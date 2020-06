-Terminó despeinado por olvidar lo principal

-Y todavía la piensan con semáforo regional

-Ahora el conteo corralista es de fallecidos por plomo

-Morena quería candidatos y le atravesaron la reforma

Aspectos torales se le olvidaron a Roberto Fuentes, el denominado vocero de la reforma electoral, ayer cuando se presentó vía zoom para defender lo indefendible frente a los legisladores de la Comisión de Participación Ciudadana.

La propuesta enviada es un golpe directo a la Constitución Federal y a la Ley General de Partidos Políticos, en particular al artículo 34, que protege la autonomía de sus asuntos internos, incisos d) y e).

Establece la norma expedida por los legisladores federales en carácter de general, es decir, de aplicación obligatoria por las entidades federativas, que son asuntos internos “Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular” y “Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes”.

Es simple y llana la violación legal al principio de competencia. La selección de candidatos forma parte de la estrategia de los mismos partidos. Es más que un asunto de participación ciudadana.

El otro tema tiene que ver con el serrucho a la representación plural en los ayuntamientos, con una drástica modificación al número de sus integrantes, que golpeará no sólo a Chihuahua y Juárez, sino a los municipios medios y a los pequeños.

Es más, en los pequeños municipios prácticamente desaparecen las fuerzas electorales, otorgándole al presidente municipal un órgano colegiado con un inexistente contrapeso, contrario al principio del municipalismo democrático. Dato que es un golpe a los ayuntamientos plurales garantizados por el artículo 115 constitucional.

Inaudito, va contra partidos, ayuntamientos, candidatos independientes, y un largo etcétera.

Siempre fue Roberto mal abogado, por ello se estrenó con Corral en la secretaría particular para cargarle el maletín y pasear con él por todo el mundo.

Y por ello también, su presencia en la comisión de participación fue desafortunada y con muy poco éxito, defensa imposible al bodrio elaborado por su jefe en sus tardes de ocio. Hasta despeinado terminó tras largas dos horas y cacho de discusión.

La paseada en la comisión no tiene desperdicio. El video disponible en la página del Congreso, en la comisión elegida discrecionalmente como la más cómoda, se convirtió en cena de brujas. La revolcada incluso por parte de Morena. Hasta el Pichú se vio como nunca, cobró la maltratada a su sobrino en Ojinaga.

***

Es una abulia y desinterés increíble la que han mostrado las autoridades sanitarias locales en determinar una apertura mucho más amplia en beneficio de la reactivación económica y en congruencia con el nivel de transmisión y contagio del Covid.

Ha sido insistente López Gatell en que los gobiernos de los estados son autoridad sanitaria y por tal motivo deberán tomar sus decisiones, en ese sentido, el semáforo federal sólo es un indicador.

Pero a nivel estatal, ahora resulta que apenas, ante la insurrección de trabajadores y empleadores, se va a revisar la pertinencia de un semáforo regional, que permita aperturar actividades, cuidando los estándares de protección y prevención en salud.

Se han perdido semanas valiosas mediante las cuales en el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de Salud estatal, pudo haber adoptado medidas que abandonen el principio draconiano con el cual se está estrangulando el sector empresarial y laboral.

La imagen del país en color rojo con excepción momentánea de Tamaulipas en amarillo también delicado que sólo permite actividades esenciales, contrasta con un semáforo estatal que tiene muchos, decenas de municipios en verde.

El bloqueo de la calle once es sólo el principio de una insurrección ciudadana que está llegando al límite.

***

Fuera de lo chusco del tono chilango y terrible pronunciación de municipios “ralamulis” del Secretario de Seguridad Emilio García Ruiz -que es muy respetable-, el nuevo programa de seguridad en redes sociales no es otra cosa que un segmento policiaco. Lo que faltaba en la barra de entretenimiento estatal y de revista impulsado por “Igor” Del Castillo, como productor estelar.

Las imágenes exclusivas de vehículos destrozados, armas, balas, criminales expuestos, son un contenido muy adecuado para acrecentar la capacidad contable de la administración estatal. Cuentan fallecidos por Covid, ahora llevarán un contador de muertos por plomo. Son simples espectadores en uno y otro conteo fatal.

Es tétrica la comparación, como lo es la creatividad que no tiene límites, en busca de obtener notoriedad y presentar un trabajo que es ausente.

La estadística genera una carga descomunal frente a los responsables de los cuerpos policiacos, con crímenes de alto impacto todos los días, incluso multihomicidios, en lugares céntricos de todos las ciudades y comunidades de la entidad.

Es mínimo de mal gusto esta ansiedad por recuperar credibilidad, que no se consigue con estos espacios de revista policíaca, sino en las calles recuperando la tranquilidad de los chihuahuenses.

***

El pecho de Lucha Castro no es bodega. Su frase lapidaria en redes no tiene desperdicio. “Vaciar las presas de Chihuahua Es un acto cobarde y de sumisión a Trump. No tiene justificación, argumentar obligación de cumplir un tratado injusto de hace 40 años sin exigir condiciones equitativas es por lo menos traición de la 4 T al compromiso con el pueblo bueno”.

La cuestión es que tiene dedicatoria no sólo a la administración federal, sino a su adorado ex jefe Javier Corral, quien ni pío a dicho con respecto a los hechos lastimosos ocurridos en Ojinaga. Tiene Corral tanta responsabilidad en esa extracción como Conagua.

Sabe el mandatario que le agarró la pata a la vaca, aun y cuando se haga el occiso. La policía que “metió en orden” a los agricultores fue la estatal.

***

La intención del Consejo Estatal de Morena era tener cuando menos precandidatos, sino es que candidatos ya designados, entre septiembre y octubre de este año.

Todo de forma muy anticipada a los registros oficiales, que ya serían hasta que lo determinara la autoridad electoral.

Buscaba con ello mantener la ventaja que lleva en las encuestas sobre todo en los distritos electorales estatales y federales. El otro objetivo era llegar al 2021 ya con las cicatrices necesarias en las heridas que dejan los procesos internos.

De esta forma comenzaría el año con perfiles muy bien definidos, incluso para la gubernatura que se pelea el año próximo.

Ahora los planes morenistas se ven alterados, no por sus pugnas internas sino por factores externos.

El trayecto que se había trazado desde la dirigencia interina nacional de Alfonso Ramírez Cuéllar incluía, además, el relevo de las dirigencias locales que tuvieran el ciclo vencido, como se encuentra la de Chihuahua a cargo del profesor Martín Chaparro.

Por eso la propuesta de reforma electoral que envió el gobernador, Javier Corral, fue tomada también con dedicatoria para Morena. De aprobarse, la selección de candidatos en elecciones primarias sería hasta febrero, con una campaña “primaria” en enero, lo que echaría por la borda la estrategia morenista.

La jugada corralista se observó, pues, no sólo con el fin de hacer candidato al delfín oficial, Gustavo Madero, y cerrarle el paso a la alcaldesa Maru Campos. También iba dirigida a atacar los proyectos de la izquierda.

Por ese motivo es que desde la dirigencia nacional han comenzado a apretar las tuercas a los diputados locales de Morena, encabezados por Miguel Ángel Colunga. No quieren que vayan a dar sorpresas entregándose de nuevo a Corral.