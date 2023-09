-Seguidilla de infiernitos en Educación

-Persisten en obstruir calle y banqueta

-Laura Contreras y el mutis con Xóchitl

-El padrino de América y su pleito

El pleito que derivó en la salida de Carlos Flores Peña como subsecretario de Educación Básica, la semana antepasada, tuvo que ver con la desordenada operación de la secretaria, Sandra Gutiérrez Fierro, para sacar adelante los nuevos contenidos educativos aplicables en Chihuahua, tras el litigio por los libros de texto federales.

El ahora exsubsecretario fue cercado por el grupo grillo de Gutiérrez, conformado por casi puro deliciense de muy bajo nivel político y profesional, de tal forma que le pasaban por encima, salvo cuando requerían su firma para echarse las broncas a cuestas.

El tema de dicha salida no ha dejado de causar agitación en la Secretaría de Educación y Deporte a pesar de que los problemas siguen brotando como hongos y la titular del ramo no alcanza o no quiere dar respuestas contundentes y precisas, desde que comenzó el problema Estado-Federación por los libros de texto gratuitos.

Ha sido una seguidilla de incendios sin apagar con las dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la coordinación en Juárez, el Departamento de Educación Indígena de los Servicios Educativos del Estado (Seech) y prácticamente con todas las cabezas que no son de su grupo en la dependencia que encabeza.

La limitada visión de Gutiérrez Fierro llevó incluso a que el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, entrara al quite a resolverle conflictos en Seech, pero no sin antes dejar en claro que es la secretaria quien debe atender los infiernitos. Sobre todo los que ella misma provoca por sus propios y muy bajos alcances políticos.

Tal vez la deliciense no se ha dado cuenta de que juega en la rayita cada vez que desatiende los problemas y los deja crecer hasta que terminan convertidos en escándalos.

Y todavía así soñaba con ser candidata a diputada, a senadora o de perdida a presidenta municipal de Delicias, aspiraciones políticas con las que faroleaba diciéndose consentida del Palacio de Gobierno y del PAN Estatal. Si algún día tuvo posibilidades muy seguramente ya están canceladas.

***

Son dos talleres, Jabalera y Restaured Car, el primero de mecánica y el segundo de enderezado y pintura, los cuales se han apoderado de manera impune de calle y banqueta.

Están sobre la 21, entre Rivapalacio y General Retana, decenas de vehículos, unos chocados, otros descompuestos, obstruyendo el flujo peatonal y acaparando un carril de la calle. Las imágenes en nuestra edición digital.

Los peatones deben bajarse al pavimento para poder cruzar. No hay manera de caminar entre todos los automóviles. Ambos talleres usan la calle como bodega automotriz.

Hace tiempo publicamos este asunto. En aquel entonces la autoridad vial atendió y durante un tiempo se redujo considerablemente el abuso por parte de estos negocios, pero de unas semanas a la fecha volvieron a las andadas.

Tiene ahí chamba el subsecretario de vialidad, César Komaba. Debe dar indicaciones precisas a su recién estrenado director operativo, el poblano Rafael Cuevas López.

***

Traen entre ceja y ceja a la diputada federal Laura Contreras, del Distrito 6, por su falta de colaboración durante el proceso de designación de la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

Cuentan que en la última sesión de Consejo Nacional del PAN hubo un fuerte reclamo desde el CEN al Comité Estatal de Chihuahua por quedarse muy abajo en la meta de firmas establecidas por la dirigencia para la ahora abanderada Xóchitl Gálvez.

La respuesta de Gabriel Díaz, presidente del Comité en el estado, fue que mejor reclamaran a personajes como Laura Contreras, porque, desde que ganó la curul puso su departamento en la Ciudad de México y no ha regresado a Chihuahua ni a dar las gracias.

Díaz dijo que Laura no juntó más de una decena de firmas y que no recibiría el apoyo del PAN ni del gobierno del Estado para reelegirse en las próximas elecciones porque, si bien el tema de la candidatura del Frente Amplio terminó por resolverse sin necesidad de firmas, su apatía durante el proceso inicial dejó en claro que no es alguien con quien puedan contar a la hora de trabajar.

Y aun así, dicen que Contreras salió digna a defenderse y, para desviar el asunto, pidió públicamente la expulsión de Miguel La Torre, ahora adherido a Morena, aunque es su padrino político y mejor amigo.

***

En septiembre del 2020 llegó la orden del centro del país para desmantelar la Subsecretaría de Minería, instalada apenas dos años antes con bombo y platillo en la capital del estado.

En el 2018, el entonces gobernador, Javier Corral, aventó al aire el moño blanco con el cual fue inaugurada la instalación de esa oficina federal. A su edad se le daban con frecuencia los arranques infantilones.

Es una gran oportunidad en el proceso de descentralización, para que el estado fortalezca su vocación minera y se convierta en líder en este sector a nivel nacional, dijo el exgobernador.

El subsecretario, Francisco Quiroga Fernández, se desvivió en palabras melosas. No es casual que se haya volteado a ver a Chihuahua para situar esta Subsecretaría, porque esta actividad se encuentra en la historia del estado desde siempre, expresó.

Poco duró el gusto. La orden de desmantelar llegó vía el Diario Oficial de la Federación, donde se publicó el decreto que eliminó la Subsecretaría.

No importaron los 35 mil millones que la industria genera, ni los 12 mil empleos, tampoco los 338 millones de dólares en 10 proyectos que estaban caminando.

La razón fue una medida de austeridad y racionalidad administrativa. Le aseguraron al subsecretario la continuidad de la nómina en la administración federal, y cerraron la puerta.

No tardó mucho en llegar el golpe mortal al fondo minero, mediante el cual los municipios dejarían de recibir cerca de 300 millones de pesos anuales para invertir en infraestructura social.

Se cumplieron tres años de la eliminación de la Subsecretaría el pasado primero de septiembre.

Los recursos prometidos nunca llegaron y si lo hicieron ni se notan; Loera quien acompañó a Corral, y tuvo también declaraciones optimistas en aquel entonces, hoy se prepara para buscar hueso electoral en Morena, igual que su amigo el exgobernador.

***

Meteórica ha sido la carrera de Ilse América García Soto. Apenas en 2016 egresó de la licenciatura en derecho por la Universidad Regional del Norte en Nuevo Casas Grandes.

Dice ella que litigó, no lo sabemos a ciencia cierta; lo cierto es que de acuerdo con el Registro Nacional de Profesiones, a la fecha carece de cédula profesional federal, el documento fundamental para hacerlo. No lo necesitaba en aquel entonces, como ahora.

Creció de la mano de su padrino, Javier Mendoza, quien ejerció en el trienio antepasado como secretario de aquel ayuntamiento en administración perredista.

Algún talento vio en ella Mendoza para impulsarla como titular del Instituto de la Mujer, sin tener la mínima experiencia para ocupar un cargo de esta naturaleza, recién egresada de la licenciatura.

Muy pocos años después, el 2021, contendió por Movimiento Ciudadano, que le abrió las puertas a través de su protector que en dichas elecciones se postuló como candidato a la Presidencia Municipal. América llega a la diputación como mejor mujer perdedora de MC, con solo el 3.91 por ciento de votos.

Mendoza perdió frente a la aspirante de la coalición PT-Morena, Cinthia Ceballos, la del desastre impresionante.

El padrino la siguió apoyando, incluso -dice el rumor- con el préstamo de una casa en la capital, una vez que América resultó electa gracias al principio de paridad de género, ya que tocaba mujer, y quien estaba antes que ella era un hombre.

Ya en el cargo, Ilse se peleó con Mendoza y con Movimiento Ciudadano, abandonando la fracción parlamentaria naranja y adhiriéndose a Morena.

Hoy es consejera nacional de dicho partido de Morena y desde ahí busca seguir creciendo.

Cualquier oportunidad es buena, como ocurrió con la embaucada reciente a su fracción parlamentaria, que le permitió jalar reflectores.

De la mano del delegado de programas federales en NCG, Mario Saldaña, construye equipo con miras -mínimo- a repetir en la jugosa curul pero en condiciones muy distintas.

***

El alcalde, Marco Bonilla, anduvo ayer por Vistas Cerro Grande y armó una verbena ciudadana para inaugurar la pavimentación de la calle Diana Laura, obra del presupuesto participativo de este año.

Los vecinos se organizaron para hacer el proyecto y ponerle concreto a la calle que por años permaneció entre tierra y piedras.

Por eso se armó la convivencia entre vecinos, festejando que finalmente la necesidad se volvió una realidad.

Esta es una de las colonias donde hay rezago en pavimentación y drenaje, pero se ha avanzado en los últimos años para hacer las calles más transitables y dotar de servicios básicos a las familias.

Que se repita el evento...por toda la periferia.