrictamente al caso concreto y no al resto de los prisioneros, pero es la decisión una puerta abierta de par en par para buscar de inmediato la protección de la justicia federal, que les será otorgada con este criterio.

***

El escrito presentado por el diputado Oscar Castrejón en el que solicita seguridad con escoltas para Javier Corral, no es más que un copiar y pegar –"copy paste" en inglés- de una carta que aplaudidores y la cónyuge del exgobernador publicaron en redes sociales el año pasado.

Es un ridículo de escrito, con formato de exhorto legislativo, con una técnica ya no digamos jurídica, cero sintaxis ni argumentación; un libelo por los suelos.

Por ello no quedó de otra que bajarlo de último momento, con el argumento de que se necesitaba fortalecer la exposición de motivos.

Quienes le escribieron realmente ese exhorto a Castrejón son quienes firmaron en aquel entonces la susodicha carta, Agustín Basave, Francisco Barrio, Ana Lucía Baduy, Alejandra de la Vega, Blanca Gámez, Cecilia Soto, Cinthia Aidee Chavira Gamboa, Emilio Álvarez, Gustavo Madero, Jesús Mesta, Javier “Pato” Ávila, Juan Carlos Loera de la Rosa, y otros.

Con esos firmantes, iluso en pensar que iba a pasar. Quedó en un trabalenguas digno de aparecer en cuadro de honor de lo que no debe hacerse con el sueldazo de diputado.

“Podrán decir que tiene un sentido político este exhorto, lejos de eso, repito, es tener la conciencia en paz de que hicimos lo que estaba de nuestra parte para brindar seguridad que se está pidiendo a través de una carta abierta, nadie me pidió que hiciera este exhorto, lo hice porque fui subprocurador y siempre que pidieron protección, siempre tratamos de brindarla sin importar a quien se le brindaba esa protección cuando la necesitaba.

"Por las razones que haya sido ya la tienen, nadie me pidió que hiciera este exhorto, podrán decir que tiene sentido político, la conciencia en paz”.

Pésima operación del mandadero legislativo de Loera y del mismo Corral.

***

No se había secado aún la tinta del Periódico Oficial del Estado en que se publicó la creación de la Secretaría de Turismo, y ya estaba Edibray Gómez, protestando como primer titular de la misma.

Si alguien conoce el olor de lo recién impreso es el empresario dedicado desde hace muchos años a dicha actividad, compaginada con su paso por la Cámara de Comercio y los ejecutivos de ventas a nivel nacional.

Será el responsable de estructurar la dependencia que tendrá como responsabilidad fortalecer y detonar la industria sin chimeneas.

La toma de protesta corrió a cargo de la gobernadora. Antes lo acompañó por los pasillos de Palacio Luis Serrato, el coordinador de gabinete.

Ambos funcionarios se presentaron ayer luciendo la marca del momento entre algunos miembros de la nueva clase política en sus cintos, Salvatore Ferragamo.

Edibray se la jugó completa con Maru por la gubernatura y sacó adelante a un candidato común por la presidencia de Canaco, Omar Armendáriz.

En poco tiempo hizo grandes méritos para ganarse la que desde ayer es su responsabilidad, la recién creada Secretaría de Turismo.

***

La decisión del del Gobierno Federal de no cobrar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina, para que no caiga la popularidad del presidente Andrés Manuel, quien prometió en campaña que no habría más gasolinazos, ya les pegó a las finanzas de los gobiernos estatales y municipales de todo el país.

El alcalde Marco Bonilla, confirmó que la federación les confirmó un recorte de 28 millones de pesos de los ingresos federales para este trimestre que acaba de concluir, porque desde que se disparó el precio del barril de petróleo a nivel mundial por el conflicto Rusia-Ucrania, dejaron de cobrar este impuesto que reparten a los estados y municipios.

Bonilla Mendoza, dijo que ese recurso ya estaba considerado en la Ley de Ingresos del Municipio, por lo que ahora tendrán que realizar ajustes a las finanzas y ser ingeniosos para solventar ese recorte de ingresos que no esperaba la administración.