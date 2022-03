-Se purifica con ceniza un día y al otro manda porno

-Ordena Elba Esther alianza con pelele a la cabeza

-Ultimátum a camioneros de la Chihuahua-Portillo

-Traen cuentas alegres los de la Revocación

Nuevamente el diputado panista, Carlos Olson, ha dado de qué hablar. Lamentablemente no es por su trabajo en el Legislativo, donde es considerado algo menos que un cero a la izquierda, ya que ni su grupo parlamentario lo toma en cuenta a la hora de las decisiones.

El legislador de origen maderista recurrió a sus redes sociales para mostrar su religiosidad. Publicó una fotografía de su rostro en la que se muestra la cruz de ceniza en la frente, como parte de la tradición católica que marca el inicio de la cuaresma.

Olson acompañó la imagen con un texto en el que, entre otras cosas, hace un llamado a la reflexión y a pedir por la paz mundial.

Esto no tendría nada de malo en lo absoluto, pues cada persona más allá del cargo público o profesión que desempeñe es libre de elegir la religión que quiera profesar, el problema viene con la doble moral con la que el político se maneja y que los panistas se encargaron de criticar.

Olson San Vicente fue exhibido en capturas de pantalla en las que se muestran conversaciones en grupos de WhatsApp. El diputado envió una serie de fotografías de mujeres en poses atrevidas en un grupo de oración, olvidándose por completo de esos valores que muestra en redes sociales.

Cero congruencia entre lo que se dice en público y lo que se hace en el espacio privado, cada vez más reducido.

La exhibida desde luego que no gustó al diputado y de inmediato pidió un encuentro con quienes lo balconearon para aclarar la situación. Las correspondientes imágenes en GPS versión digital.

***

En el marco de la próxima convocatoria para renovar la Sección 42 del SNTE, cada vez queda más claro que la exconvicta exdirigente nacional, Elba Esther Gordillo, mueve sus hilos para instalar a un pelele -según lo catalogan los propios profesores- a la cabeza de los maestros estatales.

El fallecido profesor Miguel Jiménez, distinguido por una lucha legítima y la defensa del magisterio, seguramente se ha de retorcer en la tumba al ver cómo su amigo César Chavira declinó en su aspiración de dirigir el sindicato, para entregarse al apocado Edgar Ramos.

Para colmo lucran con la memoria de Jiménez, usan su nombre al tiempo que traicionan sus ideales, en la espera de levantar simpatías en el gremio, que están muy lejanas.

Chavira es considerado responsable de la pérdida de prestaciones para jubilados y pensionados, razón por la que es repudiado por todo ese sector. Pese a la poca calidad moral que componía su planilla "Visión", se arrodilló a Miguel Ramírez, quien está detrás del otro proyecto.

Ramos y su grupo "Nueva Era", cumplieron así la encomienda de la recién casada Gordillo Morales, quien instruyó hacer lo necesario, incluidos cañonazos de dinero de origen oscuro, para que ambos proyectos se aliaran.

La exconvicta quiere regresar por sus fueros. Quiere reinstalar su nepotismo y compadrazgos por medio de estos dos personajes, Chavira y Ramos, que desde ya quedarán marcados por ser los instrumentos utilizados por Gordillo.

Quienes conocen las entrañas de la grilla magisterial califican esta alianza como algo que sólo pudo darse por la ambición desenfrenada de dinero y poder.

Porque finalmente, son los exdirigentes del magisterio estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Miguel Ramírez y Jesús Aguilar Bueno, quienes se unieron en un mismo fin.

Para lograr el objetivo, tan negro como la memoria que queda de la gestión de ambos, utilizaron a los considerados seudoprofesores hoy unidos, además de otro par: Juan Manuel Sinecio y Francisco Javier Ramírez, respectivamente.

Así, no es de extrañar que tarde o temprano esta alianza se diera, todo era cuestión de que les llegaran al precio. La pregunta que se hacen sus escasos seguidores es dónde van a quedar ellos, a los que habían prometido puestos en una planilla.

***

La modernización del transporte público es uno de los puntos esenciales que se establecen dentro del Plan Estatal de Desarrollo recientemente presentado por la gobernadora Maru Campos.

Como parte de eso, la oficina correspondiente que dirige Ricardo Tuda, ya dio un ultimátum a los cuatro concesionarios que operan con marcadas deficiencias la ruta Chihuahua-Francisco Portillo.

La ruta tiene una demanda elevada dado que brinda servicio a todos los habitantes de Aquiles Serdán que se dirigen a la capital del estado para las diversas actividades laborales, de estudio, compras y hasta de esparcimiento.

A ellos les genera auténticos dolores de cabeza, de entrada por el tiempo que tienen que esperar y que en ocasiones es de hasta dos horas, debido a la saturación con la que circulan las unidades.

A pesar de los reclamos y la insistencia de la Dirección de Transporte para que se activen por lo menos dos unidades más que complementen a las diez con las que se cuenta, los concesionarios han sido reacios en acatar estas disposiciones.

Su pretexto favorito es que es incosteable por el alto precio del combustible, las refacciones y el sueldo de los choferes. Aseguran que las cuentas no les salen y por eso tardan años en pasar y atiborran los camiones cada día.

Los usuarios han padecido desde hace años con estos problemas. Cada tarde las filas de personas son interminables ahí en la avenida Ocampo antes de la Niños Héroes. Total indolencia de los concesionarios y complacencia de las autoridades.

Sin embargo, aseguran que en los próximos meses esto cambiará, pues se pretende introducir una ruta alterna que permita despresurizar a la Chihuahua-Portillo y con esto ofrecer una alternativa de transporte digna y eficiente.

***

A prácticamente un mes de que se realice la consulta ciudadana para la revocación de mandato programada para el 10 de abril, los morenistas han comenzado a hacer su talacha en Chihuahua, estado en el que, más allá de Ciudad Juárez, no cuentan con un gran respaldo.

Ayer, en rueda de prensa encabezada por Gabriela Jiménez Godoy, quien preside la asociación civil "Que siga la Democracia", fue anunciado que en los distritos electorales 06 y 08 se instalarán 437 casillas en espera de que haya una respuesta favorable del electorado.

Pero las cifras estatales que manejan los promotores en privado son unas, hablan de 500 mil votos como meta; mientras que en público aseguran que le tiran al millón de votos en todo el estado. Cuentas demasiado alegres tanto una como la otra.

De cualquier forma, el reto no es menor. Se requiere de una estrategia territorial para hacer que las personas acudan a las urnas, de las que por ciento aún no se define su ubicación, pero no tarda el INE en dar a conocer el listado de planteles escolares que servirán para esa jornada electoral.

El ejercicio de revocación de mandato que fue impulsado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, según se reconoce dentro del equipo de promotores, no ha tenido la mejor recepción.

Aunado a ello, el INE y los opositores a Morena se han encargado de bombardearlo más que Rusia a Ucrania en esta última semana.

Así, tienen los impulsores de la revocación semanas críticas para hacer que la población participe, dada la vara tan alta de los 38 millones que requiere a nivel nacional para que sea válida.