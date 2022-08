-Saltó de la Peni; cayó casi en el Pollo Feliz

-Adriana trae la bendición de Mario Delgado

-Elección...y un mes para la entrega

-Molestos por desplegado de “Igor”

No paran las broncas al interior del Sistema Penitenciario de Chihuahua, la nueva es que entre las 3 y 4 de la madrugada del lunes, un reo no identificado burló los filtros de seguridad de la vieja penitenciaría, conocido como el Cereso Estatal 2, y de un salto pudo llegar a la acera de la avenida 20 de noviembre.

Obviamente, el acontecimiento ha sido manejado con total hermetismo por la autoridad responsable que trae la espada desenvainada contra el personal de turno, que estaba en su quinto sueño durante la acción, sí, aunque parezca mentira.

Con la caída, el reo se rompió la cadera, por eso ya no pudo avanzar, fue uno de los custodios quien pudo recapturarlo y de ahí lo mandaron al Hospital Central, donde es atendido.

La versión que corre en los pasillos de la Fiscalía es que el reo, al punto ebrio se subió a un taller y de ahí a la barda donde pegó el mal brinco, luego se arrastró y no pudo llegar más allá del Pollo Feliz que está en contra esquina del penal.

De buena fuente, llegó a este espacio que el sujeto que intentó evadirse, es un hombre con delitos comunes y no un "pesado", mismo que tras una borrachera en uno de los módulos habría apostado a sus compañeros que se iría esa noche.

El asunto fue ventilado en redes sociales a todo color, imagen de ello en nuestra edición digital.

***

Nada perdida anda Adriana Terrazas, de ser cierto lo que anda comentando, que trae el VoBo del merito presidente nacional de Morena, Mario Delgado, para asumir la presidencia del Congreso del Estado, a contrapelo de la jugada de Ariadna Montiel y el superdelegado, Juan Carlos Loera.

Eso habría ido a hacer en su viaje de la semana pasada, cuando estuvo en la capital del país cuando menos el jueves y viernes, mientras acá en Chihuahua casi se encendía la hoguera por parte de sus correligionarios, encabritados por su postulación a la presidencia de la mesa directiva.

Andaba Cuauhtémoc Estrada que no lo calentaba ni el sol, al fracasar en su intento de llevar al preferido Benjamín “Benjamón” Carrera a la titularidad del poder legislativo, por instrucciones y voluntad de Juan Carlos Loera, el delegado de programas federales.

Esa veladora encendida es en realidad auténtico cirio, porque siendo Morena un partido nacional, nada podría hacer el Comité Ejecutivo Estatal para expulsar a Adriana, porque de allá, donde se toman las decisiones, habría un alto tajante.

No es el único respaldo con el que cuenta Adriana, en la decisión pragmática de asumir la presidencia, que inicia a partir del primer día de septiembre próximo, porque ya el presidente del Consejo Estatal, Hugo González, claridosamente mandó decir que ellos –el grupo de Cruz Pérez Cuéllar- también comparten la opinión de que las posiciones de poder no se abandonan, sino que se ocupan.

El berrinche de último momento, tanto en la Junta de Coordinación Política, como al abandonar la sesión del pleno de la Junta Previa del Congreso, fue sólo eso, un exabrupto sin mayor consecuencia, aunque claro, se anticipa el recurso legal de ley, hasta para decir que no se quedaron callados.

***

Estará casi cayendo la tarde cuando estará Luis Rivera Campos siendo votado por unanimidad como rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Luis Carlos Hinojos y Lorena Licón Trillo van únicamente como requisito en la terna, por lo que con seguridad habrán de declinar en favor de Rivera; o bien, llegar a la boleta para cumplir la forma.

Ellos mismos votarán por Rivera, lo cual no es un secreto.

Para la toma de protesta de Rivera habrá que esperar al cinco de octubre, cuando se cumple el plazo de seis años del actual período administrativo encabezado por Jesús Villalobos Jión.

La convocatoria para la sesión de hoy ocurre una vez que el despacho del Abogado General, Mario Trevizo, validó que se cumplen los requisitos para la terna que será sometida al voto de los 63 consejeros.

Mientras esto ocurre, ya se han publicado las convocatorias para elegir directores de facultad, como es el caso de Medicina, Químicas, Ingeniería y Faciatec, entre otras.

La mayoría de las convocatorias fueron colgadas a las páginas de las facultades y pegadas en las oficinas de las mismas, para que quienes tengan deseos de participar y cumplan con los requisitos, se registren.

No es que los directores de facultades estén apurados por dejar el puesto o quieran opacar la elección de rector, sino que los tiempos se vinieron encima y es apremiante que vaya caminando el procedimiento para sacar las diferentes elecciones en forma.

En el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el nombramiento actual concluye el 30 de septiembre próximo, por lo que hasta cierto punto no hay prisa, pero la intención es anticiparse y no dejar las cosas para último momento. Por el momento es de las facultades que aún no sacan convocatoria

***

Una vez electo el rector se abre un amplio periodo de preparación para la entrega, recepción y planeación, entre quienes entran y los que salen, de un poco más de 60 días.

Corresponderá a Jesús Villalobos Jión entregar la administración de poco menos de un año al frente de la institución. Los otros cinco años y un mes corresponden a la responsabilidad de Luis Fierro, quien renunció al cargo a finales de noviembre del año pasado.

Está entonces muy delimitado en términos de ejercicio del puesto a quien corresponden los manejos administrativos, por aquello de las necesarias revisiones que vendrán.

Conoce Luis Rivera las tripas de la universidad, desde su experiencia como litigante, docente y como director de la Facultad de Derecho, con práctica directiva en otro descentralizado, mucho más pequeño, pero al final un organismo público, como es el caso del Instituto del Deporte.

Le servirán esos conocimientos previos para sentarse con su equipo a delinear las principales acciones, y su marca personal para la máxima casa de estudios en los años venideros.

Serán dos meses de arrastrar el lápiz y recibir en orden los recursos materiales, humanos y financieros de la importante institución educativa.

***

Entre los concesionarios de transporte ha comenzado a surgir una gran inconformidad por el manejo de desplegados, debido a que ha detectado la intromisión de Integra Comunicaciones, empresa que maneja nada más y menos que el famoso Manuel “Igor” Del Castillo, vocero de la Delegación del Bienestar.

La semana pasada se publicó un desplegado en el que transportistas de la BRT 1 de Ciudad Juárez reconocían la voluntad del Secretario General de Gobierno, César Jáuregui para dar paso a la actualización de la tarifa del transporte público.

Esto fue desmentido inmediatamente por el segundo a bordo del gobierno estatal, quien aseguró que en ningún momento se había hecho tal compromiso.

Luego de esa pifia, ninguno de los concesionarios se quiso responsabilizar del desplegado y aseguran que la estrategia salió de la empresa de comunicación ligada al exvocero del corralato.

Prueba de ello es la imagen que se comparte en versión digital de GPS, en donde en uno de los chats de transportistas, Karen Villarreal, quien labora en la delegación del Bienestar y en la empresa de Integra, envía el posicionamiento.

Este tipo de acciones, de enviar posicionamientos a nombre de los concesionarios sin cuestionarlos de manera previa, es lo que les cala, ya que muchos ni enterados estaban que se generaría dicho manifiesto, calificando como positivo que se vayan a dar anuncios al incremento en la tarifa.