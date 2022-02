-Sí se queda la UACH con camionetones del exrector

-Avispero en el Tec por cambio en recibos

-La sombra de la deuda mal manejada por Corral

-Las Adelitas aparecen en Sí por México

Los camionetones en arrendamiento que contrató el exrector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro, siempre sí se van a quedar en la UACH. Todo apunta que el rector Jesús Villalobos logró una negociación favorable con la arrendadora.

Los más de 40 vehículos que tenía la institución educativa mediante el esquema de leasing o renta simple, por los que se obligaba a pagar más de un millón de pesos al mes sin que fueran unidades de su propiedad, fueron arrumbados desde que cayó Fierro Ramírez.

Mientras se empolvaban, Villalobos Jión y el Secretario General de la UACH, Sergio Facio, buscaron cómo zafarse del contrato de renta con la financiera Lumo del Centro, la gran ganona con el negocio del leasing en Chihuahua en años pasados.

Como no había forma de deshacerse del compromiso sin entrar en un conflicto jurídico más caro que la renta, se exploró la posibilidad de una compra que podría darse un ahorro de cuando menos unos seis millones de pesos.

Fue la pérdida menor por la que se optó, porque las otras opciones implicaban seguir pagando la renta, usándolas o no, y entregar las unidades al final del plazo, en septiembre de este año.

Ahora, falta determinar el uso que se hará de las camionetas que tenía asignadas Fierro y los directores de las facultades, quienes presumiblemente ya tenían resuelta la forma de quedarse con estas una vez que terminaran su gestión, nomás con el pago de la última mensualidad.

Así saldrá la UACH del corralón en el que la metió el exrector en este caso que exhibe, para variar, la voracidad de Fierro y sus compinches que dirigieron la máxima casa de estudios a su antojo en complicidad con el corralato.

***

Hay cita este inicio de semana a reunión para analizar el regreso presencial en los tecnológicos de Chihuahua, después de dos años de trabajar en un sistema semi-presencial, por video conferencia y en plataforma.

Es un tema por demás álgido, en función de que hay naturales resistencias para el retorno, por los muchos docentes que pertenecen a grupos vulnerables, pero, además, porque hay bastantes estudiantes que son foráneos y muchos otros que trabajan para poder sacar adelante sus estudios, y llevar sustento ante una condición económica verdaderamente complicada.

Ya de por sí el tema convocado sacará chispas en las reuniones que estos días se realizarán, como para agregar un dato adicional que ha circulado de manera profusa entre los docentes, y es que de los talones de pago desapareció cualquier referencia a la Secretaria de Educación y ahora aparece en su lugar el Tecnológico Nacional de México.

El pequeñísimo dato ha generado toda suerte de confusiones e incertidumbres, es decir, ¿quién es entonces el responsable de las condiciones laborales?, el TecNM que apenas nace hace algunos años o el gobierno federal a través de la secretaría de Educación como siempre ha sido.

No es menor el apunte, porque muchísimos maestros ven en riesgo sus prestaciones presentes y futuras, como la pensión o jubilación. Pero, además, ven un inaceptable pecado, la ausencia de transparencia e información, como que no les cae el veinte que deben informar de manera continua a los docentes y administrativos de situaciones como esta.

Han sido omisos los directores de plantel y los responsables administrativos, incluso los dirigentes sindicales, de tener el más mínimo detalle de informar qué es lo que ocurrió y cuáles son las repercusiones, que probablemente no sean de ninguna naturaleza, al final el TecNM y la SEP son lo mismo, el gobierno federal, pero por lo pronto se ha generado avispero que deberán atender estos días y brindar certeza y seguridad a la planta laboral, no sólo la docente sino también los administrativos que están en la misma condición.

***

El capítulo de deuda que forma parte del Informe General rendido por la Auditoría Superior de la Federación, en relación con la cuenta pública del 2020, devela con muchísima claridad la delicada condición en que se encuentra Chihuahua, y que han de formar parte de los dolores de cabeza del responsable de atender el tema, el secretario de Hacienda Estatal, José Granillo.

Es nuestra entidad federativa una de las que tiene riesgo de afectar la sostenibilidad de sus finanzas a largo plazo debido al elevado monto de la deuda pública y la mayor dinámica del crecimiento en el saldo de obligaciones financieras, junto con Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Coahuila y Jalisco.

Aun en esa condición difícil, en el sótano se encuentran Veracruz, Zacatecas y Oaxaca, debido a que el 50 por ciento de la deuda contraída fue para refinanciar la deuda existente lo que les permitió una mejora en el perfil de pagos, cambio en el esquema de amortizaciones, mejores plazos de vencimiento y periodos de gracia, pero, tuvieron que endeudarse más para cumplir con los pagos de deuda contraída.

En este contexto, imposible dejar de tener presente que la deuda fue dejada por Corral con indicadores preocupantes. Al 2020 significaba 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal, el 180 por ciento de las participaciones, el 61 por ciento de sus ingresos totales, sumando cuatro largos años seguidos en observación de acuerdo al sistema de alertas.

Esas son las condiciones en que dejó la deuda la anterior administración, y que la presente deberá atender.

***

Como una auténtica mujer valiente, que hace honor al nombre de la asociación que representa, Las Adelitas, se paró en el evento de Sí por México, Elisa Cardona.

Ella vive junto con su familia en Julimes y forma parte de los agricultores de la zona que han sido una y otra vez utilizados por los partidos políticos para fines electorales y siguen igual.

Esa fue de manera central su intervención frente a Gustavo de Hoyos, Beatriz Pages y Claudio X González. El grito fue voltear al campo.

“…es el sector primario, el que nos da de comer y ha sido históricamente el más abandonado, y el más usado por los partidos políticos como bandera, y el campo está descapitalizado no de ahora, mas ahora, lo único que pedimos es una justicia, justicia al campo, no pedimos limosnas ni caridades, que no nos den un apoyo para un tractor, mejor un buen precio justo a nuestros productos…”.

La intervención arrancó aplausos y reconocimiento, en el evento efectuado a finales de semana en uno de los salones de hotel de esta ciudad, la misma semana en que Andrés Valles fue liberado, después de siete meses de permanecer en prisión por la lucha por el agua.

***

Está el canal localizado sobre la vialidad Nogales convertido en un auténtico basurero público, a la vista de todo mundo.

No es de hoy ni de ayer. Ya tiene años en esa condición, porque personas sin escrúpulos van y tiran la basura en dicho lugar de manera impune.

La imagen que compartimos en la edición digital presenta la contaminación a la que nos referimos, que un atento lector nos envió, pidiendo atención de la autoridad.

No es el único tramo el localizado a la altura de la Sosa Vera el que se encuentra en estas circunstancias, nos dicen que son varios los puntos donde los ciudadanos irresponsables tiran cualquier cantidad de desperdicios.