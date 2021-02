-¿Sin adultos en la sierra para aplicar vacunas?

-Defiende a Maru en el CEN del PAN

-Se deleitan con cata de vinos... y bares cerrados

-Eligen consejeros universitarios y técnicos en la UACH

Corrió el rumor muy fuerte de que hay una ausencia de adultos mayores en la vacunación ordenada en los municipios serranos. Queremos pensar que se trata sólo de eso, un rumor.

Y ante esa situación, decenas de chihuahuenses, que cumplen con el requisito de la mayor edad de 60 años, se habrían presentado y recibido la vacuna de AstraZeneca.

La cuestión es así, porque se estaría recurriendo a un criterio de que la vacuna debe ser aplicada en un plazo perentorio, corto.

Así es que, si no hay adultos mayores que acudan a vacunarse, se corre el riesgo de que se pierdan cientos de dosis, del lote originalmente enviado que es de aproximadamente 26 mil.

El dato, por supuesto causa alarma, en momentos en que las vacunas son un instrumento eficaz de prevención, pero escaso y en relación con ellas, al menos en el caso de Chihuahua, se ha privilegiado su aplicación en municipios de la sierra, y en adultos mayores.

Pero además, cuando se supone que en especial esta vacuna, puede conservarse en nevera a cierta temperatura durante seis meses sin problema alguno.

No se entiende entonces la prisa por aplicarlas y cumplir con una meta de aplicación determinada desde el centro del país, cuando de antemano se sabía que las condiciones no eran las adecuadas, en particular por las dificultades que existen de traslado para los adultos mayores.

Por cierto... la efectividad de la vacuna, de esta vacuna, con una sola dosis, apenas llega al 70 por ciento, pero con una segunda, unas semanas después, podría alcanzar el 80... son datos de la Organización Mundial de la Salud.

***

La imagen es de las medidas de restricción con motivo del Covid, en lo que tiene que ver con bares. “Suspendido” dice la leyenda oficial.

Aplica no sólo para este tipo de negocios, sino también para centros nocturnos, áreas de bar en restaurantes y restaurantes cuya actividad principal sea la venta de cerveza, vinos o licores.

Pero en contradicción a ello, se montó una exposición de vinos, con cata incluida, en el meritito Palacio de Gobierno.

Ni modo que sólo los sommeliers hayan deleitado los aromáticos caldos de la región y aún otros traídos exprofeso de otros lugares del país y del mundo.

Ahí se observan las mesas y los invitados VIP al evento de talla internacional, organizado por la Secretaría de Economía.

Muy lejos de estar el patio de Palacio siquiera al 30 por ciento como se permite en semáforo amarillo y que en naranja restrictivo, como el que se tiene actualmente, está totalmente prohibido.

El contraste de la determinación oficial y los convidados a la extraordinaria velada, en nuestra edición digital.

Por supuesto, los restauranteros y propietarios de bares, y demás negocios de este giro, no dejaron menos que sorprenderse, por la flexibilidad con que se autorizan estos eventos.

***

Hace muy mal el Consejero Jurídico estatal, Jorge Espinoza, en intervenir o al menos pretender hacerlo, en la audiencia que al parecer se llevará a cabo hoy en el tema de la alcaldesa con licencia y candidata del PAN a la gubernatura, Maru Campos.

No es buen augurio el hecho de que un funcionario, que es el representante legal del gobernador, cuestione las determinaciones judiciales, en las cuales carece de cualquier interés jurídico.

En dado caso, sería el Ministerio Público el responsable de oponerse a las resoluciones judiciales mediante los recursos que la misma ley otorga.

Se duele Jorge Espinoza del aplazamiento de la audiencia inicial... lo que no sabe es que todas las diligencias judiciales se aplazan de continuo, contrario a lo que manifiesta, por una razón o por otra, en época normal, máxime en pandemia.

Por lo que retratar el asunto, deslizándolo como una injerencia indebida o favoritismo, tiene poco sustento. Si no que le pregunten al foro de abogados, que todos días libran una lucha continua por las determinaciones en las cuales se dan este tipo de decisiones.

En dado caso, sería la injerencia indebida la del Consejero Jurídico, que sin personalidad alguna, pretende influir políticamente, enviando un mensaje que no le corresponde, y que es franco abuso de autoridad.

Sigue Espinoza en actitud metiche, incluso dejando por escrito su intervención en sendo comunicado de prensa, eso sí es intromisión o injerencia indebida.

***

En el caso de la licitación pública sobre insumos y equipo en comodato para hemodinamia, nos recuerdan que el médico cardiólogo que ha servido de asesor a la empresa hacia quien se encuentra dirigida la misma, se ha mantenido en el cargo contra viento y marea.

Primero se fueron dos secretarios de salud que él. Como se sabe, fue removido Ernesto Ávila y luego sustituido por Jesús Grajeda, quien falleció en el cargo.

Incluso se fue el mismo director del Hospital General, Carlos Benítez, envuelto en una serie de escándalos y denuncias. La gota que derramó el vaso fue la protesta silenciosa pero efectiva del sindicato, una huelga de brazos caídos.

Pues ni todos esos movimientos han afectado al médico cardiólogo, que sigue muy cómodo en su puesto, ahí en el Hospital General.

Ya encontró nuevo protector.

***

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) ha entrado en fase de elección de consejeros Universitarios y Técnicos, en todas sus facultades.

Sin mayor problema los directores de las unidades académicas están realizando la elección, mediante claustros en videoconferencia. Es un asunto de mero trámite.

Les tocará a estos consejeros tomar las determinaciones finales en materia de renovación universitaria.

La elección trascendente vendrá el año que entra, con la sucesión en rectoría.

***

Es el exsecretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, parte clave de la estrategia jurídica de la candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos, a quien el gobernador Javier Corral seguirá tratando de bloquear los siguientes meses.

El también exconsejero de la Judicatura Federal sabe muy bien todo lo relacionado con el llamado litigio de oídas, el que trata de convencer más allá de la frialdad de las evidencias; además sus relaciones en la justicia a todos niveles son tantas que sin duda representan un activo en el proyecto panista.

De su relación con Corral Jurado ni hablar. Lo conoce tan bien que sabe imposible hacerlo razonar. No por nada mejor cortó por lo sano el puesto de número dos del Palacio de Gobierno con el que comenzó el casi acabado quinquenio.

Pero además de lo jurídico, Jáuregui Robles ha sido uno de los abogados principales de la alcaldesa de Chihuahua con licencia en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. En esa labor a nivel central se le ha visto las últimas dos semanas.

De hecho recuperó, o más bien ejerció, su estatus de consejero nacional del partido. Ha ido a cabildear con los pocos panistas de peso que le creen o que siguen del lado del gobernador en la pugna que se encargó de atizar en las huestes azules.

La reactivación del exfuncionario y abogado en Acción Nacional estaba prevista desde que acudió a votar abiertamente por Maru en el Centro de Convenciones de la capital el pasado 24 de enero. Ahí dijo que sería ella la primera gobernadora del estado. Ahora está pasando del dicho a los hechos.