-Será de rajatabla ni un Ave María en escuelas

-Transpiran la mala fe con Santo Niño

-Un deslinde categórico de Cabada con Corral

-Empresarios con AMLO el 21 de agosto





La reforma al artículo tercero de la Constitución federal tiene un apartado que ha pasado bobito, y que no ha llamado la atención de manera suficiente.

Se trata de las facultades de vigilancia que tendrá el gobierno federal sobre las escuelas privadas de todos los niveles educativos.

Gracias a esas facultades estará un funcionario de la Secretaría de Educación verificando el cumplimiento del requisito fundamental en lo sustantivo, que es apegarse a los planes y programas federales.

Aparentemente esto es sencillo, pero existen cientos de escuelas de nivel básico e incluso de nivel superior que utilizan contenidos de carácter confesional, con base en la flexibilidad y apertura de tolerar estas expresiones de enseñanza.

Pues ahora como quedó la carta magna y se proyectan las leyes secundarias, dichos programas deberán abstenerse de ello, ya que el carácter laico es un elemento fundamental del artículo tercero y, nos dicen, se aplicará a raja tabla.

Existe dentro de dicho artículo la facultad abierta de retirar las autorizaciones para el funcionamiento y reconocimiento de dichas instituciones educativas por parte del gobierno, a quienes no cumplan a pie juntillas con el precepto.

Y al no tener reconocimiento, no podrán utilizarse los diplomas o títulos para acceder al siguiente grado de estudio.

Es un problemón que aún no se visualiza enteramente por las escuelas privadas y las organizaciones intermedias en las cuales se encuentran agrupadas.

El tema tuvo un descanso porque las reformas se patearon hasta septiembre y están en duda de abordarse porque en la agenda se programa lo referente a la transformación-desaparición del seguro popular.

Curioso que, a este respecto, en el asunto de las escuelas particulares, no se haya dicho nada.





***

La violación flagrante al reglamento de construcciones del municipio de Chihuahua por parte del gobierno del estado no puede quedar en una simple disculpa ni mucho menos en explicación sin sustento.

El gobierno estatal, como cualquier otro ente público o privado, está obligado por norma a cumplir con lo que determina dicho ordenamiento.

No es el simple hecho de solicitar el permiso, ni es disposición caprichosa como pudiera pensarse. Existe un sustento lógico y técnico.

Para el otorgamiento del permiso se revisa la viabilidad del uso de suelo en base al tipo de proyecto propuesto. El artículo 103 es muy claro y explícito al respecto.

Se debe de comprobar la mecánica del suelo para conocer si es factible la edificación y cuáles deben ser las características del cimiento, por ejemplo.

El proyecto de ingeniería civil con base en planos contiene los detalles típicos y especificaciones de toda construcción, con la firma del perito responsable.

Debe contener las cargas utilizadas en el diseño, la resistencia especificada de los materiales a edades fijas o a etapas de la construcción; el tamaño y la posición de todos los elementos estructurales; las precauciones requeridas para las variaciones de las dimensiones producidas por fluencia, contracción y temperatura.

Hay decenas de requisitos técnicos adicionales que debe cumplir cualquier tipo de construcción de un hijo de vecino que, sin ellas, no puede ni remodelar la fachada de su casa, como ayer se restregó en el rostro de los funcionarios estatales en su comparecencia ante el legislativo.

Pero gobierno del estado pasó por encima del requisito para la construcción del CAM. Apenas van a hacer los estudios de mecánica del suelo.

No lo inventamos, lo confesó el siniestrillo exsecretario particular corralista, José Luévano ayer mismo.

No sabe siquiera el susodicho si puede o no construirse en dicho lugar la infraestructura que implica el mencionado Centro de Atención Múltiple en las nostálgicas canchas de la tradicional colonia Santo Niño. Es ingeniero el funcionario, pero no civil.

Ha tenido que salir al quite de todo el embrollo nada menos que el jefe de Luévano, el Secretario de Educación, Carlos González, quien aceptó el error y pidió algunos días para subsanar la falta del proyecto.

Quizá González debe enmendar la plana completa, admitir que las cosas no se hicieron adecuadamente desde el principio y dejar en paz a los vecinos de la Santo Niño con todo y canchas remodeladas. Se ha insistido que por la misma zona tiene el estado terrenos inclusive más apropiados para el CAM, porqué aferrarse a la sinrazón.





***

El rechazo por 16 votos del decreto mediante el cual se aprueba el libre desarrollo de la personalidad por el cabildo juarense tiene un mar de interpretaciones.

Sin duda, Armando Cabada, el alcalde fronterizo, da un paso adelante en el deslinde con las políticas de izquierda que paradójicamente impulsa el panista Javier Corral.

Con ello, además, da un paso adelante hacia aspiraciones políticas que tienen como fecha indudable el 2021.

Ni modo que no tenga una lectura política la decisión del edil juarense, conociendo el perfil conservador del electorado chihuahuense.

Su cabildeo al respecto fue impecable. Sólo tres regidores votaron en contra de echar abajo dicha reforma constitucional.

En el discurso además fue fulminante, ya que dicho concepto de libre desarrollo de la personalidad dice, es subjetivo y contamina el espíritu de cualquier propuesta. Sopas.

Pero, además, la resolución de Juárez es clavo último de un ataúd al decreto respectivo, porque acumula más del ochenta por ciento de la voluntad de los ayuntamientos.

Dormirá un año dicha propuesta antes de que pueda volverse a someter al pleno.





***

Para el 21 de agosto quedó programada una reunión de empresarios con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio de Gobierno.

La batuta la lleva Francisco Santini Ramos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien en esa misma fecha pero por la tarde, tomará posesión del renovado CCE, con su nueva conformación independiente de los movimientos de las cámaras que lo integran.

Según la agenda preliminar, ese día López Obrador recibirá por la mañana a una comitiva de inversionistas del sector privado, que gestionaron el encuentro a través de Alfonso Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien vino a Chihuahua a principios del mes que culmina.

Romo fue pieza clave para que el jefe del Ejecutivo Federal accediera a reunirse con el empresariado local, que pretende gestionar proyectos importantes que demandan inversiones públicas, hasta la fecha casi inexistentes.

Entonces lo visto con Romo le será explicado al presidente en persona, en una reunión breve pero de la que se esperan salgan acuerdos concretos.

Por la tarde, Santini Ramos reunirá a cientos de empresarios de diversas partes del estado con 6 líderes nacionales de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

La idea es mostrarse unidos en una misma dirección y visión del estado. Pero también que se presente formalmente el nuevo CCE, con el modelo que estrena Santini, quien ya es titular del consejo, aunque le falte el acto de posesión y protesta formal.