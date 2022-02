-Según el dueño de Aras, no está escondido

-No quieren ni molestar a la FGR

-Rojo o naranja, la decisión en unas horas

-Tuvo Madero triunfo pírrico en Tribunal

Tal vez confiado en que las autoridades no han mostrado voluntad para judicializar ninguna de las casi cuatro mil denuncias en su contra, el dueño de la promotora Aras, Armando Gutiérrez Rosas, ni necesidad ha tenido de esconderse.

En los últimos días, afectados por la financiera han sido contactados vía telefónica por el que gustaba denominarse como CEO (director ejecutivo) de la empresa, para venderles la esperanza de un arreglo cuando le liberen los flujos de efectivo que tenía hasta mediados del año pasado. Ahora le echa la culpa a la Fiscalía.

El creador de la pirámide de los rendimientos fantásticos busca a quienes todavía no denuncian o bien, han denunciado pero mantenían cierta cercanía con él, ya fuera por razones familiares o amistosas.

Les ha dicho que pese a todo lo ocurrido está tranquilo y confiado en que habrá de “aclarar su situación” y, como no tiene procesos en contra formalmente, nomás está pendiente por si se le llega a ofrecer el trámite de un amparo.

Según Gutiérrez Rosas, no está escondido ni se ha ido de Chihuahua, pero sale poco, casi nada, del domicilio que le prestan algunos familiares, cuya ubicación obviamente no revela. Hace puro “home office” aunque no obligado por la pandemia sino por otras cuatro mil poderosas razones.

¿A qué se atiene el fundador de la promotora de inversiones? Primero a la casi imposible forma de encuadrar delitos graves en las investigaciones que supuestamente realiza la Fiscalía estatal; luego a esos intentos de negociar las cuentas pendientes más pesadas, las de millón para arriba.

Juega a su favor el paso de tortuga que siguen las autoridades en la integración de carpetas y pesquisas que aseguran realizar, así como los graves errores cometidos en el aseguramiento de los bienes, por aquello del ministerial que usó como propia la residencia de Gutiérrez en San Charbel.

***

Es público que la mina La Morita e incluso El Navegante, localizadas respectivamente en el municipio de Ascensión y Balleza, no son propiedad ni concesión de esa empresa, Aras.

En La Morita aparece Camex SA de CV como propietaria y en El Navegante una empresa extranjera denominada Golden Minerals Company.

De algo, sino es que, de nada, servirá que los señores y señoras diputadas de Morena envíen un exhorto a la Secretaría de Economía para que dé a conocer algo que ya sabemos, como ayer fue propuesto en el Congreso estatal.

Aquí la clave es que se siguen dando muchos brincos estando el suelo tan parejo. Tendría que haberse forzado la intervención de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los legisladores de Morena son tímidos defensores, no quieren tocar con el pétalo de una rosa a la autoridad federal, para que le entre realmente y se deje de evasivas.

Esos exhortos a muy poco llevarán, cuando en estos momentos lo que se requiere es una acción firme.

Inclusive pensar, porque no, en una atracción, existiendo muchísimas pruebas que hablan de una asociación delictuosa en temas que evidentemente son federales como el manejo de las minas, utilizadas al parecer de manera fraudulenta para garantizar un pago.

La página web de Aras da a entender que se trata de minas de su propiedad, cuando como ya dijimos, está demostrado que no lo son. Forman entonces parte de una maquinación para engañar incautos.

Está también involucrada la posible comisión de delitos al realizar promoción financiera, captando dinero del público, cuando no hay autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Son los diputados morenistas quienes se supone tienen el derecho de picaporte en la FGR y en la UIF, nadie más.

Esos informes acerca de la propiedad o concesión de las minas bien pudiera ser parte de la integración de carpetas e indagaciones, pero nuestros diputados siguen dormidos, perdidos en el protagonismo que no lleva a nada.

Está bien que promuevan el amparo en contra de la decisión de la FGR de no investigar, pero es mucho más efectivo ir a tocarle la puerta al Fiscal Gertz Manero, lo otro, seguir el trámite, sólo es echarle polvo si no es que sepultar a las miles de denuncias, en perjuicio de los defraudados.

***

La revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, corre el riesgo de quedarse como una auténtica vacilada, debido a que no serán instaladas todas las casillas de una elección constitucional.

Se quedó sin dinero el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Hacienda finalmente le cerró la llave del presupuesto mínimo adicional solicitado y, por tanto, quedará a nivel menos que de consulta escolar.

Para darnos una idea de lo que va a ocurrir, especulando, en unas elecciones se deben instalar en el municipio de Chihuahua algo así como mil 200 casillas, entre básicas y contiguas.

Como no hay dinero, se tendrán entonces que instalar mesas receptoras, al 15, 20 ó 30 por ciento del total. Las casillas entonces quedarán muy lejos de las personas, y al ocurrir esto, la participación se reduce mucho, más aún cuando los partidos ni las autoridades podrán intervenir directamente.

Vienen decisiones difíciles y controversiales, por ejemplo, reducir más el número de casillas en zonas urbanas altamente pobladas o en zonas rurales con muy poca densidad poblacional, y por tanto de votos. Las discusiones y pleitos en el INE seguirán en la mesa, con amenazas de juicio político y otras linduras.

***

Viene revisión al semáforo naranja de acuerdo a la Secretaría de Salud federal. Los indicadores no anticipan nada bueno, más aún estamos en la rayita del rojo.

Se sumaron ayer 26 muertos a la lista con lo que tenemos acumulado de nueve mil 371 en los dos años de pandemia, 300 de ellos en los últimos catorce días.

Las actividades no se han detenido, pero las empresas, los negocios, han reducido los aforos, cumpliendo a pie juntillas con los dictados estatales.

Ya debe estar menguando Ómicron de conformidad con lo que, acontecido en otros lugares del mundo, pero aún no vemos nada.

Hoy o mañana tendremos noticia del semáforo. Lo menos peor es quedarnos en el naranja, y seguir reforzando las medidas básicas como el uso de gel, lavado de manos, cubrebocas, vacunas y pruebas. Nadie, pero nadie, quiere caer en el rojo con paralización de actividades.

***

Resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el Congreso de la Unión, las dos cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, deben incluir al grupo plural integrado entre otros por el senador Gustavo Madero, dentro de la Comisión Permanente.

La decisión fue festinada en grande por los integrantes del grupo con mensajes plenos de fanfarrias en redes sociales, ya que implica que estarían sentados con representación proporcional a su número, en la mesa de acuerdos durante los recesos que existen entre los periodos ordinarios y extraordinarios. Al menos uno de ellos garantizó presencia.

Pero, siempre hay un, pero, la letra chiquita indica que será para la próxima Comisión Permanente no para la actual, –incluso ni siquiera para mayo-.

Hay que esperar que los grupos mayoritarios decidan adecuar su normatividad y aprobarla, con todas las chicanadas habidas y por haber. El tiempo es el principal aliado.

No está entonces a la vuelta de la esquina esa concesión otorgada por el Tribunal Electoral. El pleito apenas empieza, ni el PAN, ni el PRI, y pensamos que tampoco Morena estarán muy contentos con tener otros jugadores en la mesa de decisiones durante los recesos.

Menos el PAN que se siente evidentemente traicionado por Madero, solo por no poder ganar una interna el año pasado pese a tener toooodo el apoyo de su jefe el exgobernador Javier Corral