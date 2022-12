-Se siente intocable ministerial borracho

-La casa de la tortura en obra negra

-Aumento en transporte condicionado

-Muy explicable la ausencia de Marco

En julio de este año, un agente de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía Zona Centro, Raúl Álvarez, tuvo sus 15 minutos de fama con el video que circuló profusamente en redes sociales mostrándolo ebrio, acompañado de una mujer y a bordo de la patrulla oficial que conducía con los códigos de emergencia encendidos.

El fan de “Los Tucanes de Tijuana”, que le ponían la música de fondo con la narcorola de “La Piñata”, presumía en el video que iba a 180 kilómetros por hora, entre otros cuantos disparates que decían tanto él como su acompañante. También presumía la botellita de cerveza entre las piernas mientras manejaba.

El material no fue compartido por él en redes sociales, sino que apareció en la sección de estados de la aplicación de mensajería de la mujer. Bastó con que algún compañero que tenía el contacto de ella, guardado como “Novia Raúl”, lo viera para que lo descargara y lo pusiera a circular.

Por ese mes, la Unidad de Homicidios ya era sacudida desde la Fiscalía General del Estado, debido a que los angelitos a su cargo no daban muchos resultados y sí provocaban varios dolores de cabeza.

El hecho provocó una sanción mínima para Álvarez, mientras que sus jefes la libraron todavía unas semanas más. El agente fue enviado a trabajo interno, se quedó sin unidad y sin poder salir a la calle, a la acción. Le dieron papeleo de castigo. Muy leve el castigo de su jefe superior.

Pues bien, entre los ministeriales corre ahora la especie de que Álvarez está por ser enviado de nuevo a las calles con la reorganización que no acaba de concretar el todavía nuevo fiscal de la Zona Centro, Francisco “Pancho” Martínez Valle.

La versión del regreso del agente a las calles cobra mayor fuerza porque él mismo presume que es intocable, prueba de ello es que al final su problema fue olvidado y perdonado. ¿Será?

***

La Casa de Gobierno en épocas de Javier Corral, auténtica casa de la tortura, luce la ampliación en obra negra de lo que sería el archivo histórico del estado.

Es parte del desorden que dejó la administración anterior. Fueron levantados jardines, y al parecer hubo que tumbar algún árbol y muros para edificar la obra prometida.

Basta pasar por la construcción sobre la Avenida Zarco, para darse cuenta que lo que sería el archivo multi anunciado, se quedó en simple obra negra, sin terminar lo que el ex mandatario estatal presumía en sus transmisiones en vivo.

En GPS digital se pueden observar cómo se quedó a medias el proyecto de reconversión de la Casa de Gobierno, hoy utilizada como estacionamiento por los empleados del Poder Judicial de la Federación que laboran enfrente, los cuales son mudos testigos de cómo pasó de ser prácticamente “un búnker”, a una oficina más.

Una estrellita en la frente se pondría la actual administración estatal, al cambiarle la imagen y terminar el proyecto que dejó abandonado el corralato, con tal de darle a lo que fue la casa de gobierno otra imagen.

***

Las vacaciones navideñas se acercan y, hasta el momento, cero convocatoria para la sesión del Consejo Consultivo de Transporte en la que los concesionarios añoran la revisión de la tarifa de servicio.

Desde el mes pasado, el gobierno estatal ha mantenido la reunión en suspenso y, por lo que parece, aún no habrá encuentro esta semana, porque se debe hacer la invitación a todos los miembros cinco días antes y por ahora, no se ha hecho. Sin embargo, la gobernadora Maru Campos y el secretario general, César Jáuregui, no se quedaron de brazos cruzados.

Ambos funcionarios recibieron a concesionarios de la capital y Ciudad Juárez ayer para abordar diversos asuntos que interesan al sector transportista y al gobierno. Por supuesto, la tarifa fue un tema, pero también la mejora integral del sistema de transporte que ya no puede seguir esperando.

Los concesionarios comprendieron que si todavía no hay llamado para participar en el Consejo es porque la Subsecretaría de Transporte sigue analizando con meticulosidad los diversos factores que impactan en el costo de operación y, con ello, podrán presentar una propuesta de tarifa acorde a las necesidades de los transportistas, que no resulte desproporcionada para los usuarios, pues no queda duda que el Ejecutivo sabe que cualquier alza al pasaje tendrá críticas.

No obstante, también es verdad que operar el transporte es cada vez más costoso debido al incremento en el precio del diésel, las refacciones, incluso los salarios a los choferes.

Pero además, aumentaron los costos de las unidades nuevas que deben adquirir los propietarios de las concesiones para cumplir con los requisitos de la Ley de Transporte que fue reformada desde julio del presente año. Hay un círculo vicioso en el asunto.

El cambio de tarifa será una realidad, un mal necesario para los usuarios que, a cambio de un mayor cobro, deberán tener, recíprocamente, un servicio de mucha mayor calidad y eficiencia. No les debe quedar la menor duda a los concesionarios.

Esta cerca el aumento, pero condicionado.

***

Las barreras de plástico colocadas en las mesas de trabajo donde litigantes, patrones y trabajadores discutían, ofrecían y desahogaban pruebas, en la Junta Local de Conciliación, sirvieron –sirvieron al igual que en muchas oficinas públicas y privadas- para mitigar los contagios de Covid.

Fueron medida desesperadas en los momentos en que hubo que regresar al trabajo presencial, por la acumulación de expedientes sin resolver –ni avanzar- y la imposibilidad de realizar todo el trabajo a distancia, por ausencia de una plataforma y un sistema informático adecuado.

Hoy están siendo retiradas esas barreras de plástico en los cubículos, donde permanecieron por más de dos años, y que eran combinadas con cubrebocas y gel antibacterial, en los diminutos espacios de trabajo de la Junta.

La imagen de uno de esos “heroicos” plásticos transparentes en nuestra edición digital, ahora arrumbado en un rincón.

***

En el informe del senador morenista Rafael Espino, la ausencia más notable del lado albiazul fue sin duda la del alcalde Marco Bonilla, quien optó por ir a cuidar otras alianzas, obviamente con el permiso y visto bueno de la que manda en Palacio de Gobierno.

Tras el acto político estelar del legislador, no faltaron las especulaciones en torno a la presencia de la gobernadora Maru Campos, casi la única del panismo que acudió a dar muestra de buen manejo de la mano izquierda, y la falta del presidente municipal capitalino.

Pero resulta muy explicable dicha ausencia, pues Bonilla Mendoza fue a Colima el domingo pasado, como puede verse en las redes sociales de la alcaldesa priista Margarita Moreno, quien rindió su informe de labores. La imagen en la edición digital de GPS.

El panista llevó la representación de la agrupación de los alcaldes de ciudades capitales del país, que tienen como norma acudir siempre uno o dos representantes a los informes de los compañeros, para que la unidad y los objetivos compartidos no sólo sean reales sino que se noten.

Seguramente Bonilla no pasó por alto, además, que la priista es cuñada del exgobernador de Colima, Ignacio “Nacho” Peralta; así como esposa de Carlos Noriega, quien fuera secretario de Finanzas con el mismo exmandatario.

La alcaldesa es parte, pues, de un importante grupo priista con relaciones en la capital del país, así que muy probablemente el panista de Chihuahua aprovechó el viaje para seguir tejiendo y cuidar esa alianza política con los tricolores, la cual, desde luego, no se limita a Chihuahua.

Así las cosas, resultan por demás interesantes las jugadas de varias bandas del grupo panista en el poder estatal y municipal.

***

Una denuncia ciudadana por medio de la Red Vecinal CUU de la Policía Municipal permitió localizar el sábado un domicilio donde resguardaban una pipa, presuntamente utilizada para el robo de combustible.

Los datos proporcionados por los vecinos permitieron obtener una orden de cateo asegurando el inmueble por parte de una célula mixta, con intervención de la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito del fuero federal.

Un aseguramiento relevante logrado gracias a la colaboración de la ciudadanía, por medio de la Red Vecinal implementada por el gobierno municipal de Marco Bonilla, que ya cuenta con más de 3 mil personas integradas a los grupos vecinales, enlazados a la Dirección de Seguridad Pública.