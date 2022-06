-Sin ficha de Interpol quieren atrapar a “El Chueco”

-Se fue sin entregar en persona el cargo

-La dignidad convenenciera de Mesta

-Sangre fría de menores en el sicariato

Caló hondo en la comunidad jesuita la respuesta del Presidente, de que son conservadores apergollados en privilegios, por sus críticas al abrazos y no balazos.

“Incluso hasta los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana”, mandó decir AMLO desde la mañanera.

En ese contexto nacional, enterraron finalmente a los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, ahí en el mismo lugar donde fueron asesinados a mansalva, en el exterior del templo de Cerocahui.

La gobernadora Maru Campos estuvo en la ceremonia religiosa y luego se retiró, así como llegó, discretamente.

Los cuerpos hicieron un larguísimo viaje, primero a la capital, luego a Creel hasta que finalmente retornaron al lugar donde tendrán el descanso eterno.

El operativo de búsqueda de “El Chueco” continúa con resultados pobres, apenas unos cuantos detenidos de esos que andan en las brechas armados.

Del asesino material nada, sólo la ficha nacional, porque en la Interpol aún no suben el nombre y foto. Cero alertas internacionales como se había prometido estos días.

Tenemos la captura de pantalla donde el nombre de José Noriel Portillo Gil no arroja absolutamente nada.

Las horas se convirtieron en días y ahora en semanas de ventaja para el criminal que sigue suelto.

***

Contrario a cualquier funcionario público de alto nivel, o incluso de jefe de departamento para arriba, que debe esperar a realizar la entrega recepción de manera personal y ante funcionarios del órgano de control y representantes de la Secretaria de la Función Pública, Lucha Castro, a la sazón consejera de la judicatura estatal, simplemente se esfumó del otro lado del continente.

En otros casos hay actas administrativas, multas, o cualquier mecanismo de presión, con ella nada.

Supimos que se encontraba en tierras ibéricas, específicamente en Barcelona, por su activismo social feminista que no dudaba en publicar en las redes sociales y su aventura como operadora de Morena y Juan Carlos Loera en aquella famosa llamada a Víctor Quintana.

El argumento para no presentarse a la entrega recepción personalmente fue su condición precaria de salud, por lo cual debió dejar a toda prisa el territorio estatal, se supone y así queremos creer.

La renuncia se oficializó allá por septiembre de 2019, pero ya desde antes no se había dejado de ver, y como no tenía obligación de checar entradas y salidas, no sabemos en qué momento abandonó Chihuahua, dato que quizá jamás podremos conocer con exactitud.

Este es sólo un primer detalle, el no atender personalmente la entrega-recepción; el otro tiene que ver precisamente con la desaparición de los expedientes de los concursos para elegir jueces. No hay evidencia de que se haya acreditado la causa de fuerza mayor, más que las puras manifestaciones de quien fungía como secretaria técnica.

Resulta que de la lectura de los mismos fragmentos que hizo públicos la exconsejera de la judicatura estatal, se desprende que se entregaron las convocatorias de los concursos, más no los expedientes como ella afirma.

Bajo el rubro relación de archivos vigentes, aparece la convocatoria del 2018 con sus diferentes volúmenes, del I al VIII, y a su izquierda el concepto proceso de selección de jueces y juezas de primera instancia en materia civil, penal y familiar.

No dice, como debiera decir, y como ella quiere presentar, expedientes de los participantes en el proceso de selección de jueces, o algo así.

Por supuesto que quiere derivar ahora la responsabilidad de los expedientes en quien le recibió el cargo, que fue la nueva consejera Minerva Correa, pero no será tan sencillo desligarse.

Tanto quien entrega como quien recibe tiene responsabilidad, aunque ésta última, el órgano de control o la Secretaria de la Función Pública, manejadas totalmente por Corral, no la hayan querido molestar mientras desarrollaba su activismo y enfrentaba su enfermedad en tierras españolas.

***

Ya habíamos visto a Gustavo Madero desde hace algunos meses en su intento iluso por tronar la coalición Va por México, entre PRI, PAN y PRD, incluso con señalamientos durísimos al que se supone es su partido.

Lo que faltaba era ver a otro corralista, en este caso a la diputada federal Rocío Reza, haciéndole segunda, en la presentación del denominado Frente Cívico Nacional.

Rocío fue secretaria de Fortalecimiento Municipal y luego presidenta estatal del PAN; era obvia su intervención a favor de Gustavo Madero, hasta que Maru Campos lo dejó tendido en el campo con una derrota estrepitosa a nivel interno por la gubernatura de Chihuahua.

Madero se desvinculó de la campaña de Maru, y se unió de manera soterrada a las intentonas corralistas de descarrilarla.

Ahora traen Madero y Reza la idea de las internas para elegir a un candidato de la oposición contra Morena, cuando ese procedimiento lo más probable es que pase por un tamiz más efectivo, sin tanto desgaste político y económico, como es el de las encuestas, para enfrentar a la maquinaria electoral oficial.

Esa idea de las primarias es un tufo corralista de lo que intentó imponer por medio de ley aquí en Chihuahua, con la idea de apoderarse de las candidaturas de distintos partidos. Ni quien les crea.

La nula respuesta patente con pobre asistencia es mensaje claro de que sólo andan haciendo labor de zapa a la ya de por sí débil oposición.

***

Muy sentidito Fernando Mesta porque el diputado Carlos Olson votó a favor de iniciar el procedimiento de juicio político contra el exgobernador Javier Corral.

“Hay errores en la vida de los que se aprende, pero de pocos me avergüenzo como de haber pensado y creído en Carlos Olson. Que falta de dignidad”, escribió en su red social.

No le pareció poca dignidad de Olson cuando –bajo su indudable instrucción- siendo subsecretario anduvo operando junto con Inés Martínez, directora del Registro Civil, ambos subordinados a la secretaria general que él ocupaba, para presionar, cooptar y casi extorsionar testigos para armar expedientes falsos.

¿A poco desconocía que quien traiciona una vez traiciona siempre?

***

La diputación permanente del Congreso local desechó la petición de la bancada morenista de citar al fiscal Roberto Fierro y al Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, para que explicaran ante el Pleno los pormenores de la estrategia contra la delincuencia.

Geo Bujanda, la presidente del Congreso, no se fue por las ramas y dijo que el exhorto presentado por Benjamín Carrera tenía más un fondo electorero que la apremiante necesidad que tiene el país de que todos los órdenes de gobierno trabajen de manera coordinada para abatir la escalada de violencia que sufre el país.

Por separado, el coordinador de la bancada panista Mario Vázquez, sostuvo que el exhorto de Morena no incluía citar a funcionarios federales.

Los legisladores panistas dijeron que ya habrá tiempo de comparecencias y que por lo pronto, las autoridades deben estar concentradas en dar resultados.

***

Con toda la sangre fría de un adulto experimentado en el sicariato, siete jóvenes que no llegan a los 17 años, algunos apenas los quince, saliendo de secundaria, entrando a bachilleres, son autores de las últimas olas de violencia en la ciudad.

Manejan armas de alto poder y con ellas han sembrado el terror las últimas semanas sino es que un poco más.

Provienen de Juárez y Durango, y alguno de esta capital, los jovencitos a quienes se responsabiliza de la múltiple ejecución en Quintas Carolinas, para empezar.

Los podemos ver en la calle y son jóvenes ordinarios. Nadie podría creer con lo que se encontró la policía en el operativo donde intervinieron la municipal, la fiscalía estatal y la Guardia Nacional, después del jueves negro que se vivió en la capital la semana pasada.

La captura, como sostuvo el alcalde Marco Bonilla, fue gracias al trabajo coordinado y cruce de información entre las corporaciones de seguridad.

Aunque se trate de jóvenes, el que la hace la paga y de ser encontrados responsables, tendrán que pagar con cárcel. Fue la advertencia del alcalde capitalino.

***

Está por concretarse hoy la aportación más grande en la historia de NadBank hacia un municipio, con la firma del contrato para apoyar a fondo perdido el nuevo relleno sanitario metropolitano de Chihuahua.

En este evento estará presente el director general para América del Norte por parte de dicha institución, Calixto Mateos–Hanel, firmando el convenio junto con el alcalde Marco Bonilla Mendoza.

Serán 350 mil dólares los que destinará este banco, en franca donación, unos 7 millones de pesos, que servirán para determinar la ubicación del nuevo relleno sanitario, analizar el impacto ambiental y realizar las acciones para un cierre sustentable del actual relleno.