-¡Tómala! a torturador con su tiempo, modo y lugar

-La sorpresa de Maru en el Congreso

-Salva escolta a diputada de testarazo

-Encuentro de la alianza PRI-PAN en Delicias

De ninguna manera alguien puede saltar de júbilo porque un semejante permanezca en la cárcel. Es terrible el encierro obligado para cualquier ser humano, y más tras las rejas, en condiciones de reo.

Provocan alegría social, en cambio, los actos de estricta, elemental justicia, que derivan en sanción de cárcel contra los infractores de la legalidad, más cuando traicionaron su encomienda en una función pública dedicada justo a preservar la ley.

Un juez de distrito, Juan Fernando Luévano Ovalle, ha resuelto textualmente que el ministerio público y el juez(a) del fuero común que vincularon a proceso al exfiscal, Francisco, alias “Paquito”, G. A acreditaron que el susodicho cometió los delitos de tortura por los que está acusado.

“Paquito” solicitó el afamado amparo contra la vinculación a proceso y buscando la competencia del caso para la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada del gobierno federal. Ha intentado sacar de Chihuahua el asunto para tratar de salvarlo con sus amigos de la FGR.

El juzgado de distrito concedió por completo la razón al MP y a la representación del Poder Judicial de Chihuahua en el caso y negó en definitiva la suspensión. No pudo combatir la defensa del recluido en el Cereso de Aquiles Serdán ni siquiera violación al modo, tiempo y lugar en la denuncia de la víctima de tortura (identificado con la clave de identidad reservada JJBP1/2021) pues ésta ofreció todos los detalles de período y lugares físicos en los que fue torturado y hasta las secuelas.

Hoy la víctima sufre de “estrés post traumático, trastorno de ansiedad generalizada y depresión no especificada; así mismo, presenta síntomas graves o un tipo de alteración grave en la actividad social, laboral y/o educativa...”.

En la fundamentación de la negativa a otorgar el amparo, el juez federal atrae las declaración de JJBP1 detallando los métodos de tortura ya publicitados en las audiencias judiciales respectivas:

Las agresiones por parte del ejecutor principal de Javier Corral Jurado en ese y otros casos, eran llevadas a cabo en la ex Casa de Gobierno ubicada en la avenida Zarco:

“Estaban siempre groseros, me dejaban solo en la sala cuando no les gustaba lo que les decía; durante ese tiempo, nunca me dieron agua, nunca se me permitió ir al baño; bajaban el aire acondicionado para tener mucho frío, regresaban y me decían que les mentía...Francisco G. usó palabras groseras y ofensivas, se portó bien culero; recibí amenazas por parte de él, de ser detenido si no cooperaba...Comenzó a decirme que me imaginara cómo se sentiría mi mamá yéndome a visitar al Cereso...”.

Muchos detalles de la tortura ahora compartidos por una autoridad judicial federal como es el juez referido.

No debe haber felicidad por esa determinación pero sí entusiasmo porque sigue EL caso encaminado en favor de la justicia y contra el desparpajo con el que durante el corralato fueron cometidos infinidad de delitos, muchos encabezados por el exfiscal “Paquito”.

***

Pasadas las nueve de la mañana, a las 9:25 para ser exactos, hubo confirmación pública sobre la presencia de la gobernadora Maru Campos entregando el primer informe a la legislatura, en el arranque del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional.

El dato había sido conservado en la más completa reserva; el rumor era que el informe sería entregado de manera formal por el secretario de Gobierno Santiago de la Peña, incluso había posibilidad de hacerlo de manera económica, fuera del recinto legislativo.

Queremos inclusive pensar que la decisión para que la gobernadora acudiera personalmente, pudo haber influido en la ausencia de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, quien ha procurado asistir a todas las sesiones formales y solemnes a las que es invitada. En su lugar acudió la magistrada Karla Esmeralda Reyes Orozco, titular de la Primera Sala Familiar.

Fueron colocadas vallas en el exterior para evitar algún detalle con manifestantes en el exterior, pero las expresiones ocurrieron dentro del recinto, con los mismos morenistas que adoptaron postura rabiosa, intransigente.

Imposible un intercambio político de altura, con los legisladores guindas casi fuera de sus cabales, obstruyendo la zona reservada al orador en el pódium, prácticamente tomaron la tribuna

Inútiles los esfuerzos de la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, solicitándoles orden y que pasaran a sus lugares. Pudieron haber mostrado sus lonas sin obstruir, pero esa era la intención.

La gobernadora llegó, entregó su primer informe de gobierno y se retiró sin pronunciar palabra, rota cualquier posibilidad de debate parlamentario, por los ánimos exacerbados del morenismo.

Al menos Cuauhtémoc Estrada, el coordinador parlamentario, se dignó a formar parte de la Comisión de Cortesía que dio entrada al recinto legislativo a los representantes de los poderes.

***

El diputado Alfredo Chávez, fue quién motivó a los diputados panistas y priistas para que tomaran la tribuna y así contrarrestar a los morenistas que hicieron lo mismo portando cartulinas en contra Maru Campos.

En tanto, Noel Chávez arengó a los legisladores, y junto con Alfredo Chávez y funcionarios estatales, opacaron la manifestación de Morena.

Por cierto la que dio un mal paso, fue la diputada Magdalena Pérez Rentería, quien por las prisas para ocupar un lugar en la tribuna, tropezó y el golpe pudo haber sido de consecuencias, si no es de la oportuna intervención del jefe de escoltas de Maru Campos, quien la tomó del brazo evitando una caída estrepitosa y potencial lesión.

***

Con casi 30 asistentes a un encuentro político en Delicias fue reforzada la alianza PRI-PAN que habrá de extenderse por todo el estado para 2024, operación surgida en las mesas de diálogo del Palacio de Gobierno que ya ha dado resultados concretos para impedir el avance morenista.

El alcalde panista, Jesús Valenciano, y su escudero electoral, Alejandro Badía; el líder estatal del PRI, Alejandro Domínguez; los exgobernadores Reyes y Fernando Baeza, así como los exalcaldes deliciencies Héctor Baeza, Jaime Riosvelasco, Guillermo Márquez y Óscar Villalobos, fueron de los figurones a la cabeza del evento.

También participaron el líder lechero y exsecretario Reyes Ramón “El Güero” Cadena, los exdiputados Ricardo Orviz Blake y Francisco González, el regidor Pepe Carreón, el empresario Luis Carlos Baeza y el líder municipal, Armando Chavira.

Fue casi todo el PRI activo, a excepción de un grupo, el que se juntó en el rancho de Héctor Colunga, para ponerle sabor a una contienda anticipada que tiene sus controles en la capital del estado y en la tierra de los vencedores del desierto, que se mantienen como un islote entre azul y tricolor, todavía inalcanzable para la ola guinda.

***

La advertencia va en serio por parte del alcalde Marco Bonilla, para poner en orden a los dueños de bares y cantinas que hacen caso omiso cada fin de semana del reglamento de Gobernación Municipal.

Si en un establecimiento de este tipo la clausura es reiterada, se les quitarán de manera definitiva los permisos para operar, pues el alcalde está en pláticas con la Secretaría General de Gobierno para endurecer la medida a quienes sorprenden cada viernes, sábado y domingo operando después de la hora de cierre, permitiendo el ingreso de menores y la extracción de bebidas alcohólicas.

Hay supervisión a fondo en operativos y clausuras, para que haya rigor en las multas, pero parece que a varios propietarios no les duele el bolsillo, ni les cae el veinte, y andan pidiendo que se amplíen los horarios aunque no cumplan con la ley.

Los inspectores tienen la consigna de revisar cada fin de semana los “afters”, algunos de los cuáles tienen clausuras de semanas.