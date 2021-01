-Traen la vela en una mano y el tridente en la otra

-Intromisión del consejero por la obsesión contra Maru

-El reproche del empresariado al PAN

-Comadre le reclama al dirigente priista

Les encantan los sermones propios de los cultos religiosos y las banderas moralistas a quienes hoy conforman la segunda temporada del Partido Encuentro Social, que cambió de nombre -pero no de transas- a Encuentro Solidario. Para efectos prácticos sigue siendo el PES.

La nueva dirigencia creada a partir de la misma estructura evangélica, con David Medina a la cabeza, ha resultado tan similar a la anterior. No ha cambiado más que algunos nombres en su directorio, pero sigue el reparto del pastel en la cúpula.

Para algunos de los seguidores del PES, que alguna vez creyeron en sus postulados que se ubican en el centro-derecha de las ideologías políticas, desde la pragmática alianza con Morena de 2018 se vino abajo cualquier proyecto serio.

Con la dirigencia de Medina, también asesor del Congreso del Estado, quedó más claro que el agua el uso del partido como negocio familiar.

El dirigente es yerno de la regidora Martha Vega de Amparán y en determinado momento, en honor a las viejas prácticas políticas, cobraba como asesor del Legislativo y además pedía cuota a los empleados del cabildo de la capital que colaboraban con su suegra.

Así la familia feliz que sin rubor alguno se exhibe en eventos públicos y lo presume en redes sociales, como se ve en las capturas de la edición digital de GPS.

El premio a tanto esfuerzo se cristalizó con la dirigencia del nuevo PES, que desplazó al PES de otro pastor conocido por su renta como diputado, Misael Máynez Cano. Hoy él está marginado de la nueva estructura, pero ni le hace falta, ya le agarró el modo al negocio político-religioso.

Apenas hace unos días la diputada Marisela Sáenz, que había sido del viejo PES pero se fue por pleitos con Máynez, renunció al PRI que la acogió por unos meses. Su proyecto es Juárez y negocia con los nuevos franquiciatarios, yerno y suegra, para el acomodo de candidaturas.

Por si fuera poco también la secretaria general del partido, Rosario Nevárez, cobra en el Congreso como asesora. En esa camarilla quedarán las candidaturas. La suegra irá como primera plurinominal en su debido momento, ya se verá.

No cabe duda que los extremos se tocan. El PT de izquierda y el PES de derecha son y hacen lo mismo; en el caso de Encuentro Solidario, además, traen la vela en una mano y el tridente del diablo en la otra.

***

Tras la audiencia realizada en los juzgados federales en Ciudad Juárez fue evidente la intromisión, otra vez, del Estado en el proceso interno del PAN por la causa que pretende iniciarle a la precandidata María Eugenia Campos.

Jorge Espinoza, consejero jurídico de Gobierno del Estado, no es parte en el proceso que la Fiscalía General del Estado lleva contra la alcaldesa con licencia, pero fue él quien compareció a dicha audiencia que se realizó en el juicio de amparo promovido por los abogados de Campos Galván.

Es evidencia la absoluta intromisión del Ejecutivo estatal, tanto en la justicia como en el proceso político de selección que lleva Acción Nacional.

Además el funcionario estatal amenazó al secretario de acuerdos, al mismo juez Gabriel Pacheco Reveles y a los abogados de la precandidata con meterlos a la cárcel, en un acto de absoluta prepotencia.

El juez dio parte al Ministerio Público de la Federación, lo que puede culminar en una denuncia penal del juzgado contra el consejero jurídico. Y seguramente lo mismo harán los abogados de la precandidata.

Se confirma la forma de ejecución del Ejecutivo estatal de presionar a las instituciones no sólo de forma indirecta, sino ahora también de forma directa y además de forma burda con amenazas,

¿De dónde viene la obsesión de Javier Corral con Maru? ¿Por qué no luchar con la misma energía contra la violencia o contra el recorte de recursos de la Federación al Estado? ¿Por qué no utilizar todas esas fuerzas para defender el agua de los chihuahuenses? En fin.

***

El 29 de marzo de 2019 varios actores panistas como Maru Campos, Gustavo Madero, Rocío Reza, Mario Mata, Fernando Álvarez Monje y el propio gobernador Javier Corral hicieron compromisos con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En ese entonces aseguraron que iban a luchar por tener “una articulación fuerte y coordinada entre todos los actores del PAN y los funcionarios en todos los órdenes de gobierno”.

También se comprometieron a coordinarse y ser profesionales en su encomienda, así como enfocar sus esfuerzos en una comunicación efectiva, cercanía con los ciudadanos y tener congruencia y capacidad.

No es un puro rollo, dejaron esos compromisos escritos y firmados ante el empresariado local, tal como puede verse en el oficio que se presenta en la versión digital de GPS; el documento fue traído al recuerdo por un memorioso empresario joven, “Nazho” Medina, que como muchos en Coparmex no oculta sus filias azuladas.

Pero es más que un reclamo a título personal de quien fuera parte de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex que atestiguó esas firmas.

El reproche es general en el empresariado, que como grupo de apoyo a los proyectos panistas ha sido marginado de la sangrienta contienda interna del PAN que ya todo mundo sabe dónde tiene su origen, en el mismo poder estatal.

Si no es porque la iniciativa privada no tiene otro refugio -debido a que Morena le causa repulsión, los priistas moderados no tienen posibilidades y los independientes menos- los empresarios ya estarían alineados en otros proyectos.

Por lo pronto la inmensa mayoría de ellos anda con Maru porque les genera más confianza.

***

Mientras los grupos políticos del PAN mantienen frenada la convocatoria para elegir candidato a la Presidencia Municipal, el que no quiso perder más tiempo fue Marco Bonilla. Ayer entregó su renuncia como director de Desarrollo Humano a fin de estar listo para la contienda.

Bonilla tuvo presiones encima como la de uno de los contendientes, Roberto “El Pony” Lara, que por todos lados presumía que él si era congruente dado que había dejado su puesto de director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, mientras el resto de los aspirantes no se querían despegar de la nómina.

Sin embargo, el funcionario municipal siguió su “timing” y, como esperaba la convocatoria para el jueves pasado o ayer, cosa que no sucedió, determinó dejar de todos modos el cargo y esperar el llamado de Acción Nacional a registrarse.

***

Echó a perder la fiesta al nuevo dirigente del PRI, Alejandro Domínguez, la exregidora Patricia Hernández, su amiga y comadre, esposa de quien fuera tesorero tricolor hace unos años, Pedro Mauli Romero.

Todos los mensajes en el muro oficial eran festivos a las horas del anuncio de la llegada de Domínguez a la dirigencia estatal que dejaba Omar Bazán Flores, quien dejó el camino libre al nuevo líder y a la virtual candidata a la gubernatura, Graciela Ortiz González.

Pero apareció un mensaje que causó revuelo. Fue borrado pero no faltaron las capturas de pantalla, como la que ponemos de muestra en GPS.

“Dices que le apuestas al diálogo, la pregunta es; dialogarías conmigo después de más de tres años?? Jajaja jajaja (cobarde)”, le escribió la comadre en Facebook. Lo dejamos textual, sin corrección alguna.

El reclamo era obvio. Hernández fue abandonada por su compadre cuando Romero Chávez fue detenido, acusado de peculado electoral, delito que le valió estar en prisión varios meses, hasta que el corralismo le perdonó la cárcel con cantada de por medio.

La familia de Romero no le perdona a Domínguez haber simulado que lo apoyaba en su defensa, encabezada por el exdirector de Seguridad Pública, Heliodoro Araiza.

Todo fue simulación y traición de parte del ahora dirigente tricolor para salvar su pellejo, según la perspectiva de los afectados, así que no podría ser de otra forma su recibimiento como, otra vez, cabeza del partido.

***

Tal vez porque tienen la dirigencia estatal de Morena en la mira, ahora que está más que vencido el periodo del profesor Martín Chaparro, comenzó a circular en los chats de los consejeros morenistas la austera nómina del partido.

Son sueldos altos, aunque digan que no tan altos como en otros partidos, pero sobre todo hay en la lista los aviadores que nunca faltan, esos que nadie ve pero todo mundo sabe que cobran muy bien por sus desconocidos talentos.

Según el documento que pasan por whatsapp los consejeros morenistas, que tampoco es un secreto de estado dado que es parte de las obligaciones de transparencia, destacan los ingresos austeros del mismo Chaparro, así como los de Kevin Mares y Sergio González Rojo, de 18 mil.

También aparecen con un trato no tan bueno gente como Ximena Reyes con un sueldo 11 mil pesos mensuales o Yolanda Terrazas, que nadie ve en el partido, con 14 mil pesos; o Carlos Méndez, a quien se considera igual que la anterior, un aviador de apenas seis mil pesillos.