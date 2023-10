-Saltan en Delicias ante fracaso de diputado

-Operativo de seguridad exitoso

-Semáforos sin sincronía en toda la Tecnológico

-Reconocimientos DAI del Ichitaip en puerta

Tal como estaba anunciado, el diputado panista, Roberto Marcelino Carreón Huitrón, apenas llenó para su informe el pequeño auditorio de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UACH en Delicias, pues está más devaluado que un peso mexicano en tiempos de crisis.

El legislador presentó esta semana lo que, según él, era su segundo informe de gestión, pero en la tierra de los vencedores del desierto todos saben que nunca presentó el primero, pues nomás ganó y se olvidó del distrito.

Duró la mayor parte de su gestión lejos de la tierra, de los electores y hasta de los liderazgos que le ayudaron a obtener una curul que le ha servido para nadar de muertito. Ahora regresó porque tiene encima la amenaza de que, si no prende, puede olvidarse de ser postulado para la reelección.

Por eso, en el informe fueron vistos los que estaban obligados a ir, pero no lució estructura panista ni tampoco demostró capacidad de convocatoria, más allá de la ayudadita que le dieron otros para que no se vieran las butacas vacías del auditorio.

No por nada, tras el informe saltaron ya dos fuertes aspirantes para ser candidatos a diputados por Delicias, dado que el nombre de Carreón sube de intensidad los focos rojos que existen en la región. Hasta de color guinda se ponen.

Uno de los apuntados es Mario Mata junior, regidor actualmente cuyo mayor peso es el nombre de su papá, exalcalde y director de la Junta Central de Agua y Saneamiento.

El otro liderazgo, que rebasó por la derecha hace mucho tiempo a cuanto aspirante saltaba, es Esteban Grajeola, director de Gestión Ciudadana en el gobierno municipal deliciense, dueño de la gran estructura social y electoral del albiazul.

Así las cosas, el fracaso del legislador Carreón aceleró la competencia interna en una de las regiones de mayor relevancia política estatal, por ser una de las columnas que sostiene al Frente Amplio por México.

***

La historia detrás del cambio de Mónica Sofía por Cinthia Erika Domínguez Herrera en la vocalía ejecutiva del distrito 06 del Instituto Nacional Electoral (INE), en la capital del estado, tiene como trasfondo el desorden existente dentro de la institución.

La exfuncionaria electoral, quien quemó barcos para irse en busca de otra posición en el sector público, pero estatal, ya no aguantaba las órdenes y contraórdenes desde la junta local ejecutiva, y ésta a su vez desde la Ciudad de México.

La llegada de una oleada guinda al INE ha hecho trastabillar a más de tres, en todos los niveles.

Lo sucedido con la paridad de género en las nueve gubernaturas es sólo una muestra de la forma en que se están manejando las cosas hacia el interior, cuando era muy fácil aplicar la premisa del mayor beneficio a la mujer por histórica discriminación y desplazamiento en posiciones de poder.

Dejó Mónica los 50 mil pesos que tenía aproximadamente como sueldo mensual, una percepción no menor es cierto, pero nada frente a la incertidumbre de lo que viene.

Ella estaba firme en el puesto, que ganó en concurso, para sustituir al actual vocal de organización de la Junta Local Ejecutiva, Rogelio Villalobos Aragón.

Quien sucede a Mónica es Cinthia Erika Domínguez Herrera, quien ya casi adoptaba la nacionalidad juarense, porque tenía tiempo en ese terruño,

***

El alcalde, Marco Bonilla, tomó protesta este viernes a Martha González Rentería, del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C, y a Alma Cristina Treviño Olivas, de la Red de Discapacidad, como presidenta y vicepresidenta, respectivamente, del Comité de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género en el Gobierno Municipal de Chihuahua.

González Rentería sustituye a Graciela Ramos, fundadora de Mujeres por México, en este cargo honorario, todas ellas con reconocida y amplia trayectoria en el activismo por la defensa de los derechos de las mujeres.

Este Comité se ha involucrado de manera activa para enriquecer las políticas públicas que desde el Municipio se implementan para la atención, prevención y sanción de la violencia de género.

Justamente en días pasados, se registró una llamada de auxilio al 9-1-1 de una mujer violentada. Cuando llegó la unidad, el policía municipal no levantó el reporte para el Informe Policial Homologado (IPH) al considerar el asunto como una simple riña entre pareja. Martha González tuvo conocimiento del caso y habló directamente con el comisario, Julio Salas, para que interviniera, fue amonestado el policía por no atender debidamente al llamado de la víctima, rectificó y puso en consignación ante la autoridad al violentador.

No se puede desestimar ninguna señal de violencia contra las mujeres, pues eso sería ponerlas en mayor riesgo, y en ello se han profesionalizado y sensibilizado los elementos de seguridad pública como primeros respondientes.

Indudablemente la correcta actuación de la autoridad puede salvar la vida a una potencial víctima de feminicidio.

Sabemos que, por fortuna, el alcalde Bonilla ha dispuesto la política de cero tolerancia a la violencia de género.

***

Durante toda la semana fue vista una gran movilización de elementos de las diversas corporaciones policiacas en la zona del Campestre tradicional y San Francisco Country Club, así como diversas instituciones educativas, como La Salle.

Oficialmente fueron cuando menos medio millar de agentes los involucrados en tareas de vigilancia de miles de estudiantes de escuelas privadas, y sus familias, muchas de ellas bastante fuertes en el mundo financiero y económico.

Hubo quienes especularon que andaban los nietos de Carlos Slim o jóvenes de muy similar estatura económica, por lo que no fue extraño ver el movimiento de seguridad, con reconocimiento de tema sensible.

En ese contexto, hubo atención especial no sólo del gobierno local, sino de la autoridad federal; Carlos Slim sigue siendo el empresario del momento. Lo acabamos de ver en gira especial con el presidente de la República en el Tren Maya, no una sino varias veces.

Hubo extrañeza de las familias del Campestre por algunas revisiones un tanto exageradas, pero en la comprensión de la importancia de la vigilancia, por lo sensible del asunto.

Con excepción del joven que falleció por una afección anterior médica en el campus II de la UACH, no ha habido hasta el momento incidente alguno. Todo ha sido calma, como resultado del operativo implementado, ni modo que haya sido casualidad.

Dio resultado la planeación de la seguridad del Estado y el Municipio, con despliegue de elementos y unidades por toda la ciudad, incluyendo el Halcón I, en las tareas de vigilancia.

También tuvo mucho que ver la coordinación administrativa de las instituciones involucradas y el comportamiento de los asistentes.

***

Es un auténtico martirio circular por la avenida Tecnológico, desde la Homero hasta la Juan Escutia, pasadas las siete de la mañana.

Hay una ausencia de sincronización de los semáforos, más de diez en el tramo, que ponen los pelos de punta en los desesperados automovilistas que quieren llegar rápido a sus destinos.

No estamos hablando de la hora pico de entrada a las escuelas, sino en horarios que más o menos quedan fuera de esa dinámica, por lo que no es comprensible cómo es que no existe una sincronización de semáforos de acuerdo al aforo vehicular.

Hay una gran circulación de automóviles por esa arteria, eso es innegable, lo cual genera problemas, pero una ayuda con una adecuada programación de aparatos podría servir para desfogar adecuadamente el aforo.

Es la Tecnológico una vialidad que ayuda a facilitar el tránsito desde el norte de la ciudad, junto con el Periférico de la Juventud y la Sacramento, por lo que atenderlo en materia de sincronización podría auxiliar de mejor forma esa importante función.

***

Está preparando el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip) un reconocimiento para docentes que participaron en la capacitación de jóvenes en el Plan DAI, que les otorgó herramientas para acceder a datos relevantes de las instituciones.

El evento está programado para realizarse en el Salón Victoria del Hotel Quality Inn, el próximo jueves 26 de octubre.

Es un seguimiento al programa de socialización del derecho de acceso a la información pública, efectuado en años anteriores, en conjunto con diversas instituciones públicas, como la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La intención del encuentro programado es dar un espacio a ciudadanos para intercambiar ideas y reflexiones, para visibilizar y socializar el testimonio duro y aprovechamiento del acceso a la información, durante los últimos cuatro años.

El evento estará encabezado por la titular del Ichitaip, la Comisionada Presidenta, Amelia Lucía Martínez Portillo, y por el también comisionado Alejandro de la Rocha Montiel.

El tercer comisionado, Rodolfo Leyva, sigue sin aparecer por ningún lado. Está convertido en el más grande aviador de los servidores públicos de entes autónomos; por fortuna ya termina en diciembre.