-Tiene en prisión a sus tres clientes pesados

-La culpa no es de Mónica, es de los medios

-Va Nelson Vargas al rescate de la alberca

-Vil maltrato del ISSSTE a niños con cáncer

El abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana no ha tenido resultados destacables en los procesos penales que enfrentan tres de sus clientes más pesados: el empresario chino naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, y los exgobernadores de Chihuahua y Veracruz, César Duarte y Javier Duarte.

Más allá del extenso apellido compuesto, el representante legal de Duarte Jáquez, que ha estado entre la capital del estado y la Ciudad de México durante los últimos años, no ha mostrado algo relevante.

En materia de táctica y estrategia jurídica más bien ha quedado corto, a juicio de quienes, desde la Fiscalía General del Estado, tienen la obligación de vencerlo y desarmarlo antes siquiera de cada audiencia como las realizadas en días pasados y las que vienen los siguientes meses.

Los combativos agentes del MP esperaban algo más del abogado hasta que encontraron en sus antecedentes cómo le ha ido a Zhenli (aquel al que le encontraron en su mansión 205.5 millones de dólares, 17.3 millones de pesos y 201,460 euros ligados a un cargamento de pseudoefedrina) y a Duarte el veracruzano.

El chino célebre por el “coopelas o cuello” con el que supuestamente lo amenazaban altos funcionarios del calderonismo, está preso desde 2007 entre Estados Unidos y México. Desde su extradición ha estado detenido en el penal federal del Altiplano.

El exmandatario estatal de Veracruz, por otra parte, ha estado en prisión desde su captura en 2017, por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Duarte de Ochoa enfrenta una pena de apenas nueve años, pero además otras instancias han pretendido fincarle nuevas causas. Hasta eso que gracias a su abogado ha librado, por ahora, que le achaquen hasta desaparición forzada de personas por parte de la Fiscalía de la capital del país.

En el caso del Duarte de Chihuahua, Sánchez Reyes Retana no ha dado muestras de muchas luces, aunque eso puede deberse a que en la FGE también tienen armado un expediente del abogado, hasta ahora guardado como as bajo la manga. Nomás por si hace falta sacarlo.

***

Precisamente había anticipado la defensa duartista la demanda de juicio de amparo que ayer fue admitida para su revisión por la justicia federal, a fin de determinar la validez o no de la prisión preventiva.

Hasta a los familiares cercanos a César Duarte les hicieron creer que ayer mismo podría recobrar su libertad, en una de esas jugadas con las que los abogados venden esperanza.

No hubo resolución alguna ayer más allá de la admisión del recurso judicial al que Duarte y todo ciudadano tiene derecho. En apariencia no fue solicitada o no fue otorgada la suspensión provisional y será hasta finales de julio cuando sea celebrada la audiencia constitucional.

***

Siguiendo al pie de la letra el ejemplo de su expatrón, el golfista Javier Corral, la extitular de la Función Pública, Mónica Vargas, responsabilizó a los medios de comunicación por el manejo informativo que se ha dado al caso en el que está envuelta.

A unos días de haber comparecido ante el Órgano Interno de Control de la instancia que ella misma encabezó la última parte del quinquenio anterior, echó a su abogado por delante para evitar preguntas incómodas que no tienen respuesta.

La exfuncionaria enfrenta 17 irregularidades que fueron detectadas durante el proceso de entrega-recepción, sin embargo, a través de su abogado Rodolfo Martínez que pertenece a la firma Trusan & Roma Abogados, minimizó el hecho y calificó como absurdas tales anomalías.

Mediante una publicación en Facebook realizada por esta firma hace unos días, Martínez trata de deslindar a la exfuncionaria y culpar a los medios de comunicación del desaseo con el que fue manejada la dependencia a cargo del combate a la corrupción.

“Contrario a las malintencionadas notas periodísticas, no se le inició procedimiento de responsabilidad administrativa por inacción en investigaciones, procedimientos administrativos y menos aún desaparición de expedientes, o delito alguno, sino por cuestiones absurdas”, publicó la firma.

La publicación (puede verse en la edición digital de GPS), fue acompañada del video de la entrevista que dio al abogado al salir de la comparecencia, quien trató de justificar a su representada mientras Mónica Vargas saboreaba un raspado alejada de los rayos del sol... y de los incómodos reporteros.

La estrategia de culpar a los medios es, además de conocida y recurrente por políticos que no aceptan responsabilidad alguna de sus actos, poco eficiente para una defensa clara.

Las irregularidades no son un invento sino señalamientos claros que no por intentos de desviar la atención, va a dejar de lado la Función Pública.

***

A raíz de su cierre obligado por la pandemia de Covid -19 iniciada hace más de dos años, así como a la falta de mantenimiento que ha tenido desde entonces, la alberca olímpica de la Ciudad Deportiva presenta severos daños estructurales que han provocado una serie de filtraciones.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Chihuahuense del Deporte, reparar estas fallas tendría un costo superior a los 20 millones de pesos. De ese tamaño es el descuido y la falta de mantenimiento de tan valiosa infraestructura.

Desde luego que no se trata de una cantidad menor y son recursos con los que no cuenta actualmente la administración estatal, debido en gran medida a la incompetencia, las transas y los excesos que caracterizaron a la administración anterior que encabezó Juan Pedro Santa Rosa.

La buena noticia es que ya han surgido alternativas para la reparación y reapertura de la alberca para que los cientos de nadadores puedan volver a hacer uso del lugar.

La opción que más fuerza ha cobrado en las últimas semanas es la participación de la iniciativa privada, por medio de ni más ni menos que de Nelson Vargas, quien fuera director de la Comisión Nacional del Deporte durante el sexenio de Vicente Fox.

Y es que el exfuncionario federal, muy conocido en el mundo deportivo, cuenta con una red de centros acuáticos de alta gama en la capital del país, así como en Querétaro y Guadalajara.

La idea no es privatizar este espacio, sino aprovechar toda la experiencia que el exfuncionario tiene en la materia y que estaría dispuesto a invertir para rescatar la alberca olímpica.

Desde luego que los usuarios de este centro pagan una cuota mensual para disponer de ella y la idea sería mantener las tarifas accesibles a diferencia de los mil 800 pesos que llega a costar una membresía en “Nelson Vargas acuática family fitness”.

***

El desabasto de medicinas y la mala atención en la delegación del ISSSTE Chihuahua es una pesadilla, sobre todo para los pacientes y familiares del área de oncología pediátrica, quienes se tienen que topar con todo tipo de trabas burocráticas.

En prácticamente todos los casos complejos, el organismo que da servicios médicos a los empleados federales finge demencia. Pero es una vileza que tratándose de niños con cáncer, la burocracia médica y administrativa impida acceder a los recursos de la institución para su tratamiento.

La principal acusada en esto del maltrato y deshumanizado proceder es la coordinadora de Pediatría del hospital Lázaro Cárdenas, Angélica Varela, quien acumula múltiples quejas de representantes sindicales y derechohabientes, debido a su despotismo y falta de sensibilidad ante la situación desesperada de muchos.

Bastante tiene que padecer la derechohabiencia en general con situaciones como el tener que pernoctar o amanecer en una fila en plena vía pública a fin de tener cita con el especialista, para terminar siendo maltratado y desatendido por el personal que debería de apoyarlo en su salud.

Esto provoca, además, que varios médicos de la institución canalicen a los derechohabientes a sus consultorios particulares, donde sí les brindan un trato efectivo y diferente, pero claro que a cambio de elevados honorarios, lo cual termina siendo aceptado por los pacientes al ver que su institución no responde.

***

Varios alcaldes han encendido las alertas ante los hechos recientes de violencia ocurridos en Juárez y Cuauhtémoc. En el caso de la capital, Marco Bonilla activó estrategias para fortalecer la presencia de la Policía Municipal y la colaboración con las células mixtas.

Las 17 células que recorren a diario la ciudad ajustaron horarios y zonas de patrullaje, de esta forma Bonilla pretende desplegar y abarcar más puntos estratégicos de la ciudad, y con los municipios de Aquiles Serdán y Aldama se cierran filas para mantener más protegidas las entradas y salidas.

Lo que desde cada municipio, y principalmente la capital, se pueda hacer para mantener a raya a la delincuencia, sin duda le abonará a todo el estado.