-Un empistolado en trifulca de Ojinaga

-Otra ocurrencia del ocio en Palacio

-La simulación de los 3 mil 400 millones

-Para AMLO no es chiste el BOA

Es muy delicada la imagen que le mostramos en nuestra edición digital, porque muestra a un civil armado en medio de la trifulca que se armó ayer en Ojinaga con motivo de la apertura de la compuerta de la presa el Granero.

La imagen fue tomada de una publicación en redes sociales, donde se aprecia una pistola escuadra, probablemente nueve milímetros, fajada a la cintura de un personaje que utiliza la bolsa peculiar de los escoltas o guaruras sobre el pecho.

Este sujeto se encuentra auxiliando a policías municipales, que se dijo habían estado desarmados, en la confrontación con campesinos frente a la Presidencia Municipal, y que culminó sin lesionados, pero con considerables daños materiales.

Suponemos que debe ser algún comisionado a la seguridad de alguno de los funcionarios estatales, municipales o federales, que no pudieron dar explicaciones convincentes a los hombres del campo, enardecidos por lo que consideran es una traición y que pone en riesgo las cosechas de este año.

El asunto del personaje armado no formó parte de la conferencia de prensa que al mediodía ofreció el delegado del gobierno de México en Chihuahua, Juan Carlos Loera, pero sí sirvió para deslizar la presencia de infiltrados violentos en las manifestaciones.

La fuerza pública estatal y la federal, en particular la Guardia Nacional, lució por su ausencia para proteger a los funcionarios, que debieron pernoctar forzadamente en la Presidencia Municipal.

Sólo llamadas telefónicas recibió el superdelegado desde Palacio, donde le ofrecieron supuestamente el uso de la fuerza. Contención o auxilio no hubo nada. No sabemos qué otros personajes armados estuvieron presentes, pero es obvio que es harto peligroso, en el zipizape hubo los empujones, golpes, patadas y finalmente en el incendio de dos vehículos federales.

Acabamos de ser testigos en la zona metropolitana de la Ciudad de México de un incidente similar donde un policía es desarmado y con el arma fue herido de muerte un ciudadano. Muy poco falto para ello.

Ausentes indudablemente los protocolos de seguridad.

***

Pues ahora resulta que la administración pública estatal, en plena pandemia y con la supuesta austeridad, sacará recursos de no se sabe dónde para financiar un curso de escritura creativa para los muchachos del Capitán Escamilla, el jefe de escoltas del gobernador Corral, y para “Igor” del Castillo, el vocero oficialista.

Así como lo escucha. Fue el mismo mandamás de palacio el autor de la propuesta, después de una charla, muy interesante, con su jefe de golpeadores escoltas.

Podrán inscribirse con Elpidia García, ganadora de reconocimientos estatales en literatura, para hacer una agenda de lecturas de novela, cuento, poesía, y porqué no, historia, por si alguno de ellos desarrolla el arte creativo de escribir.

“Las historias que ahí hay”, fue la exclamación de Corral, ayer en su morning show, luciendo un incómodo cubrebocas de los Bravos de Juárez y teniendo a un lado a Concha Landa, la responsable de Cultura, que no se había aparecido en todo el año.

La escolta del gobernador ha protagonizado en Chihuahua, Juárez y varios puntos del Estado, momentos de persecución a la prensa.

Uno de los más sonados fue el ocurrido en la Ciudad Deportiva, a un colega que se atrevió a tomar fotografías del gobernador jugando tenis. Fue privado de su libertad, borradas las imágenes e incautado el aparato celular.

Tal vez a esas anécdotas se refiere el titular del Ejecutivo, que sus muchachos puedan escribir para inmortalizar sus actos de franca violación a la libertad de expresión.

Las ocurrencias del ocio en palacio. Una burla más.

***

El programa de apoyos con motivo del Covid ha despertado las envidias a nivel nacional por su monto. Se trata de más de 3 mil 400 millones de pesos.

Se ha presumido incluso dentro de plataformas que realizan estos análisis, pero no se han detenido en un solo dato.

Esa cantidad de dinero tiene tres elementos que la convierten en una auténtica simulación para hacer caravana con sombrero ajeno.

En primer lugar, hay que restarle más de mil millones de pesos, que la administración estatal se cobró a lo chino para resarcir las pérdidas del presupuesto por baja recaudación o las condonaciones autorizadas y contenidas en el programa de apoyo.

Por un lado presume apoyos en Impuesto sobre nómina, actas de nacimiento o revalidación vehicular, pero por el otro, lo recupera de los mismos recursos reorientados mediante obligado apriete de cinturón de los poderes del Estado distintos al Ejecutivo.

Además, en esas cantidades tiene una gran intervención el sector privado, los empresarios y los organismos intermedios que reciben recursos de los mismos impuestos estatales como Ficosec o Fechac.

Y finalmente, el recorte grueso del Estado proviene supuestamente de obras que jamás aterrizaron, nunca se presupuestaron y sólo estaban programadas en papel.

Con esos indicadores es muy difícil defender las cantidades que se presumen una y otra vez.

***

El asunto que causó tanta gracia a nivel estatal, el de la BOA, ocupó de nuevo espacio en la mañanera presidencial.

Para Andrés Manuel la cosa es muy simple: “Es muy conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano”.

“Lo que no debe de existir es la hipocresía. ¿Cómo se van a ensaraparar, se van a poner no cubrebocas, sino caretas, máscaras y van aparentar algo que no lo son?”.

“Que no se ensarapen, que den la cara... el que insulta, se degrada, se acorrienta. No hace falta insultar...”.

El mensaje acerca de la BOA tiene como destinatario indudable al inquilino del palacio estatal en Chihuahua, que ayer, a diferencia de los últimos días, no rió ni un momento en público.

***

El regidor morenista Rubén Castañeda Mora, en la sesión de Cabildo que se realizó ayer vía remota, sorprendió con su propuesta de un nuevo Reglamento Interior del Ayuntamiento de Chihuahua.

No lo dijo abiertamente, pero lo que buscan los integrantes de la bancada de Morena es evitar el agandalle de las mayorías en las comisiones donde se discuten las decisiones de impacto municipal.

En la argumentación de la propuesta se establece que la norma municipal actual no cumple con los tiempos actuales, lo que ha sido observado por organizaciones sociales y hasta por los diputados locales; específicamente le hace falta al Ayuntamiento, no sólo al capitalino desde luego, democratizar la toma de decisiones y hacer más eficiente la función de los regidores.

En tiempos en que los cabildos son amenazados con su reducción, seguramente necesaria para evitar el exceso de burocracia, el morenista propuso entre varios puntos a modificar la integración de las Comisiones de Regidores, de tal forma que no presenten en su composición de origen una mayoría simple por parte de una sola fracción edilicia, ni la presidencia de las mismas.

A juicio de los morenistas la composición de las comisiones demuestra una falta de equilibrio político y una notable imposición por parte de la fracción que compone el mayor número de regidores.

Dicha composición no permite el ejercicio democrático e imparcial necesario para resolver los asuntos que deberán ser aprobados o no por el Ayuntamiento.

Ciertamente hacen falta reformas a nivel de los municipios, pero la máxima del poder dicta que éste no se comparte, sólo se ejerce. No es difícil suponer cuál será el trato que le dé la mayoría albiazul en el cabildo de la capital.