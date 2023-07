-Tanta demora de la jueza tenía aroma a transa

-Incendio en celda dos es advertencia

-Golpe a los ricos “acaparadores del agua”

-Le dijo a maestra que mejor se fuera a casa

Fue la audiencia de formulación de imputación primero y después la de vinculación, interminables en su duración, para el caso de los cuatro policías detenidos por estar vinculados en el delito de desobediencia y resistencia de particulares; y más grave, una causa pendiente por encubrimiento criminal.

La jueza quiso dejarlos en libertad pero finalmente hubo apretón de tuercas para evitarlo, debido a la existencia de evidencias que hablan de una posible responsabilidad en el delito imputado, por negarse a un cateo pese a la orden existente. Si los dejaban libres no los volverían a agarrar para enfrentar la otra causa penal.

Ya era hora que alguien apretara al Poder Judicial para evitar impunidad en el grotesco tema de un fatal accidente, provocado por una yegua a la cual arrancaron –literal- fierro y herraduras, y hubo vil despojo en vehículo siniestrado con el cuerpo de David, un joven de 21 años, agonizando dentro.

Ahora enfrentarán Gonzalo Antonio H.M., Eva G. C., Luis Gabriel G. G. y Aarón Iván L. P., un proceso penal en prisión preventiva por este hecho, con indagatoria por el delito de robo, en la cual, el Ministerio Público señala a los detenidos en la sustracción de varias pertenencias del joven fallecido cuando acudieron a atender el reporte del accidente.

En este contexto, trascendió que el padre de Gonzalo Antonio, uno de los cuatro agentes, falleció a consecuencia de la situación que vive su hijo, afectado por la aprehensión y proceso judicial por el accidente ocurrido el pasado 20 de junio.

Cayó el fiscal de la Zona Centro por este asunto, Francisco Martínez, pero faltan los jefes de los policías detenidos –ni modo que lo hayan hecho por su propia voluntad- y que responda el propietario de la yegua a quien le fue hecho el “favor”.

***

Helidoro Araiza empieza su trabajo como fiscal de Distrito Zona Centro con la nada menor tarea de conducir los peritajes que determinarán la causa del incendio en la celda dos del relleno sanitario, que inició desde la tarde del sábado y quedó sofocado hasta la mañana de ayer.

Todavía podía verse ayer bastante humo como consecuencia de la basura enterrada.

Hasta el momento no hay indicios de que el siniestro haya sido provocado intencionalmente, pero hay suspicacias por el clima de tensión que hay en torno a la construcción del nuevo relleno sanitario en Mápula, frenado por varios amparos.

El Municipio ha dejado muy en claro que el actual relleno está en las últimas, apenas unos meses de vida le quedan para poder seguir siendo útil. Además, su ubicación, ya muy cerca de las viviendas que hay en esa zona, lo han convertido en un dolor de cabeza para los vecinos.

Ayer el incendio generó un olor insoportable en gran parte de la ciudad, imaginemos a los miles de vecinos que están a un lado, con el riesgo adicional de tener las llamas, que alcanzaron gran altura, muy cerca.

Debido a la saturación, el Municipio optó por realizar una mayor compactación en la celda dos, para alargar, aunque sea un poco, la vida del relleno, en tanto se resuelve el tema jurídico que tiene congelado el proyecto de Mápula.

Este incidente deja más claro que nunca que el relleno no puede seguir en donde está, que un incendio puede poner en riesgo a miles de personas que viven en la zona y que su tiempo ya está cumplido. Sea en Mápula u otro lugar, la ciudad requiere urgentemente un nuevo basurero, con tecnología de punta.

***

Dentro de los asuntos que tendría que atender de inmediato la nueva titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Raquel Bravo, está el que de manera muy descriptiva queda patente en la recomendación CEDH:5s.1.10/2023, emitida apenas el último día del mes de mayo.

Es probable que esa recomendación la desconozca, y es así porque el único notificado en relación con la misma es el titular de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Donaciano Héctor González Estudillo.

A estas alturas dicho funcionario debió abrir un procedimiento administrativo de investigación para determinar sanciones por la presunta comisión de discriminación por parte de la directora de una escuela secundaria, en contra de una joven maestra con seis meses de embarazo.

Dicha maestra, cuyos datos están testados en la recomendación al igual que el de los presuntos responsables y datos de la escuela, fue agredida mediante presiones y engaños, hasta que la hicieron presentar su renuncia al puesto ganado en una convocatoria abierta.

La narrativa de la víctima es ilustrativa porque da detalles de argumentos y promesas engañosas durante un largo periodo de tiempo, todo para hacer que renunciará a una plaza de 30 horas obtenida mediante concurso. “Me dijo que mejor me fuera a mi casa…que se me notaba que no tenía necesidad de trabajar y que todos los que estaban en dicha escuela, lo hacían por necesidad”.

En el documento es señalado el secretario de Finanzas de la sección octava del SNTE, Erick Chaparro Rodríguez, como quien tuvo conocimiento de los hechos desde un principio, comprometiendo un acompañamiento a la víctima que nunca llegó.

Es más, tan se burlaron de la víctima, que la llevaron a un supuesto convenio de acuerdo, en la cual la acomodarían en una secundaria en Parral, lo cual jamás ocurrió. Pese al papeleo y supuestas órdenes, ni la plaza provisional le dieron.

***

El asunto de tapar las bardas por parte de las “corcholatas” morenistas, está sumamente enredado, desde la ley y desde la misma autoridad electoral.

El Instituto Nacional Electoral va a notificar al partido, el partido a los aspirantes que desean ser coordinadores de la defensa de la 4T, y éstos simplemente se harán de la vista gorda.

Ya conocemos el argumento que van a utilizar para deslindarse, que ellos no han colocado bardas ni espectaculares, ni son responsables de los miles de panfletos que circulan por las colonias de las ciudades.

Pero además, y lo más importante, no existe una relación especifica de bardas a eliminar, porque simplemente el INE no se ha dado a la tarea de realizar su trabajo ante las denuncias de los partidos.

El Instituto Nacional Electoral está cruzado de brazos, y lo sabemos porque a nivel local, que es donde se realizan los trabajos en apoyo de oficinas centrales, no han movido ni un dedo para realizar esa pesquisa de bardas.

Es más, como estamos fuera de proceso electoral, la plantilla del INE, como la del IEE es reducida, como para realizar dichas tareas. Aunque quisieran, tuvieran la orden, no tienen al personal para enfrentar una labor de esta naturaleza por el extenso estado de Chihuahua, por ejemplo.

La gran laguna legal y operativa, hará que las bardas, como las mostramos en nuestra edición digital, permanezcan hasta las precampañas y campañas.

***

A la inusual actividad de la Comisión Nacional del Agua y de la Guardia Nacional en la zona sur del estado –lo que alienta las especulaciones sobre nuevos intentos por abrir las presas La Boquilla y Las Vírgenes- debe agregarse la presencia de investigadores federales, tanto fiscales como penales.

Mientras algunos tratan de descifrar el mensaje de la semana pasada del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habló de “acaparadores del agua” millonarios, algunos tal vez ligados a grupos criminales, es una realidad que hay un despliegue federal bien armado en los municipios de la entidad con mayor actividad agrícola de riego.

Ciertamente hay muchos ricos con negocios en el campo, pero la gran mayoría de los usuarios del agua son productores pequeños y medianos. Las cuotas o concesiones de agua de las que disponen guardan relación con la cantidad de hectáreas que siembran y cultivan.

Por eso, es obvio que a mayor superficie disponen de más agua. Al parecer a esos que tienen grandes extensiones son a los que el presidente llamó acaparadores, aunque el término ni siquiera sea correcto, dado que el agua no es susceptible de acumular más que en presas públicas para el uso común.

Bueno, pero el caso es que también hay actividad de investigadores fiscales-financieros y penales, quienes andan rastreando antecedentes de personajes políticos y empresariales de la zona sur de la entidad, especialmente de Delicias, Camargo, Jiménez y Parral, los municipios más importantes de la región.

Deberán andarse con mucho cuidadito esos que tienen grandes cuentas que puedan ser congeladas, empresas que no reportan todo al Servicio de Administración Tributaria y quienes además de sus negocios legítimos tienen alguna vinculación con los que tienen actividad sospechosa o extraña.

Antes que el golpe a las presas, con la posible apertura de las compuertas, tal vez venga el golpe a los ricos de aquellos pueblos, que son los mismos que tienen el poder político.