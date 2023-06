-Sin aire en hospital, pero en oficinas coolers

-Está por nacer el Clúster Mueblero

-Recusan a magistrada presidenta y les da la razón

-30 días más para Fuentes Vélez

De no creerse lo que tuvieron que hacer los derechohabientes del ISSSTE, específicamente del Hospital Lázaro Cárdenas, ubicado en esta ciudad, ante los calorones insoportables que tienen que padecer sus pacientes.

Pues tuvieron que comprar ventiladores eléctricos para aliviar en algo las altas temperaturas, porque da la casualidad que el aire acondicionado está descompuesto y no hay presupuesto para repararlo, al menos eso dicen las autoridades administrativas empezando por la dirección.

El tema no es sólo el calor sofocante para los pacientes y sus familias, sino el riesgo de que las altas temperaturas provoquen infecciones después de las cirugías.

El colmo es que no les permitieron llevar ventiladores de sus casas, no, les pidieron que fueran en su caja y mostraran el recibo de la compra, de otra manera no les permitirían introducirlo al Hospital. Habrase visto, los guardias revisando tickets.

Un detallito más que los encorajinó. Cuando fueron a las oficinas del director para quejarse, hasta frío les dio de lo frescas que están las instalaciones administrativas, con sus enfriadores a 18 o 17 grados, cuál sufrimiento.

Ya tienen en estas condiciones más de una semana los pacientes del ISSSTE por lo que exigen una solución, o que al menos vaya Coespris y los sancione, por la condición insalubre que están provocando por la ausencia de aire acondicionado en las habitaciones.

***

Debió resolver de urgencia el miércoles por la tarde noche el pleno del Tribunal Estatal Electoral un recurso de recusación en contra de la magistrada presidente, Roxana García, en el asunto JDC 027/2023, que ayer fue resuelto por la tarde.

No hay información del señalamiento concreto por el cual se pide que la magistrada se excuse del asunto, que es menor, trata de una justificación de inasistencias de un regidor morenista en Delicias por parte del Cabildo, todo ello promovido por el suplente Jair Alfonso Agüeros Echavarría que está urgido por asumir el puesto del propietario Rafael Deheras Domínguez.

Para que una recusación proceda se requiere que exista una de las causas que señala de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles, algún parentesco, un negocio, algún dato objetivo que ponga en duda la imparcialidad de un magistrado o juez.

Ninguna razón dio el suplente en el recurso para justificar la ausencia de la magistrada García en el tratamiento del asunto, máxime cuando ella es la ponente que ayer presentó resolución al respecto.

En la sesión en que se desechó la recusación, efectuada el pasado viernes dos de junio, la magistrada salió de la videoconferencia, para dejar que los magistrados, Hugo Molina y Gabriel Sepúlveda –éste último aún interino cubriendo una faltante que el Senado de la República ha sido omiso en designar- discutieran la procedencia del recurso interpuesto, que finalmente fue desechado, por lo que ayer por la tarde la magistrada actuó en la sesión en que quedó resuelto de fondo –por el momento- el expediente 027/2023, convertido en auténtica novela de televisión.

Que cosas el Tribunal le dio la razón al impugnante, en el proyecto de la magistrada que querían quitar del asunto. Deberá el Cabildo de Delicias dictar nueva resolución fundada y motivada, en la cual se pronuncie de nueva cuenta en relación a las ausencias del regidor faltista.

***

Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda durante la administración de Javier Corral, aún gozará de protección federal por lo menos durante un mes más, luego de que se aplazara la audiencia constitucional en la que se resolvería el fondo del amparo que interpuso para evitar órdenes de aprehensión en su contra.

El exfuncionario salió muy vivo y se amparó días antes de que el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, diera a conocer que existe una orden de aprehensión en su contra por su posible participación en un desvío de 98.6 millones de pesos.

Gracias al recurso, Fuentes Vélez obtuvo una suspensión definitiva, por lo que no podrá ser detenido por este ilícito hasta que se resuelva el amparo en cuestión, lo cual no sucederá hasta el 14 de julio ya que ayer se difirió la audiencia en la que un juez de distrito revisaría el asunto.

Aunque hay también otra causa penal por la que el exsecretario podría verse involucrado: el crédito de 401 millones de pesos contratado sin la autorización del Congreso en marzo del 2021, por el cual está vinculado a proceso el exsecretario de Salud, Eduardo Fernández.

Fuentes Vélez, a decir de la defensa de “El Higadito”, fue quien autorizó que se tramitara el financiamiento de forma irregular debido a su cargo en Hacienda y su participación en el Consejo del Ichisal. Ahí están los papelitos debidamente firmados.

***

Con unas tres décadas de evolución, los muebleros asentados en Delicias están por dar un brinco a otro nivel, con la promoción del Clúster de la Industria Mueblera, el cual habrá de llegar a sumarse a los demás conglomerados empresariales de los diferentes sectores productivos.

Ayer, al arrancar la Expo Mueblera Delicias 2023 en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la capital del estado, fue el secretario de Turismo del Estado, Edibray Gómez Gallegos, quien sacó el tema a flote, para beneplácito de productores, industriales, proveedores y compradores vinculados a este sector.

En el comienzo de la expo, encabezada por Reynaldo Porras Meléndez, líder de la Asociación de Fabricantes Muebleros de Delicias, fue celebrada la noticia de los avances en la conformación del clúster, promovido desde Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

Después de unos dos años en que toda la proveeduría de la industria encareció por múltiples factores, la realización de la expo y el impulso al clúster por parte de la administración estatal, vuelven a darle esperanza para resurgir con más fuerza a los muebleros delicienses.

La experiencia adquirida en la fabricación de muebles, a pesar de que la ciudad está muy lejos de las zonas productoras de madera y de los aserraderos, es lo que le da un valor agregado a la industria en la que participan más de medio centenar de fabricantes.

El volumen y la calidad de producción posicionan a la industria con destacados lugares nacionales, a pesar de que hay conglomerados organizados desde hace años en otras entidades del país.

No por nada la Expo Mueblera Delicias es considerada la segunda mejor de México, después de la reina que es Guadalajara, Jalisco, porque la Ciudad de México y Monterrey, que antes eran más fuertes, ya no realizan eventos como el que por dos días fue montado aquí en la capital del estado.

***

Mediante sus redes sociales el alcalde Marco Bonilla salió con un pronunciamiento sobre los amparos que han frenado de manera momentánea el inicio de la obra del nuevo Relleno Sanitario en Mápula. Le puso punto a las íes, para desmentir a quienes están sacándole raja al asunto, como si la necesidad de contar con un basurero digno y funcional fuera un asunto político.

Sobre los amparados, si bien están en su derecho de inconformarse, les hizo un llamado para replantear su postura. Si verdaderamente están preocupados por la afectación ambiental o los recursos naturales, tendrán que informarse y conocer los estudios que permitieron la selección del predio, porque no fue a capricho.

Quizá la jugada de estos empresarios movidos por intereses muy particulares es dilatar todo lo que se pueda la realización de este proyecto, no alcanzan a ver que hay una necesidad urgente que resolver, y que las afectaciones en caso de que sigan obstruyendo el nuevo relleno también les repercuten a ellos.

De paso el alcalde también se dirigió al Poder Judicial de la Federación, para que resuelva pronto apegados al sentido humano de la justicia y del bien mayor de la comunidad.

Bonilla fue claro, no cederán hasta resolver el problema a pesar de los obstáculos. Así abrió un frente por la defensa de este proyecto.