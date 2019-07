-Tere le pone el cascabel al jefe

-Fiscalía cruzada de brazos ante el crimen

-Debe haber sanción por caso Santo Niño

-Prefirió vacaciones que funeral de su amiga





Hay una dedicatoria innegable para el gobernador Javier Corral y su gabinete en los poco más de 20 minutos de la charla en materia de ética que Teresa Ortuño dictó el sábado en Jalisco.

Obvio que su intención -inmediata- es referirse en términos generales a todos los gobiernos panistas, pero cae al dedillo su crítica agria en el saco de Javier Corral.

Está de vacaciones Teresa. Usó el paréntesis para darse una vuelta a la perla de occidente y disertar sobre ética y moralidad en el ejercicio de gobierno.

Lo hizo ante sus correligionarios de aquella región, derrotados precisamente por colocar sus intereses personales y de facción sobre los principios que le dieron vida a su partido.

Hay en las aseveraciones de la funcionaria estatal una crítica a los panistas acomodaticios que inclusive se olvidan de sus camaradas de lucha.

Tenemos en el régimen corralista una administración que dejó de buscar los mejores perfiles para beneficiar a los cercanos, incluso, cuando no eran panistas ni comulgaban con su ideología; es más, eran totalmente contrarios a ella.

Ahí esta Lucha Castro, Víctor Quintana, María Teresa Guerrero, y un largo etcétera de devaneos ideológicos de Corral tratando de mostrarse muy ‘open mind’ para congraciarse con fines de capricho intelectual.

Un gobierno que se ha dedicado a comprar diputados para sacar adelante sus designios, como la reestructura de la deuda pública, que no le pide nada a lo hecho por Duarte en su momento o Bonilla en Baja California para extender su mandato.

La deficiencia en comunicación social -dice Tere que los gobiernos panistas no saben cacaraquear los huevos-, sumidos en afanes de control y vulneración a la libre expresión, que terminan en negocios personales.

El agandalle de candidaturas, que de manera burda ha encabezado el gobernador en beneficio de los suyos y en perjuicio del resto de los grupos del PAN.

Y la corona, la violación al principio panista de respeto y protección a la familia, que vive en este momento una grave crisis, con los ayuntamientos que han rechazado la reforma impulsada por Corral a través de sus operadores en el Congreso, en esa política progresista de izquierda.

Aunque no lo diga expresamente -ella es muy cuidadosa al respecto, va la chuleta de por medio-, la exposición de Ortuño es indudablemente, lo decimos al principio, un mea culpa, acusación directa al gobierno del nuevo amanecer, que hace agua en ese tema de ética y congruencia partidista.





*





Las horas de terror vividas en Allende y Coronado no pueden ser pasadas por alto porque no son las primeras y como van las cosas, no serán las últimas.

Fueron incendiados vehículos y atacada por asalto una comandancia de policía, en la más completa impunidad.

No son hechos aislados. Es un acontecimiento más de los 14 que han ocurrido desde que inició la actual administración.

Cada tres meses se ha presentado un hecho de esta naturaleza. Mínimo cuatro por año. Es inconcebible.

En todos ellos hubo ataque armado directo en contra de policías e instalaciones de seguridad, con consecuencias funestas.

A la fecha tampoco hay resultados sobre las medidas de desaparecer policías municipales y sustituirse con agentes estatales.

El corredor de Jiménez a Parral se ha convertido en una tierra sin ley. Las persecuciones, disparos y homicidios son cosa de todos los días.

Frente a ello, simulación e incapacidad de la Fiscalía General y de la Comisión Estatal de Seguridad, que están a la espera del milagro de la Guardia Nacional.

En tanto, cruzados de brazos, dejan a la población indefensa ante el crimen organizado, que se pasea a sus anchas y comete estas tropelías.





*





Esta semana tendrá el asunto de las canchas Santo Niño audiencia para resolver la revisión por la suspensión provisional negada a los vecinos con el fin de detener la construcción del CAM.

Por eso tiene prisa el Gobierno del Estado en destruir todo lo que pueda, como lo han hecho desde la semana pasada bajo protección policial y detenciones momentáneas. Peor aún, sin permiso del Ayuntamiento para llevar a cabo la obra.

Buscan que no haya materia para suspender, dado que el acto sea irreparable porque ya se haya concretado con la demolición.

Es una artimaña jurídica para darle la vuelta a la intención vecinal de oponerse al Centro de Atención Múltiple.

Es una chicana con la cual prácticamente dejan sin defensa alguna a los vecinos, en la intención de no ceder un ápice en el compromiso personal del gobernador de construir a como diera lugar, sin atender ni tomar en consideración a los residentes del lugar.

Están muy caldeados los ánimos y politizados. Diversas fuerzas políticas están encontrando un caldo de cultivo muy interesante y propicio para evidenciar la intolerancia e imposición desde el Gobierno estatal.





*





Se está preparando el PRI para instalar mesas receptoras de votos para el próximo once de agosto, pero no hay dinero para el proceso.

Habrá apenas dos representantes en cada mesa, de las cuales se instalarán apenas 300, unas noventa en Chihuahua y sesenta en Juárez.

¿Por qué esa diferencia? No la sabemos. Pero el resto de las mesas, serán distribuidas en los demás municipios.

Deberán hacer un esfuerzo los priistas, aquellos que pasaron el filtro del INE, unos 400 mil a nivel estatal, para trasladarse a las mesas receptoras.

Si estando las mesas cerca del domicilio las personas no acuden, menos lo harán cuando les quede lejos. Se teme por tanto una baja participación.

La difusión ha sido mínima.

Se esperan resultados el mismo día de los comicios, pero habrá retraso, precisamente por una logística precaria dada la cuestión de los dineros.





*





Se entiende que el presidente nacional del PAN, Marko Cortes, haya enviado por Twitter una condolencia a la presidente estatal del PAN, Rocío Reza, por el deceso de su madre.

Pero que lo haya hecho el gobernador, desde la comodidad de una silla de playa en Mazatlán, no tiene comparación ni perdón alguno.

Suspendió una vez sus vacaciones con motivo de la Cabalgata Villista y ahora no fue capaz de hacerlo, por una causa que se supone es de mucha cercanía.

Más cuando Rocío fue integrante del gabinete en la Secretaría de Desarrollo Municipal y de ahí fue impulsada al Senado, donde perdió, para finalmente ocupar la presidencia del Comité Directivo Estatal panista.

De mal gusto el mensajito de redes enviado por el mandatario. Si usa los aviones del estado para minucias, hoy que se trataba de un asunto relevante con su correligionaria y amiga, pudo sencillamente hacerlo.