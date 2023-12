-Secuestraron cadáveres en plena Navidad

-Mandan policías sin gasolina y desarmados

-“El Guille” Vega con su autopréstamo

-Turati y sus dos microbuñuelos

Los días 24 y 25 de diciembre, el Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado topó con pared al acudir al Hospital Morelos del IMSS, pues el personal médico negó la entrega de cadáveres debido a una supuesta falta de gente que hiciera los trámites.

Los familiares de los fallecidos en esos días debieron esperar que pasara el día festivo para poder recoger los cuerpos de sus seres queridos, a pesar de que eran decesos por enfermedades graves o por la edad. Es decir, no eran casos de conflicto que ameritaran mayores investigaciones o trámites.

En algunos momentos de ambos días, algunos guardias del Instituto Mexicano del Seguro Social trataron de culpar al Semefo por supuestas llegadas tarde o desatención a los reportes de decesos, así como a las funerarias cuyos agentes intervienen en aras de vender servicios a los deudos.

Los reclamos fueron en aumento porque al menos seis casos de retrasos en la entrega de cadáveres calentaron los ánimos de los familiares, lo que se agravó cuando el mismo personal del Semefo acusó a los del IMSS de tener secuestrados los cuerpos por meros trámites burocráticos.

Pero ni las quejas ni el conflicto generado lograron mover al elefante reumático que es el instituto en Chihuahua ahora sin delegado, que comúnmente se queda sin personal los días festivos, a pesar de que es una instancia en la que hay actividad todos los días del año y a toda hora, por la misma naturaleza de su función.

En el gremio de los funerarios y los empleados del Semefo aseguran que es común esa desatención a trámites tan básicos que, si bien demandan papeleo y firmas de un lugar a otro, tampoco requiere de empleados con capacitación especial para realizarlos.

Así que esta Navidad no fue la excepción y los trámites, denuncian, apenas se regularizaron a media mañana del martes 26, cuando habían regresado la mayoría de las actividades médicas, no así las administrativas, que están en temporada baja por las vacaciones generalizadas.

Ayer ya reportaban nuevamente en orden los trámites funerarios en el hospital más grande e importante de la ciudad, pero existía el temor de lo que vaya a ocurrir en el siguiente festivo con el que termina un año y comienza otro, que además está al fin de semana, para agravar la situación de falta de personal.

***

Nuevamente los agentes de la Policía Estatal comenzaron a quejarse por malos tratos, ordenados desde la Subsecretaría de Despliegue Policial, en la que despacha el jefe Simeón Esparza, el villano favorito de muchos de los elementos distribuidos por la entidad.

Ahora el reclamo es porque les están quitando un día de descanso para viajar desde varios puntos del estado hasta la capital, para entregar sus armas con el fin de cumplir con las revisiones rutinarias.

El problema es que, además de hacerlos gastar un día de descanso en ello, no les agregan gastos para comida o combustibles y, para colmo, los mandan desarmados a sus lugares de origen o donde se encuentran destacamentados, lo que eleva el riesgo de agresiones en su contra.

La versión de que andan sin armas en sus descansos puede ser aprovechada para mal por los delincuentes que operan en las regiones donde son asignados los policías. Los pueden hacer presas de una emboscada en cualquier momento, más cuando saben que no tienen forma de defenderse.

Como si la inseguridad no fuera problema, los mandos de la Policía Estatal no han querido hacer eco del reclamo de sus agentes para no meterse en broncas con los jefes y funcionarios que, acusan, manejan la corporación sin comprender los riesgos reales a los que se exponen los agentes en las calles.

Traerlos desarmados y, para colmo, en algunos casos trabajando dobles turnos, con unidades sin gasolina para los traslados, es prácticamente ponerlos como tiro al blanco para los delincuentes, que ya están al tanto de la situación y pueden, en cualquier momento, ser sorprendidos para mal.

***

El director del Centro de Convenciones y Exposiciones (Expo Chihuahua), Guillermo Vega Porras, el famoso “Guille”, no se limitó en el uso y manejo del presupuesto público que el fideicomiso maneja como si fueran recursos privados.

La auditoría forense practicada a la cuenta 2022 de Expo Chihuahua reveló, en lo general, que dicho negocio reniega de ser considerado una entidad de interés público, sólo por contar con unas cuantas aportaciones privadas, aunque el grueso de su gasto proviene del Gobierno del Estado y el capitalino.

Eternizado en el manejo del centro, Vega Porras es exhibido en la revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por cobrar como director general, pero también como asesor especializado en alta dirección, sin evidencia de que preste otros servicios.

Adicionalmente, por haberse otorgado un préstamo de 100 mil pesos fuera de cualquier función u objetivo que tiene Expo Chihuahua, así como por negarse a manejar de forma transparente al organismo, que no le rinde cuentas a nadie. Se cree más autónomo que el Banco de México.

Otro de los enjuagues detectados fue la contratación de Angélica de los Ríos González para asesorar a Expo Chihuahua para que cumpliera con todos los requerimientos que implica tener el distintivo Empresa Socialmente Responsable.

El detallito es que la asesora externa contratada es la esposa de Gerardo Aviña Martínez, gerente administrativo del Centro de Exposiciones y Convenciones, o sea el brazo derecho para conducir, sin rendir cuentas, el organismo público que confunde su origen con la bolsa de recursos que maneja.

Otras contrataciones sin evidencia de trabajos realizados y múltiples omisiones derivaron en 18 observaciones de la ASE, dos con responsabilidad administrativa y 16 recomendaciones para que, básicamente, Expo Chihuahua acepte que es una instancia pública, financiada con recursos públicos, por lo que no puede considerarse una entidad empresarial privada que pueda hacer lo que le venga en gana.

***

Un dato perdido que no puede ser pasado por alto en el estudio auspiciado por el instituto Belisario Domínguez, en relación con el desempeño de la Guardia Nacional, institución supuestamente civil pero conformada por un 80 por ciento de personal militar y de la marina.

No son tocados los elementos de dicho cuerpo civil-militar con sanciones de carácter penal, salvo excepciones minúsculas. La inmensa mayoría son sancionados únicamente de manera disciplinaria, lo que sea que eso signifique.

De acuerdo con el mencionado estudio, desde el 2019 solamente 5 elementos han sido llevados ante un tribunal penal y sancionados, lo que significa la cifra ridícula del .02 por ciento; el resto, el 99.97 por ciento solo reciben esas denominadas sanciones disciplinarias.

Es como si nunca hubieran existido hechos como la muerte de dos jóvenes en Jiménez el año pasado, Mauro Miguel Rocha, de 24 años, y Luis Fernando Maldonado, de 20, cuando se asustaron o cometieron el error de no detenerse en un retén, cuando viajaban en un vehículo sedan, y fueron acribillados en la salida de aquella cabecera municipal.

O es como si hace tres años el homicidio de Jessica Silva en la llamada guerra por el agua, tampoco hubiera tenido lugar.

Ella viajaba con su esposo después de participar en acciones de protesta por la decisión federal de vaciar la presa La Boquilla, cuando fue baleada y murió en el asiento del copiloto de la modesta pickup, a un lado de su marido, gravemente lesionado.

O tampoco ocurrió el homicidio de Juan Carlos Medina, de 18 años, muerto a balazos por un elemento de la Guardia Nacional, porque se le hizo sospechoso cuando acababa de cruzar hacia Juárez, y le disparo porque traía una mochila en la espalda, que suponían contenía armas.

Podrá decirse que son asuntos muy recientes y que no han sido resueltos, pero la autoridad federal ha conservado los datos en la oscuridad, mientras los procedimientos se desarrollan quien sabe dónde y bajo qué términos.

***

La generosidad del regidor panista en el ayuntamiento de esta capital, Francisco “Paco” Turati, no tiene límites, se quitó de la boca algunos microbuñuelos para enviarlos como “presente navideño” a sus amigos y gente auténticamente necesitada de los dos pesos –o menos- que equivale cada micropaquete de dos microunidades. Se irá el panista al cielo...de los regiomontanos. Hoy es Día de los Inocentes pero no es broma.