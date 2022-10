-Temen al acosador del Aveo azul

-Manos indias detrás del hackeo

-Del degollado de los tacos a jovencita acosada

-De dos mil millones ni un peso ha llegado

A bordo de un Aveo de color azul fuerte, cuyas placas han sido reportadas al 911 y específicamente a elementos de la Policía Vial, un acosador ha sembrado el temor de niños y jovencitos de varias colonias al sur de la ciudad, alrededor de algunos parques, centros comunitarios y plazas comerciales.

Desde el 15 de octubre hay quejas por el sujeto que ofrece “aventones” a sus potenciales víctimas o abiertamente les pide ir a dar un paseo, con palabras e intenciones más que obscenas, señal de que puede evolucionar de simple acosador a depredador sociópata.

El conductor de dicha unidad espera los primeros minutos de oscuridad y caza a niños o niñas que salen del turno vespertino de las escuelas y caminan hasta sus casas; o alrededor de los sitios de recreo busca quienes acaban de echar la “cascarita” para interceptarlos.

El sujeto en mención ha sido visto en colonias como San Jorge, Unidad Proletaria, Desarrollo Urbano, Cerro de la Cruz, Malvinas, Zootecnia y otras por el mismo sector de la capital.

Alguno de los padres de familia, al ser avisado por su hijo menor que había sido casi perseguido por el conductor de un vehículo, salió a buscarlo y al encontrarlo trató de detenerlo. El sujeto huyó y por eso comenzó una persecución por varias calles de la colonia UP y San Jorge, pero no logró darle alcance.

Al tiempo que lo perseguía, pidió auxilio a la línea de emergencia, mientras otros de los vecinos buscaron apoyo de la Policía Vial… pero ninguna autoridad intervino más allá de levantar un reporte tardío, como si el hecho no ameritara operativo alguno o el incrementó de la vigilancia en las colonias.

El incidente ocurrido el 20 de octubre pasado lo traen a cuento los vecinos afectados para sumarle prietitos al arroz de los agentes viales, quienes si no ven “mordida” o negocio para ellos nomás no intervienen.

***

El ataque cibernético a la administración municipal, registrado hace unos días con consecuencias de leves a moderadas, parece haberse originado en la India y sin ninguna motivación política o personal contra los funcionarios que encabeza el panista Marco Bonilla.

Los allegados a las investigaciones ubican el fallo en el equipo de un funcionario que, conectado a la red wi-fi del ayuntamiento, pudo dar acceso a los hackers de forma involuntaria, quienes aprovecharon el descuido y atacaron lo más que pudieron.

Son incontables los hackers indios y de otras nacionalidades que tienen mayores capacidades que muchos gobiernos para pegar, cobrar y desaparecer sin dejar rastros. Así, la motivación real del ataque podría ser el dinero, aunque eso hasta el momento no ha podido ser confirmado ni negado por quienes manejan los sistemas municipales.

El ataque “secuestró” información y la encriptó de forma que para recuperarla tendría que haber un pago de por medio mediante activos desregulados como las criptomonedas. Las consecuencias del ataque podrán conocerse más delante, así como los detalles del hueco en la seguridad que puso a temblar a los funcionarios municipales.

Por mientras, eso sí, los afectados con el secuestro de la información -que saben cuánto cuesta liberarla porque hace algunos meses el mismo Municipio había sufrido un ataque similar- voltean a ver a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento, donde despacha Marcela Piedra Romero.

En la dependencia a cargo de la administración gubernamental tenían conocimiento de licencias vencidas, antivirus de mala calidad y otras fallas que hacían más que previsible lo ocurrido y lo que puede seguir ocurriendo.

***

Han sido varias las quejas de los vecinos de colonias que están sobre la Juan Escutia, en el sentido de que un grupo de ladrones y adictos han asolado tanto a peatones como vecinos, dejando como ejemplo de ello el caso de un sujeto que murió el pasado lunes mientras cenaba en un puesto de tacos, a causa de una herida en el cuello.

Literal fue asesinado con un solo corte fino en la garganta, suficiente para degollarlo, sin que se pudiera hacer nada para salvarle la vida. Ahí se desangró a un lado del puesto de tacos.

Pues en esa zona hay otro caso reciente que estuvo a punto de ser tragedia, con una jovencita estudiante que transitaba el miércoles por la noche, cuando dos sujetos la acosaron impunemente.

La estudiante del Colegio de Bachilleres tuvo que ser rescatada por unos locatarios y deportistas de un Gym cercano, obligando a los sujetos con lascivas intenciones a huir rumbo a las sombras del Fraccionamiento Gloria. La policía jamás los encontró, pero siguen deambulando, ellos y otros más, en busca de víctimas para robo, asalto y acoso sexual.

La presencia policial fue para tomar nota del hecho e informar a los vecinos y peatones que “seguirían en el patrullaje del sector”.

Son muchas las quejas de quienes viven en el fraccionamiento Gloria, Infonavit Insurgentes, C.T.M. y Cerocahui, porque ya conforme oscurece, los adictos y algunos amantes de lo ajeno empiezan a apoderarse de las calles en un vaivén.

***

Estamos prácticamente en el último bimestre del año y Chihuahua no ha recibido ni un solo peso del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, pese a que el gobierno federal presume con bombo y platillo que ya son casi 2 mil millones de pesos los que se han recaudado por este concepto en todo el país.

Ayer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez informó que del 19 de marzo al 26 de octubre se habían realizado 701 mil 804 trámites en los 133 módulos instalados en el país, los cuales representa un ingreso mil 754 millones 510 mil, de los cuales, dijo, Chihuahua ha recibido 312 millones 237 mil 500 pesos para obras de pavimentación y bacheo.

Sin embargo, es hora que la Secretaría de Hacienda estatal no ha recibido de la federación estos recursos, pues para ello debe firmar obligados convenios con el estado y los municipios en los que se hayan realizado regularizaciones, lo cual no ha ocurrido y al parecer no ocurrirá pronto, pues quien era el encargado de este programa fue despedido.

Esto deja en la congeladora los proyectos de 18 municipios , entre ellos Ciudad Juárez, la capital, Cuauhtémoc, Delicias, varios de la zona noroeste y algunos en la región serrana, que esperan estos recursos adicionales para reparar calles, sobre todo después de los daños que sufrieron debido a las fuertes lluvias que se registraron durante los meses pasados.